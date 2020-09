Los bots que compraban tarjetas gráficas: las RTX 3080 están agotadas en tiendas y se revenden en eBay al triple de su precio

Comprar en el día de lanzamiento una PS5 o una RTX 3080 se está convirtiendo en misión imposible. Puede que parte del problema se deba a la falta de inventario y las pocas unidades disponibles, pero hay otra realidad palpable: la de los bots que compran estos productos mucho más rápido de lo que lo pueda hacer un usuario.

El problema lleva tiempo presente, pero se ha vuelto a hacer patente con la puesta a la venta de las tarjetas gráficas NVIDIA GeForce RTX 3080. Muchos usuarios se han quejado de no poder comprar unas tarjetas que según varios análisis han sido acaparadas por bots. Poco después plataformas como eBay se han empezado a llenar de ofertas de tarjetas RTX 3080 nuevecitas y disponibles... al triple (o más) de su precio de venta oficial.

El acceso a estos productos puede llegar a ser un problema enorme: la expectación que generan hace que muchos usuarios legítimos quieran comprarlos para disfrutarlos, pero hay otros que lo saben y aprovechan para hacer su particular agosto.

Es un problema que existe desde hace mucho tiempo con la reventa de entradas y el célebre caso de los bolis BIC, pero que también estamos viendo cada vez con más frecuencia en productos tecnológicos.

Muchos son quienes se han quejado de la baja disponibilidad de las PS5 que se pusieron a la venta ayer, pero puede que al menos en este caso las tiendas tuvieran un número muy limitado de consolas que ofrecer. La cosa cambia con las RTX 3080, las codiciadas tarjetas gráficas de NVIDIA que al parecer muy pocos usuarios han logrado comprar a tiempo.

Ha habido usuarios que de hecho han tratado de analizar el proceso de compra y han detectado cómo el código de esas páginas web jamás daba opción de comprarla: de la notificación para avisar de que estaba disponible o del botón de compra el código de la página pasaba directamente a mostrar el mensaje "Out of Stock" ("Sin stock").

Esos bots que acaparan estos productos se han convertido de hecho en singulares y polémicas plataformas de compra. Bounce Alerts, una comunidad de usuarios dedicada entre otras cosas a lograr acceso prioritario a productos desde su lanzamiento inicial.

Los miembros de este grupo pagan 75 dólares al mes por tener acceso al sistema de bots que logra comprar productos con una disponibilidad limitada. Que luego dichos usuarios los revendan ya es cosa de cada cual, y como se ve en la imagen superior los 'scalpers' ('especuladores', 'revendedores') hacen su agosto y acaparan muchas tarjetas (en la imagen, 17) para luego presumir del dinero que sacarán con la reventa.

Puede que en ese grupo haya usuarios que quieren esas tarjetas para ellos y no para revender, pero la práctica ha generado un lógico debate en redes sociales. Según las publicaciones de ese grupo en Twitter, lograron acceder a 42 unidades de las RTX 3080 desde el sitio web oficial de NVIDIA antes de que el inventario se agotase.

Como explican en PCMag, los responsables de Bounce Alerts asguran que su trabajo es "garantizar a nuestros consumidores que pueden comprar el producto que necesitan", pero otros miembros de la comunidad afirman que este sistema no es más que un bot que funciona "como un script automatizado para ejecutarse desde la página de producto a la información de pago y luego a tramitar la compra".

Ese mismo miembro explicaba que más de 100 personas de la comunidad descargaron le bot para comprar tarjetas en el sitio web de NVIDIA, "y prácticamente todas ellas acabarán siendo revendidas en mercado secundarios".

Ese pronóstico se ha cumplido, y ahora es fácil hacer una búsqueda en eBay y ver cómo las tarjetas RTX 3080 abundan allí, pero no al precio de 699 dólares (719 euros) al que se venden oficialmente, sino a precios que duplican o triplican (o que rozan el absurdo, como este modelo que va por 19.000 euros en las pujas de la reventa) ese precio.

Those wanting RTX 3080 GPUs, here's some info: This morning we experienced more traffic than the morning of Black Friday Limited inventory sold out in 5 mins We'll release more as we get more Bot protection was in place, orders were human Turn on Auto Notify & check back

Tiendas como Newegg tuvieron que confirmar que el inventario era limitado y se agotó en cinco minutos, pero aseguran que había sistemas de protección frente a bots y todas las compras fueron realizadas por personas físicas.

Wish y'all would've made a system so real consumers could have actually ordered a card. Stayed up all night just to get crashed servers and everything sold out within 2 minutes without me even seeing the item as available. Literally went right from "Not Available" to "Sold Out".