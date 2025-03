Calendario de actualizaciones de One UI 7 para 2025: qué móviles de Samsung actualizan y cuándo

Vamos a decirte cuál es el calendario de actualizaciones de One UI 7, la próxima versión de la capa de personalización de Samsung. Así, podrás saber las fechas a partir de las que se empezará a liberar esta nueva versión en cada teléfono que la va a recibir.

Es la actualización de Android más importante que los móviles de Samsung recibirán en 2025, y su llegada va a ser escalonada. Con ella, llegarán novedades como las funciones 'Now Brief' y 'Now Bar' de Galaxy AI, nuevos iconos e interfaz de fondo, nueva zona de control, y muchos otros cambios.

Actualizaciones de One UI 7 en Europa

Aquí tienes el calendario de Actualizaciones de One UI de Samsung. Vamos a agrupar las actualizaciones por fechas, con los datos que han sido publicados en la web del fabricante en República Checa. En cada grupo tendrás la fecha en la que empezarán a liberarse las actualizaciones en cada modelo, aunque recuerda que si tienes uno de ellos pueden tardar algunos días en llegarte.

El 10 de abril

A partir del 14 de abril

Mediados de abril

Una semana después de las Galaxy Tab S10

Finales de abril

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

