Elon Musk no será siempre el CEO de Twitter: ya busca un nuevo líder para volver a enfocarse en Tesla

Tesla, SpaceX, The Boring Company, Neuralink y Twitter. Elon Musk es una persona clave en algunas de las compañías más reconocidas del mundo, pero no todos están contentos con su forma de hacer las cosas. Según Financial Times, algunos accionistas han expresado su preocupación ante el aumento de responsabilidad de Musk, que está dedicando gran parte de su tiempo a la red social que acaba de comprar e incluso ha anunciado que, por ahora, dormirá en la sede de San Francisco.

Ahora que Twitter ha dejado de ser una compañía de capital abierto, Elon Musk no tiene que lidiar con los accionistas y, recordemos, tampoco tiene un consejo de administración al que darle explicaciones. Este escenario, no obstante, es diferente en Tesla. Aunque el empresario tiene un enorme poder en esta compañía automotriz, todavía tiene que contentar a los inversionistas. En este sentido, Musk está considerando encontrar alguien que lo reemplace como CEO en Twitter.

Elon Musk defiende sus planes en Twitter y Tesla

De acuerdo a Reuters, el empresario ha asegurado que espera dedicar menos tiempo a Twitter y que buscará un nuevo líder que ocupe su lugar actual. Sin embargo, ha añadido que continuará al frente de la compañía de redes sociales hasta que logre parte de sus objetivos, pero que eso le llevará algo de tiempo. “Se necesita un estallido inicial de actividad posterior a la adquisición para reorganizar la empresa”, ha dicho “Pero luego espero reducir mi tiempo en Twitter”.

Los comentarios provienen de su breve comparecencia ante el tribunal de Delaware ocurrida el miércoles. Musk fue demandado por un accionista de Tesla en desacuerdo con el plan de compensación de más de 50.000 millones de dólares en opciones sobre acciones que le fue otorgado en 2018. El empresario se defendió alegando que cuando el acuerdo fue aprobado muchos inversionistas pensaron que la compañía “se iría a la bancarrota”.

Volviendo al tema de Twitter, el “estallido inicial de actividad” de Elon Musk, ha estado marcado por despedir al 50% de la plantilla y las polémicas (e intentos fallidos) relacionadas al nuevo Twitter Blue con la insignia de verificación azul. Incluso, después de despedir a algunos empleados que lo corrigieron públicamente envió un correo interno con un ultimátum en el que daba 36 horas a los empleados para decidir si quedarse o dimitir.

No se sabe, de momento, cuánto tiempo más seguirá Musk al frente de Twitter, pero queda claro que los accionistas de Tesla han empezado a alzar la voz y a reclamar un mayor compromiso de su consejero delegado. En relación al posible sucesor del empresario en la red social, todavía no hay nombres firmes. Jack Dorsey, el cofundador de Twitter ahora al frente de Square, dijo recientemente que no volvería a ocupar el cargo de CEO, dejando menos opciones posibles en el horizonte.

Imágenes: Freevector | Noemi Khachian