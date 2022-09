Ethereum está cayendo a plomo porque ya tiene más de acción bursátil que de dinero contante y sonante

Era uno de los eventos más esperados en el segmento de las criptodivisas desde hace años. El célebre 'The Merge' era un salto arriesgado para la red Ethereum, pero todo salió bien: la criptomoneda renacía, y lo hacía con ventajas evidentes. Las buenas noticias, no obstante, no han tenido el impacto que algunos podrían esperar: en lugar de animar una potencial revalorización de su criptomoneda ETH, lo que está pasando es (una vez más) lo contrario.

¿Esto no iba a servir para que ETH subiera de valor? Eso es desde luego lo que muchos esperaban. Ya explicamos que con The Merge la red Ethereum pasa de usar un mecanismo de consenso PoW (Proof-of-Work) a uno PoS (Proof-of-Stake), y eso tiene ventajas muy importantes, como la de reducir el consumo de la red en un 99,95%.

Ahora se parece más a una acción... El presidente de la SEC, Gary Gensler, indicó en comentarios en el Wall Street Journal cómo este cambio planteaba una vigilancia más estrecha de las entidades financieras en Estados Unidos. Ahora los propietarios de ETH (el token de la red Ethereum) pueden hacer 'staking' y luego recoger beneficios.

...o a un préstamo. Añadía este ejecutivo que si una entidad ofrece servicios de staking a sus clientes, "eso se parece mucho —con algunos cambios de etiquetas— a los préstamos". Como revela el WSJ, las empresas que ofrezcan productos de criptopréstamos deben registrarse en la agencia, y de hecho en febrero la SEC obligó al exchange BlockFi Lending a pagar 100 millones de dólares por no hacerlo.

Dividendos. Además según sus palabras, "el público inversor está anticipando beneficios basados en el esfuerzo de otros", y eso, según él, podría hacer que la SEC la considerase no ya como una criptomoneda tipo bitcoin, sino como una acción que da dividendos y rentabilidad. Como un valor ("security") más del mercado. Y eso plantea una cosa: regulación.

Valor de ETH en dólares en los últimos siete días. Fuente: CoinMarketCap.

Caída en picado. Esos comentarios de Gensler han sido según los expertos el principal motivo de que que se produzca una caída notable en el valor de ETH, que en los últimos siete días ha pasado de rozar los 1.750 dólares a bajar esta madrugada de los 1.300. Ahora recupera un poco el aliento, pero los inversores parecen haber recibido la noticia con pesimismo.

Contexto. En realidad Gensler ni siquiera hablaba de Ethereum en particular, sino de las criptomonedas basadas en mecanismos de consenso PoS como esta red. Bitcoin, que se basa en el citado PoW, no debería haberse visto afectada, y sin embargo también está cayendo de forma notable y en el mismo periodo ha pasado de superar los 22.500 dólares a bajar de los 18.500 aunque a estas horas ya supera los 19.100.

BTC y ETH siguen muy interrelacionadas. La volatilidad vuelve a ser notable una vez más incluso en esta moneda, demostrando una vez más que aunque la relación entre bitcoin y Ethereum se diluye gradualmente, lo que le pasa a una sigue marcando el comportamiento de la otra y viceversa.

Hay otros miedos. Puede que el cambio a un mecanismo de consenso Proof-of-Stake haya sido importante a muchos niveles, pero hay analistas que apuntan a una desventaja preocupante: ser más vulnerable a la censura. La nueva estructura puede dar lugar a una mayor centralización, indican, aunque en cierto modo el panorama no haya cambiado demasiado: antes los grandes mineros tenían más poder, y ahora son los grandes 'stakers' los que lo tendrán.

Todo incógnitas. Lo cierto es que el futuro de Ethereum es tan imprevisible como lo era antes de The Merge. Se habla ahora de cómo este salto podría dar lugar a un mayor interés institucional, pero hay demasiados factores externos que influyen en este mercado, y tanto para Ethereum como para bitcoin y para el resto de criptomonedas las preguntas sobre su validez real y su sentido práctico —no tanto ya como alternativas al dinero fiat (al menos de momento), sino como reservas de valor— siguen surgiendo.