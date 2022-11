Lo que la disputa entre Binance y FTX revela sobre el "criptoinvierno" y el futuro de las criptomonedas

Es irónico que en el verano más largo y caluroso que recordamos estemos viviendo al mismo tiempo un singular criptoinvierno que ha hecho que los valores de la mayoría de criptomonedas hayan caído un 60% de media. Las cosas están agitadas, y aunque parece que algunas de las criptos se animan, algo está pasando entre dos de los grandes "exchanges" actuales.

Prólogo. En julio un criptofondo llamado Three Arrows Capital (3AC) quebró a lo bestia tras una gestión polémica y dudosa de sus creadores. Tras gestionar aproximadamente 10.000 millones de dólares en activos, colapsó y marcó otra tragedia más para los inversores. Era una señal más de ese criptoinvierno que ha estado sacudiendo este segmento desde que hace un año bitcoin marcara su récord histórico junto a otras criptomonedas.

Binance. Es el mercado de compraventa cripto (exchange) más importante por volumen, pero ha sufrido verdaderos escándalos en los últimos años. Por ejemplo robos de criptomonedas, el último de los cuales —el pasado mes de octubre— ha provocado que se robaran 570 millones de dólares en criptodivisas.

FTX. Puede que sea menos conocido, pero es el tercer exchange más importante del mundo por volumen. Su CEO, Sam Bankman-Fried (en la imagen, a la derecha), ya había gestionado una empresa de trading de criptomonedas llamada Alameda Research. Estos días un informe de CoinDesk reveló cómo la cartera de Alameda estaba basada sobre todo en FTT, el token creado por FTX. No es ilegal, pero esa dependencia era sospechosa y provocó las dudas de la criptoindustria... y de sus inversores.

Get your funds out of FTX. This is financial advice.