Ante la presión de Europa y Estados Unidos, la industria cripto ha encontrado un nuevo refugio: Hong Kong

Hong Kong es la gran esperanza del mundo cripto. Mientras Estados Unidos y Europa optan por regularizar y acotar, la metrópolis asiática se prepara para recibir con los brazos abiertos a los miles de inversores que buscan un entorno libre y legal con el que comprar y vender criptomonedas.

Cambios a partir de junio. Según describe Reuters, el gobierno de Hong Kong, a través del secretario de Finanzas, Paul Chan, ha explicado que planea una nueva regulación que entraría en vigor a partir del 1 de junio. Se explorará legalizar los 'smart contracts', así como las transacciones programadas.

La propuesta de Hong Kong contrasta con la de China e incluso con la de Singapur. Estas dos potencias apoyan la tecnología blockchain pero son más conservadores con las cripto. Mientras, Hong Kong planea permitir que los operadores puedan operar con tokens legalmente.

Aplaudido por los grandes exchanges. Brian Armstrong, CEO de Coinbase, ha dejado claro su opinión. En un tuit ha expresado que "Estados Unidos corre el riesgo de perder su estatus como centro financiero a largo plazo, sin reglas claras sobre las criptomonedas y un entorno hostil por parte de los reguladores. El Congreso debe actuar pronto para aprobar una legislación clara".

America risks losing it's status as a financial hub long term, with no clear regs on crypto, and a hostile environment from regulators.



Congress should act soon to pass clear legislation. Crypto is open to everyone in the world and others are leading. The EU, the UK, and now HK. https://t.co/i9WeUZ7K6H