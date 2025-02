Empiezan los problemas entre los Gobiernos de EEUU y Taiwán. Y la industria de los chips está en el centro de todo

El Gobierno liderado por Donald Trump está decidido a hacer todo lo que sea necesario para que EEUU recupere el liderazgo en la industria de la fabricación de semiconductores. Actualmente en Asia se fabrican el 90% de los chips de memoria, el 75% de los microprocesadores y el 80% de las obleas de silicio. No obstante, el país más aventajado de este continente en este sector es Taiwán, con una producción del 90% de los chips de alta integración y del 41% de los microprocesadores.

La Administración estadounidense ya está tomando las medidas necesarias para propiciar que las empresas de EEUU compren los circuitos integrados fabricados en EEUU. Los aranceles que está aprobando persiguen en gran medida este objetivo, y, a pesar de la alineación en el ámbito geopolítico que sostienen EEUU y Taiwán, los fabricantes de chips taiwaneses no están en absoluto a salvo de los aranceles. De hecho, Donald Trump hizo a finales de enero una declaración en la que expone con total claridad sus intenciones:

"En un futuro muy cercano vamos a imponer aranceles a la producción extranjera de chips informáticos, semiconductores y productos farmacéuticos para devolver la fabricación de estos bienes esenciales a EEUU [...] Se fueron a Taiwán; ahora queremos que regresen. No queremos darles miles de millones de dólares en el ridículo programa de Biden. Ellos ya tienen miles de millones de dólares. No necesitan dinero; necesitan un incentivo. Y el incentivo será que no quieran pagar un impuesto del 25, el 50, o, incluso, el 100%", declaró el actual presidente de EEUU.

El Gobierno de Taiwán está poniendo límites a TSMC

La mención expresa a Taiwán que ha hecho el presidente de EEUU es una clarísima alusión a TSMC. En esta isla asiática hay otros fabricantes de semiconductores, como UMC, pero su relevancia en el mercado de los chips es muy inferior a la de la compañía que lidera actualmente C.C. Wei. TSMC domina el mercado de los circuitos integrados con una cuota de aproximadamente el 60%, por lo que su liderazgo en la industria de la fabricación de chips es indiscutible.

Sea como sea el paso hacia delante que está dando la Administración estadounidense no va a coger por sorpresa a TSMC. Esta compañía lleva más de cuatro años esbozando su estrategia para extender su infraestructura de fabricación de semiconductores más allá de las fronteras de Taiwán. Y lo está haciendo por dos motivos. Por un lado es una manera eficaz de proteger su negocio si en algún momento se desencadenase un conflicto bélico entre China y Taiwán, y sus plantas de la isla quedasen inutilizadas.

TSMC está preparando una oferta para controlar las plantas de fabricación de circuitos integrados de Intel

Pero, además, TSMC está desarrollando notablemente su infraestructura en EEUU. Su plan consiste en que sus nuevas fábricas de Arizona no solo sirvan para proteger su negocio de un posible conflicto entre China y Taiwán; también lo protegen de los aranceles de EEUU. Esto no es todo. Aunque todavía no se ha producido una confirmación oficial de esta información, según The Wall Street Journal TSMC está preparando una oferta para controlar las plantas de fabricación de circuitos integrados de Intel.

Prospere o no, en la coyuntura actual esta decisión estratégica tiene sentido. Y lo tiene porque permitiría a TSMC consolidar definitivamente su infraestructura de fabricación de semiconductores en EEUU, así como estar presente en países en los que ahora no tiene plantas de producción. Sin embargo, el Gobierno de Taiwán no ve esta posibilidad con buenos ojos. Su economía depende profundamente de su industria de los chips en general, y de TSMC en particular, por lo que la ambición de EEUU de recuperar su liderazgo en este sector entra en conflicto directamente con la supervivencia de Taiwán tal y como es actualmente.

Kuo Jyh-huei, el ministro de Economía de Taiwán, ha advertido de una forma rotunda a TSMC: "Nadie puede sacudir los cimientos de la industria de los semiconductores de Taiwán. Debemos tener confianza en TSMC, y el Gobierno apoyará plenamente a la 'montaña sagrada' que protege al país [...] Para que TSMC expanda su presencia global y establezca una empresa conjunta en cualquier ubicación, definitivamente necesita el permiso del Gobierno".

Es evidente que la posibilidad de que TSMC adquiera una infraestructura de producción tan sólida fuera de Taiwán va en detrimento del peso que tiene esta isla en el sector que le da de comer. Ahora mismo no podemos dar por hecho que TSMC vaya a controlar las plantas de Intel, pero de una cosa podemos estar seguros: 2025 va a ser un año muy emocionante en lo que se refiere al desarrollo de la industria de los circuitos integrados.

