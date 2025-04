NVIDIA arrasa con sus chips de IA: mientras tanto, algunos jugadores llevan meses lidiando con problemas en sus gráficas

Hace más de tres décadas, tres ingenieros se sentaron a conversar en Silicon Valley con una idea que acabaría transformando la industria de los videojuegos. Jensen Huang, Chris Malachowsky y Curtis Priem querían crear un chip que mejorara los gráficos en PC. De aquel encuentro nació NVIDIA, y con ella, la GPU tal y como la conocemos.

Durante años, el nombre de NVIDIA ha sido sinónimo de experiencia gaming en PC. Si alguna vez has montado un ordenador para jugar, es muy probable que tu tarjeta gráfica lleve su logotipo. La marca ha conseguido algo más difícil que la innovación tecnológica: construir una comunidad fiel que sigue con entusiasmo cada nuevo lanzamiento.

Últimamente, sin embargo, algo ha cambiado en esa relación

Desde la llegada de la serie RTX 50, con modelos como la RTX 5090 y la RTX 5080, las quejas han ido en aumento. Muchos usuarios han detectado fallos en los controladores, y las soluciones no terminan de llegar. En algunos casos es posible volver a una versión anterior para sortear los errores, pero quienes tienen las gráficas más recientes no tienen esa posibilidad, ya que los modelos RTX 50 no son compatibles con las versiones previas más estables, como la 566.36.

Reddit se ha convertido en el centro de las quejas, con hilos que acumulan testimonios de usuarios frustrados. También YouTube ha recogido el eco del problema con vídeos que documentan los problemas. Y no hablamos solo de ruido en redes sociales: la propia NVIDIA ha reconocido decenas de errores presentes en sus últimos drivers, que promete resolver en próximas actualizaciones.

Más allá de los problemas oficialmente reconocidos, las quejas por fallos de estabilidad son frecuentes incluso entre usuarios de generaciones anteriores. Varios jugadores han reportado pantallas negras, reinicios inesperados, parpadeos, artefactos visuales, errores de carga y cierres forzados en títulos como ‘Cyberpunk 2077’ o ‘Star Wars Outlaws’.

La sede de NVIDIA en Santa Clara, California

Ciertos fallos se relacionan con configuraciones específicas, por ejemplo, al utilizar monitores con tasas de refresco altas, G-Sync activado o salidas DisplayPort determinadas, lo que complica su diagnóstico.

Todo esto llega después de un estreno con traspiés. Algunos cables de alimentación de la RTX 5090 han presentado sobrecalentamientos. Además, poco después del lanzamiento, algunos usuarios detectaron que ciertas tarjetas gráficas de la serie RTX 50 tenían un número inferior de unidades ROP respecto a las especificaciones oficiales. NVIDIA ha confirmado que se trata de un defecto de fabricación que afecta a menos del 0,5% de los chips de modelos como la RTX 5090, 5090D, 5080 y 5070 Ti. Según la compañía, el impacto medio en el rendimiento es de un 4% y no afecta a tareas de inteligencia artificial o cálculo.

Página principal de NVIDIA en abril de 2025 (izquierda) y en septiembre de 2018 (derecha)

Mientras tanto, el papel de las gráficas en el ecosistema de NVIDIA está cambiando. Siguen siendo importantes, pero han dejado de ocupar el centro del escenario. El foco de la compañía está ahora en la inteligencia artificial, y eso se nota no solo en sus declaraciones públicas, sino en el propio diseño de su página web, que dista mucho de lo que era en 2012 o incluso en 2018.

No es la primera vez que una gran tecnológica se reconfigura. Microsoft, por ejemplo, tuvo durante años su núcleo en Windows, pero ha diversificado su cartera de productos y unidades de negocio. Esa decisión ha sido una de las claves que le han permitido mantenerse competitiva con el paso del tiempo. Algo similar ocurre con NVIDIA. Fundada en 1993, sigue creciendo, sigue estando presente y parte de su solidez se debe a las decisiones estratégicas que ha tomado. Con errores, con aciertos, pero siempre en movimiento.

Imágenes | NVIDIA | Coolcaesar (Wikimedia Commons) | Đào Hiếu

