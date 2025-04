EEUU amenaza a TSMC: si no construye sus fábricas de chips de Arizona se enfrentará a unos aranceles de hasta el 100%

Donald Trump no ceja en su empeño con TSMC. Durante la campaña electoral el actual presidente de EEUU declaró en varias ocasiones que estaba decidido a tomar las decisiones que fuesen oportunas para que el país que ahora gobierna recuperase el liderazgo de la industria de los semiconductores. Hasta bien entrados los años 80 del siglo pasado EEUU tenía algunas de las empresas más robustas de este sector, como Intel, Texas Instruments, IBM o Motorola, pero poco a poco fue cediendo el control de un mercado que ahora está en las manos de Asia.

Actualmente TSMC tiene una cuota global de aproximadamente el 60% y fabrica chips de vanguardia para muchas compañías estadounidenses, como Apple, NVIDIA, AMD, Broadcom o Qualcomm, entre otras. Esta compañía taiwanesa tiene fábricas en EEUU, como la planta de Phoenix (Arizona) que está a punto de iniciar la producción a gran escala de circuitos integrados de 5 nm en el nodo litográfico N4, pero buena parte de los semiconductores que entrega a sus clientes estadounidenses salen de sus plantas de Taiwán.

Donald Trump quiere acabar con esta estrategia. Esta declaración la hizo el pasado 27 de enero, pocos días después de regresar a la Casa Blanca e iniciar su segunda presidencia: "En un futuro muy cercano vamos a imponer aranceles a la producción extranjera de chips informáticos, semiconductores y productos farmacéuticos para devolver la fabricación de estos bienes esenciales a EEUU [...] Se fueron a Taiwán; ahora queremos que regresen. No queremos darles miles de millones de dólares en el ridículo programa de Biden. Ellos ya tienen miles de millones de dólares. No necesitan dinero; necesitan un incentivo. Y el incentivo será que no quieran pagar un impuesto del 25, el 50, o, incluso, el 100%".

Los aranceles de hasta el 100% a TSMC siguen estando encima de la mesa

El revuelo que ha desencadenado la estrategia arancelaria del Gobierno de EEUU en todo el planeta durante la última semana no tiene precedentes. Pero en lo que se refiere a los circuitos integrados en general, y a TSMC en particular, Donald Trump no ha modificado su postura lo más mínimo. La declaración que ha hecho hace apenas unas horas durante un evento del Comité Nacional Republicano del Congreso coloca de nuevo a TSMC en el centro de atención a pesar de que planea construir varias plantas más en Arizona a medio plazo.

"Si no construyen su planta aquí van a pagar un gran impuesto. Tal vez del 25%. O del 50%. O del 75%. O, incluso, del 100%"

"A TSMC no le di dinero. Es una gran empresa. La más poderosa del mundo. La mayor compañía de chips del planeta [...] Está gastando 200.000 millones de dólares en Arizona al construir una de las plantas más grandes del mundo. Todo eso sin dinero [de EEUU]. Lo único que hice fue decir: 'Si no construyen su planta aquí van a pagar un gran impuesto. Tal vez del 25%. O del 50%. O del 75%. O, incluso, del 100%", ha argumentado Donald Trump. Es evidente que se está apuntando el tanto de haber forzado a TSMC a instalarse en Phoenix con el propósito de producir a medio plazo chips de vanguardia en EEUU equiparables a los que ya fabrica en Taiwán.

Trump no se esfuerza lo más mínimo para cuidar las formas. Sus declaraciones, la de enero y la de ayer, amenazan con rotundidad a TSMC. Como he mencionado unas líneas más arriba, la primera planta de esta empresa en Phoenix está a punto de fabricar chips a gran escala, pero su plan no acaba aquí. La segunda fábrica estará operativa en 2028 y producirá circuitos integrados en los nodos N3 (3 nm) y N2 (2 nm). Y, por último, la tercera fábrica no estará lista del todo hasta finales de esta década y producirá chips en el nodo N2 (2 nm). Además, la infraestructura de producción de TSMC en Arizona contará con dos instalaciones de encapsulado avanzado de chips y un centro de I+D. En la coyuntura actual es poco probable que esta compañía renuncie a este proyecto.

