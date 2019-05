La mayor plataforma de Bitcoin ha sido hackeada y logran robar más de 7.000 Bitcoins, el equivalente a unos 36 millones de euros

Unos hackers han logrado robar más de 7.000 bitcoins en Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo en volumen diario. Con el valor actual del Bitcoin, el robo equivale a unos 36 millones de euros. Es una cantidad inferior a los 63 millones de dólares que fueron hackeados a finales de 2017 en la empresa NiceHash, pero en aquel entonces el valor de la criptomoneda era más alto y de hecho se perdieron "únicamente" 4.736 BTC.

Changpeng Zhao, CEO de Binance, ha explicado algunos detalles del hackeo a su plataforma, asegurando entre otras cosas que la compañía dispone de un seguro y cubrirá las posibles pérdidas de los usuarios.

Según ha indicado la compañía, los hackers consiguieron obtener las claves API, códigos de dos factores y otra información. "Un gran problema de seguridad", ya que con estos códigos los hackers pudieron acceder a las cuentas de Binance y trasladar los BTC a otro monedero. En concreto accedieron a un importante monedero, donde Binance disponía del 2% de todos sus Bitcoins.

Los métodos utilizados por los hackers incluirían varias técnicas, entre phishing, malware y otro tipo de ataques. La compañía todavía tiene que concluir cuáles de estas vías se llegaron a utilizar por los hackers.

En un comunicado oficial sobre esta brecha de seguridad, Binance explica así lo ocurrido el pasado martes 7 de mayo:

Aún así, el CEO de Binance alerta que "los hackers todavía pueden estar en control de ciertas cuentas de usuarios y podrían utilizarlas para influir en los precios".

Hasta que se complete la investigación, los depósitos y retiros estarán cerrados aunque no así las operaciones que se mantendrán abiertas. La compañía recomienda a todos los usuarios a cambiar sus claves API y la autenticación de dos factores, ya que pese a que no hayan detectados movimientos extraños es posible que los hackers sí hayan accedido a otras cuentas.

pros: 1 we could "revenge" the hackers by "moving" the fees to miners; 2 deter future hacking attempts in the process. 3. explore the possibility of how bitcoin network would deal with situations like these.