Los nuevos aranceles de EEUU penalizan a Taiwán casi tanto como a China. Y su industria de los chips es la más dañada

Los aranceles impuestos por la Administración liderada por Donald Trump ya están aquí. El actual presidente de EEUU ha utilizado esta herramienta de presión durante toda su campaña electoral, y apenas dos meses y medio después de regresar a la Casa Blanca está ejecutando su promesa. Estos impuestos afectan a la mayor parte de los países con los que EEUU mantiene una relación comercial, entre los que se encuentra España, pero Taiwán presumiblemente es uno de los más dañados.

Y es que el Gobierno de Trump está decidido a hacer todo lo que sea necesario para que EEUU recupere el liderazgo en la industria de la fabricación de semiconductores. Actualmente en Asia se producen el 90% de los chips de memoria, el 75% de los microprocesadores y el 80% de las obleas de silicio. No obstante, el país más aventajado de este continente en este sector es Taiwán, con una producción del 90% de los chips de alta integración y del 41% de los microprocesadores.

Este es el castigo ejemplar a Taiwán: unos aranceles del 32%

La Administración estadounidense ya está tomando las medidas necesarias para propiciar que las empresas de EEUU compren los circuitos integrados fabricados en suelo patrio. Los aranceles que está aprobando persiguen en gran medida este objetivo, y, a pesar de la alineación en el ámbito geopolítico que sostienen EEUU y Taiwán, los fabricantes de chips taiwaneses no están en absoluto a salvo de los aranceles. De hecho, Donald Trump hizo a finales de enero una declaración en la que expuso con total claridad sus intenciones.

"En un futuro muy cercano vamos a imponer aranceles a la producción extranjera de chips informáticos, semiconductores y productos farmacéuticos para devolver la fabricación de estos bienes esenciales a EEUU"

"En un futuro muy cercano vamos a imponer aranceles a la producción extranjera de chips informáticos, semiconductores y productos farmacéuticos para devolver la fabricación de estos bienes esenciales a EEUU [...] Se fueron a Taiwán; ahora queremos que regresen. No queremos darles miles de millones de dólares en el ridículo programa de Biden. Ellos ya tienen miles de millones de dólares. No necesitan dinero; necesitan un incentivo. Y el incentivo será que no quieran pagar un impuesto del 25, el 50, o, incluso, el 100%", declaró el actual presidente de EEUU.

El futuro cercano del que habla ya ha llegado. Como explica El País, sobre Vietnam recaen unos aranceles del 46%; sobre Camboya, del 49%; sobre China, del 34%; y sobre Taiwán, del 32%. El caso de la nación liderada por Xi Jinping es un poco especial debido a que los nuevos aranceles aprobados por la Administración de Donald Trump se suman a los que habían sido desplegados por el Gobierno estadounidense previamente, lo que hace un total del 54%. Aun así, en cierta medida es sorprendente que Taiwán salga tan desfavorecido.

En cualquier caso, en lo que se refiere a este último país esta medida es coherente con las declaraciones en las que Donald Trump anticipó que quiere que EEUU recupere el liderazgo en la industria de los semiconductores. No obstante, Taiwán todavía tiene un balón de oxígeno, aunque parece que no durará mucho. Y es que un epígrafe del plan arancelario recién anunciado expresa, aunque de una manera poco clara, que los aranceles destinados a algunos productos concretos, como los semiconductores o los medicamentos, no entrarán en vigor todavía. En ese caso presumiblemente estarán sujetos temporalmente al arancel universal del 10%.

