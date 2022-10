Los veranos de seis meses ya están aquí. Quizá es momento de replantearnos el uso de las estaciones

¿Estamos en octubre o en junio? Es lo que se preguntan miles de personas en España estos días al ver que los termómetros marcan temperaturas más propias de verano que de otoño. Y más aún con las sorprendentes previsiones meteorológicas sobre la mesa para lo que queda de mes: valores disparados hasta 10° por encima de lo normal. De hecho, tal y como acabamos de contar en Xataka, esta semana el tiempo estará marcado por una corriente de aire cálido desde el sur , un fenómeno conocido como "arreón térmico" que hará que octubre cierre con un calor propio de verano: máximas por encima de los 30ºC y las mínimas que no bajarán de los 20ºC.

Esto hace replantearnos que quizá ha llegado la hora de reformular al completo nuestro concepto de "estaciones" y atarlo más a la meteorología que al calendario astronómico. Veámos todo el fenómeno al completo.

El octubre más cálido de la historia. Con esta nueva subida en los termómetros, este mes muy probablemente se convertirá en el octubre más cálido de España de toda la historia de España de la que se tienen datos, según indican varios expertos en este artículo de EL PAÍS. Incluso, hay muchas posibilidades de que octubre de 2022 pase a la historia como el más cálido de Europa, según apunta el climatólogo Mika Rantanen, del Instituto Meteorológico de Finlandia.

La tendencia en España. De lo que hemos podido ver en otoño, es evidente que los números no se han movido mucho desde verano. España lleva seis meses anclada en máximos de temperatura desde mayo. Y no sabemos has cuándo. Un estudio de Aemet de 2019 sugería que la estación cálida es 40 días más larga ahora que en los años 80. Además, se registran más noches tropicales (en las que no se baja de los 20°), algo totalmente fuera de lo común que en el pasado se daba de forma excepcional algunos días pero no de forma generalizada y recurrente.

This warm circulation pattern, which has lasted for the 2/3 of October, is likely to prevail until the end of the month.



As a result, there is a good chance that October 2022 will go down in history as the warmest October in Europe. pic.twitter.com/zSjEBAeqwE