Castañazo colosal de las criptodivisas: bitcoin, Ethereum y Dogecoin caen a plomo mientras China (re)confirma el baneo de las criptos

En estos momentos se está produciendo una caída en picado de las criptodivisas. Los valores de activos como bitcoin, Ethereum o Dogecoin se desploman a ritmos asombrosos, y dejan casi en ridículo a las ya de por sí importantes caídas que se habían producido en los últimos días.

Todo este mercado está experimentando caídas absolutamente espectaculares: bitcoin ha caído más del 21% en las últimas 24 horas, pero lo peor se lo están llevando Ethereum (caída del 31%), Dogecoin (42%) o Shiba (48%). Entre las razones aparentes está un anuncio del gobierno chino que ha vuelto a confirmar que prohíbe a los bancos operar con criptomonedas. Esa decisión en realidad no es de ahora, y de hecho es una reconfirmación del anuncio de 2013 que luego se confirmó en 2017.

Las memecoins como Dogecoin o Shiba están sufriendo varapalos especialmente fuertes, y en apenas 24 horas han perdido casi la mitad del valor que tenían, pero en realidad estas espectaculares caídas están afectando a todo el mercado de las criptodivisas.

BitCoin, que hace apenas un mes rozaba los 65.000 dólares ha visto reducido a la mitad su valor, que en estos momentos juguetea con la barrera de los 33.000 dólares. Ethereum, para muchos aún más prometedora que el mismísim bitcoin, llegó a superar los 4.300 dólares hace tan solo una semana, pero ahora cotiza a 2.222 dólares y por tanto ha perdido también la mitad de su valor en un plazo aún más reducido.

Este asombroso castañazo está afectando a todo el mercado de criptodivisas, que acumula pérdidas bestiales (en una semana Shiba ha perdido el 70% de su valor por ejemplo), lo que contrasta con esa situación de aparente bonanza que se había producido durante los primeros meses del año.

En esta ocasión no hay tuits de Elon Musk detrás de esta nueva caída, y algunos analistas apuntan a que la culpa de este desplome la tienen varias asociaciones bancarias chinas, que han reiterado sus posturas y seguirán baneando servicios con criptodivisas.

La National Internet Finance Association of China, la China Banking Association y la Payment and Clearing Association of China anunciaron este martes que confirmaban de nuevo las prohibiciones que se implementaron originalmente en 2013 y que se confirmaron en 2017. Según dicha decisión, se prohibía a las instituciones financieras del país proporcionar servicios relacionados con criptovisas, y las ICOs también eran consideradas ilegales.

Aunque algunos parecen haber tomado este baneo como una novedad, lo cierto es que China simplemente ha reafirmado la postura que ya tomó en esas dos ocasiones y que también causó un notable desplome de las criptodivisas en 2017. El Banco Popular de China también se mostró muy duro a este respecto y anunció en 2019 que perseguiría las operaciones de compraventa de criptodivisas.

Esas decisiones contrastan con una realidad clara: China es de largo el país donde más criptomonedas se minan, y según Statista su cuota de mercado aquí es del 65%: Estados Unidos (7,24%) y Rusia (6,9%) la siguen muy de lejos, algo que refleja una singular dicotomía.

La caída del valor de las criptodivisas ha provocado un efecto colateral también espectacular en los exchanges, los mercados de compraventa de criptodivisas. Los usuarios que han querido sacar sus activos u operar para aprovechar esas bajadas de precio no han podido actuar en algunos casos.

Coinbase, que hace pocas semanas salía a bolsa como un caso de éxito del mercado, está teniendo problemas en su plataforma: según su página de estado no se puede operar con criptomonedas como ETH, aunque sí es posible hacerlo con bitcoin... si uno logra acceder a su sitio web, que también muestra mensajes de error.

