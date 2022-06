Europa acuerda frenar el anonimato en las criptomonedas: a quién afectará y cómo pretenden conseguirlo

Venían avisando y esta semana el Parlamento Europeo ha acordado que llevarán a cabo esta medida. En un intento de "acabar con el lavado de dinero", Europa quiere que las transacciones de criptomonedas puedan ser rastreadas para conocer su emisor y receptor. Es decir, acabar con el anonimato en las criptomonedas.

Obligación de identificar quién está detrás de las criptomonedas. El acuerdo del Parlamento representa el primer paso para la futura normativa europea que quiere regular las criptomonedas. Esta semana lo que tenemos es una reforma del Reglamento de Transferencia de Fondos (TFR) que obligará a que exchanges como Binance o Coinbase tengan que identificar quién está detrás de cada movimiento.

Los exchanges, más cerca de los bancos. Las criptomonedas, por su naturaleza, permiten realizar movimientos anónimos sin dificultad. Con esta reforma se añadirán obligaciones equivalentes a las que ya tienen los bancos con las transferencias bancarias.

Actualmente los bancos tienen obligaciones financieras de cara a los usuarios. Europa quiere que los exchanges, las plataformas donde suelen intercambiarse las criptomonedas, también tengan una serie de requisitos de responsabilidad similares. Una serie de normas que algunos de los grandes exchanges ya cumplen pese a que la normativa europea todavía no se lo exija.

No habrá mínimo. Una de las discusiones internas para llevar a cabo este acuerdo era conocer el mínimo de euros equivalente a partir del cual debía exigirse la información de las personas. Para los bancos es de transferencias de más de 1.000 euros, pero no ocurrirá así con las criptomonedas. Debido a que es muy fácil fraccionarlas, la reforma del TFR establece que todos los movimientos, independientemente de la cuantía, deberán ser informadas. Esto no significa que en todos los movimientos con criptomonedas se conozca el transmisor y receptor. Pero sí deberá ser así en aquellas transacciones que se hagan en las grandes plataformas de intercambio.

Ernest Urtasun, europarlamentario del grupo de los Verdes y que ha liderado las negociaciones de esta medida, explica que "los fraudes a inversores de productos cripto y los hackeos cada vez son más frecuentes en el sector". Esta reforma vendrá acompañada de "una lista negra de plataformas con prácticas abusivas" y se vigilará que las plataformas "cumplen con el reglamento de protección de datos".

7/11Con los bancos se aplica a transferencias de más de 1000€. Para las cripto, se hará con todas las transferencias, ya que es más fácil fraccionarlas. Las normas no se aplicarán a las transferencias de criptomendas entre particulares en las que no intervenga ninguna plataforma — Ernest Urtasun (@ernesturtasun) June 30, 2022

No aplicará sobre los wallets privados. Eliminar el anonimato de las criptomonedas parece un ataque directo a su propia concepción, pero la legislación no llega tan lejos. El Parlamento Europeo finalmente ha decidido que estas obligaciones solo apliquen a los exchanges, pero no a los "unhosted wallets". Es decir, no aplicará sobre los wallets privados donde los propios usuarios gestionan sus criptomonedas de forma privada.

Sentando las bases del futuro Reglamento para el Mercado de Criptoactivos. Este acuerdo puede entenderse como una medida que formará parte del futuro Reglamento para el Mercado de Criptoactivos o MiCA (Markets in Crypto Assets, en inglés). Este marco jurídico está en proceso de adopción y próximamente también se votará en el Parlamento Europeo.