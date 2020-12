Qué es Ethereum 2.0: la criptodivisa renace con una nueva cadena de bloques, más transacciones y el adiós a la minería con GPUs

Ethereum es la segunda criptodivisa por valoración, pero siempre ha sido la eterna segundona. Ocupa un discreto segundo plano, ensombrecida por ese fascinante fenómeno llamado bitcoin, pero ahora quiere convertirse en una referencia mucho más patente con su nueva versión.

Ese es el propósito de Ethereum 2.0 "Serenity", una nueva iteración de esta criptomoneda que renace con una cadena de bloques o blockchain renovado en el que se mejora la eficiencia, la escalabilidad y el número de transacciones por segundo (para habilitar pagos) y en el que desaparece uno de los encantos con los que nació: se acabó minar ETH con GPUs.

Un sencillo tuit anunciaba el esperado nacimiento de Ethereum 2.0. Se producía por tanto el llamado "génesis" de esta criptodivisa que ahora llega a una nueva versión mucho más enfocada a la escalabilidad y la eficiencia.

La diferencia fundamental entre Ethereum (1.0) y Ethereum 2.0 está en el mecanismo de consenso que permite añadir nuevos bloques a la cadena de bloques. Mientras que en la versión "antigua" se usaba una prueba de trabajo (Proof of Work, PoW), ahora se usará una Prueba de Participación (Proof of Stake, PoS).

Como explican en Decrypt, en las cadenas de bloques usadas por criptodivsas como Ethereum se necesitan validar las transacciones de forma descentralizada. Veamos las diferencias en los sistemas para hacerlo.

Hasta ahora Ethereum usaba un mecanismo PoW en la que los mineros usaban hardware como GPUs para procesar complejos problemas matemáticos que permitían verificar nuevas transacciones: el primero en resolver el puzzle recibe criptodivisas, pero ese proceso suele consumir una gran cantidad de energía.

En la nueva filosofía PoS no hay mineros, sino validadores de transacciones que deben tener cierta participación (actualmente, 32 ETH, unos 15.800 euros al valor actual) en este sistema para poder verificarlas. Estos validadores se seleccionan a la hora de proponer un bloque según su participación en la criptodivisa y el tiempo que llevan invirtiendo en ella.

Cuando suficientes validadores confirman ese bloque, se puede añadir a la cadena de bloques, y los validadores son recompensados, un proceso que se conoce como "forging" o "minting". Desaparece el "mining" o minado tradicional, y no se podrán utilizar granjas de minería basadas en ASICs (como ocurre con bitcoin) o GPUs (como ocurría con ETH y sigue ocurriendo con criptos como Monero, Litecoin, Ethereum Classic o ZCash) para obtener Ethereum.

La ventaja fundamental de PoS es que es mucho más eficiente energéticamente que PoW pero además hace posible garantizar la seguridad de la cadena de bloques de una forma también mucho más eficiente.

Una de las limitaciones de criptodivisas como bitcoin o Ethereum era su bajo número de transacciones. El de Ethereum era algo superior, pero hasta ahora rondaba las 30 transacciones por segundo.

Esa tasa es muy pobre si se quisiera trasnformar a ETH en una criptodivisa con el potencial de poder comprar bienes con ella, pero con Ethereum 2.0 la cosa cambia, ya que será posible alcanzar hasta 100.000 transacciones por segundo.

Los responsables de la modificación de la renovada criptodivisa también destacan que la seguridad también es mucho mayor. Ethereum 2.0 requiere que haya un mínimo de 16.384 validadores de cada transacción, muchos más que otras redes PoS. La descentralización es mucho mayor, y aparentemente también lo es la seguridad lograda con esa propuesta aunque hay también dudas sobre potenciales problemas a resolver.

The launch of the #Eth2 Beacon Chain is characteristic of the emergent, open-source ethos that attracts so many to Ethereum in the first place. More than 27,000 validators from around the globe are now participating in the new #Eth2 consensus model. pic.twitter.com/KR1i9N9i0A