EEUU gana: TSMC fabricará sus mejores chips en suelo estadounidense, aunque presumiblemente serán un 30% más caros

El escudo de silicio de Taiwán ha caído definitivamente. El Gobierno de esta isla estaba decidido a proteger sus intereses económicos impidiendo que TSMC fabricase en el extranjero circuitos integrados utilizando sus nodos de litografía más avanzados. Este plan entraba en conflicto con la estrategia expansionista del fabricante de semiconductores más importante del planeta, especialmente en una coyuntura en la que EEUU está forzando el desplazamiento de los fabricantes de chips a su propio territorio.

"Dado que Taiwán tiene regulaciones que persiguen proteger sus propias tecnologías, TSMC no puede producir chips de 2 nm en el extranjero actualmente", afirmó J.W. Kuo, ministro de Asuntos Económicos de Taiwán, el pasado 8 de noviembre durante una reunión del Comité de Economía de Taipéi. "Aunque TSMC planea fabricar chips de 2 nm en el extranjero en el futuro, su tecnología central permanecerá en Taiwán".

Las declaraciones de Kuo reflejaban en ese momento que TSMC no podría producir circuitos integrados de 2 nm en EEUU o Europa hasta que tuviese lista su litografía A14 (1,4 nm). A partir de ese momento esta última permanecería en Taiwán y podría trasladar la producción de chips de 2 nm a otros países. Para TSMC esta restricción era un problema. Y lo era porque la demanda de sus circuitos integrados más avanzados es muy alta a causa del indudable éxito que están teniendo los semiconductores para aplicaciones de inteligencia artificial (IA).

Los chips fabricados por TSMC en EEUU serán un 30% más caros, según Walter Bloomberg

Finalmente el Gobierno de Taiwán ha moderado su estrategia proteccionista. J.W. Kuo volvió a pronunciarse a mediados del pasado mes de enero para declarar que TSMC podrá producir chips de 2 nm en sus plantas de EEUU, aunque la Administración taiwanesa evaluará con cautela el uso de esta tecnología en el país liderado por Donald Trump. "Las empresas privadas deben tomar sus propias decisiones comerciales amparadas en su propio progreso tecnológico [...] TSMC está construyendo fábricas en EEUU con el propósito de servir a sus clientes estadounidenses debido a que el 60% de las empresas diseñadoras de chips del mundo tiene su sede precisamente en EEUU".

Lisa Su y C.C. Wei han enseñado el primer chip EPYC ‘Venice’ producido en el nodo N2 (2 nm) de TSMC

Hoy, apenas cuatro meses después, podemos estar seguros de que la fabricación de circuitos integrados de 2 nm a gran escala en las plantas de TSMC en Arizona (EEUU) llegará. Lisa Su, la directora general de AMD, y C.C. Wei, el presidente y director general de TSMC, han enseñado el primer chip EPYC ‘Venice’ producido en el nodo N2 (2 nm) de esta última compañía. Esta CPU ha sido fabricada en Taiwán, pero ambos directivos han confirmado su compromiso a la hora de fortalecer la producción de las plantas que TSMC está poniendo a punto en Arizona.

La primera de estas fábricas está a punto de producir chips a gran escala, pero su plan no acaba aquí. La segunda planta estará operativa en 2028 y producirá circuitos integrados en los nodos N3 (3 nm) y N2 (2 nm). Y, por último, la tercera fábrica no estará lista del todo hasta finales de esta década y producirá chips en el nodo N2 (2 nm). En la coyuntura actual y bajo la presión del Gobierno de EEUU, que está pertrechado con su política arancelaria, es muy probable que la producción de semiconductores de 2 nm en Arizona llegue mucho antes de 2028. No es información oficial, pero en las circunstancias actuales es una previsión muy razonable.

No obstante, hay algo más que merece la pena que no pasemos por alto. Según G. Dan Hutcheson, analista en TechInsights, producir una oblea de 300 mm en la nueva planta de Arizona cuesta a TSMC menos de un 10% más que fabricar esa misma oblea en alguna de sus instalaciones de Taiwán. Lo explica algo que no debemos pasar por alto: el coste derivado de la mano de obra representa menos del 2% del coste total.

Sin embargo, según el periodista financiero Walter Bloomberg TSMC incrementará el precio de los circuitos integrados que produce en EEUU un 30% para compensar el sobrecoste desencadenado por los aranceles sobre los equipos de producción de chips importados desde Europa y Japón. El Gobierno liderado por Donald Trump todavía no ha desvelado cómo afectarán los aranceles a la importación de las máquinas de fotolitografía que usan las plantas de TSMC, Intel o Samsung en EEUU. Lo hará en un plazo no superior a los dos meses. Pero parece que Bloomberg da por hecho que el encarecimiento de los chips llegará. Ya veremos.

Imagen | TSMC

Más información | Walter Bloomberg | Tom's Hardware

En Xataka | EEUU confiesa su peor pesadilla: si China invade Taiwán y controla TSMC la economía estadounidense se irá a pique