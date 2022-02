El Banco de España ya ha reconocido a su primera plataforma de criptomonedas. Es sólo el principio

Hoy es un día importante en el sector de las criptomonedas en España. Tenemos dos noticias que marcan el inicio de una nueva situación regulatoria en nuestro país. Un mes después de que se anunciase por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ha entrado en vigor hoy la nueva limitación a las campañas de publicidad sobre criptomonedas. Todos los mensajes publicitarios deberán contar con un aviso que alerte de que "la inversión en criptoactivos no está regulada". Muy al estilo de los mensajes al lado del alcohol o el tabaco.

El segundo hecho que marcará el sector cripto a partir de ahora es que Bit2Me ha sido la primera plataforma de criptomonedas del mundo reconocida por el Banco de España. El exchange de origen alicantino se ha convertido en la primera plataforma en obtener la validación del registro del Banco de España como proveedor oficial de servicios de cambio de moneda virtual y de custodia. Es decir, el primer exchange que obtiene el reconocimiento del Banco de España para operar en España.

Las plataformas de criptomonedas empiezan a ser reconocidas en España

Bit2Me ha sido el primer exchange en conseguir "luz verde" porque, según explican desde la propia compañía, fueron los primeros en tener conversaciones y solicitar el registro al Banco de España. "Ser la primera empresa de todo el mundo que consigue este reconocimiento habla por sí solo de la seguridad con la que está desarrollado nuestro servicio", explica Leif Ferreira, CEO de la compañía.

La obtención de este reconocimiento es únicamente el primer paso de un proceso que vamos a ver repetido más este mes, pues todas las plataformas de criptomonedas que quieran operar en España deberán apuntarse a este registro, o ser susceptibles de recibir multas.

El pasado octubre se publicó por parte del Banco de España la obligatoriedad de apuntarse a un registro. Según la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales, el Banco de España debía crear este registro. Lo oficializó el pasado 1 de noviembre y las plataformas de criptomonedas disponían de tres meses para apuntarse, un plazo que finaliza este mes de febrero.

Este registro es para aquellas personas o empresas que funcionen en España, con independencia de la ubicación de los destinatarios del servicio. Bit2Me ha sido la primera, pero el resto de plataformas también deberían anunciar próximamente que serán reconocidas. Las plataformas que no se registren se enfrentan a multas millonarias, que van desde los 150.000 euros hasta los 10 millones de euros.

Qué cambios implica

Ser incluido en este registro implica que se cumplen una serie de requisitos impuestos por el Banco de España. La idea de fondo es que las plataformas de criptomonedas trabajarán junto a las instituciones y colaborarán ofreciendo información, principalmente con temas relacionados con el blanqueo de capitales y el pago de impuestos.

Por otro lado, ser reconocidos por el Banco de España también implica que las transacciones y el capital que tengamos en esos exchanges estará mejor protegido. Hasta la fecha muchos de estos exchanges podían ser vistos como plataformas ajenas a las instituciones, pero con el nuevo registro la relación entre el sector cripto y los organismos oficiales aumenta.

Entre los aspectos que solicita el Banco de España está la inclusión de la política de admisión de clientes, procedimientos que incluyan la 'due diligence', un repaso de las operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo y una información detallada del funcionamiento interno. En definitiva, toda una serie de requisitos que ya se piden a los bancos tradicionales, también se les exigirá a estas plataformas.

Si bien, la inclusión en este registro no implica que el Banco de España se vaya a hacer responsable del nivel de seguridad. La posición oficial es que las criptomonedas siguen siendo una inversión de riesgo y no están reguladas en España. Habrá que ver si a partir de las próximas semanas el resto de plataformas de criptomonedas empiezan a aparecer en este registro. España se está moviendo para controlar un sector, el cripto, que desde Europa todavía no se han decidido a regular con precisión.

