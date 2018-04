Los 15 coches eléctricos más baratos y con más autonomía que ya se pueden comprar

La industria del automóvil lo tiene bastante claro, el futuro de la movilidad individual pasa por el coche eléctrico. Algunos fabricantes no se cierran puertas y apuestan también, sin renunciar al eléctrico, por el GNC (gas natural comprimido) como solución de transición.

Pero si eres de los que no quiere esperar y se plantea dar el salto al eléctrico ya, estos son los 15 coches eléctricos más baratos actualmente en venta en España y los nueve coches con mayor autonomía. De paso, resulta ser una reveladora instantánea del mercado del coche eléctrico en España.

A la hora de comprar un coche eléctrico, a todos nos gustaría poder acceder a un Tesla Model S, un Model X o un Jaguar i-Pace, incluso el Audi e-tron sería tentador, pero con precios que superan los 80.000 euros para los modelos de acceso de ese grupo, no son una opción válida para todas las familias. Aún así, existen propuestas atractivas y asequibles si quieres dar el paso y conducir un coche eléctrico.

El precio de compra no lo es todo. A falta de una red de supercargadores a lo Tesla (BMW, Ford, Daimler y el Grupo Volkswagen tienen previsto empezar a abrir su red IONITY en 2018), la autonomía del coche eléctrico sigue siendo uno de los puntos claves para que se haga un hueco en el mercado. Por eso, también hemos ordenado los coches eléctricos con mayor autonomía media real del mercado en una segunda lista.

Estas listas solo incluyen los coches que puedes comprar actualmente en España. Por eso no verás ni el Audi e-tron (aunque ya puedas reservar uno), ni el Jaguar i-Pace ni el Tesla Model 3, ni tampoco el prometedor Hyundai Kona eléctrico.

Los 15 coches eléctricos más baratos

Renault ZOE Z.E. 40 R90 (desde 21.630 euros)

Estéticamente es prácticamente igual al anterior ZOE, pero la nueva batería de 40 kWh del Renault ZOE Z.E. 40lo cambia todo. Y es que ahora puede contar con 300 km de autonomía reales. Renault lo propone desde poco más de 21.000 euros con alquiler de baterías aparte (69,36 euros/mes) y con el motor R90, de 92 CV y sin posibilidad de carga rápida (para ello hay que optar por el motor Q90 que pierde unos 30 km en autonomía). Si compras las baterías, el precio sube casi 8.000 euros de media.

Citroën C-Zéro (desde 21.879 euros)

El Citroën C-Zero es el gemelo del Peugeot iOn y del Mitsubishi i-Miev. Bueno, en realidad, se trata de un Mitsubishi i-Miev que también comercializan las dos marcas galas. Es estrecho, pequeño y con un maletero diminuto. Es de un uso estrictamente urbano, tanto por dimensiones como por autonomía, de unos 100 km en condiciones reales de uso. El Citroén C-Zéro destaca por su precio, mucho más asequible que el de sus dos hermanos.

Tazzari EV Zero EM2 Space (desde 22.800 euros)

Es la única propuesta del fabricante italiano homologada como coche y no como un cuadriciclo y para la cual es preciso el carnet de conducir. El fabricante lo anuncia por un precio tarifa de 17.900 euros, pero hay que añadir sí o sí 4.900 euros de batería (no vas a comprar el coche sin batería...), de ahí su precio final de 22.800 euros.

Sin embargo la política comercial de Tazzari es un tanto extraña. Por esos 22.800 euros dispones de un biplaza a lo smart fortwo pero exclusivamente de color gris oscuro. Si quieres personalizar el techo, la carrocería o las llantas con un color diferente, te costará 670 euros cada elemento. Y si tampoco la tapicería gris oscuro te convence, serán 1.290 euros para que tenga algo de color. Sí, es uno de los coches eléctricos más baratos del mercado, pero sólo en teoría.

Citroën e-Méhari (desde 23.706 euros)

El Citroën e-Méhari fue ideado por Citroën para el mercado de los hoteles, resorts y alquileres de coches en zonas de playa. Su tamaño y autonomía (120 km) lo destinan a un uso recreacional. Aunque ahora, gracias a una versión de techo duro, también puede ser un original coche urbano.

smart EQ fortwo (desde 23.737 euros)

El smart fortwo electric drive cambia de nombre y pasa a llamarse smart EQ fortwo, en consonancia con el resto del grupo Daimler y su apuesta por la movilidad eléctrica. El resto del coche no cambia. Misma batería de 17,6 kWh y misma autonomía real de unos 100 km. Si no vas a salir de la ciudad, no hay coche más urbanita que este smart eléctrico.

Kia Soul EV (desde 23.876 euros)

El Kia Soul EV es uno de los eléctricos veteranos del mercado español, pues lleva desde 2012 con nosotros. Y quizá por eso su autonomía de 150 km no está ya a la altura de los Nissan Leaf, Renault ZOE o BMW i3. Conserva el original diseño, la habitabilidad y el maletero del Kia Soul de motor de combustión. Su precio de tarifa es desorbitado para lo que ofrece, pero la marca aplica sistemáticamente un descuento de 9.674 euros.

Hyundai Ioniq Electric (desde 24.225 euros)

El Hyundai Ioniq Electric es la apuesta más reciente de la marca coreana (el Kona eléctrico todavía no está a la venta) y la más soberbia. Hyundai propone un mismo coche con tres versiones diferentes de propulsión: de combustión interna, híbrido enchufable (PHEV) y una versión 100 % eléctrica.

Cuenta con un motor de 120 CV y una batería de 28 kWh para una autonomía real de unos 200 km. Su precio de venta oficial es elevado, pero al igual que Kia, efectúa por norma un descuento consecuente de 10.700 euros, dejando el Ioniq eléctrico en 24.225 euros.

smart EQ forfour (desde 24.402 euros)

El smart forfour electric drive pasa a llamarse smart EQ forfour. Sigue siendo un cuatro plazas muy compacto con un motor de 81 CV y una autonomía real apenas superior a los 100 km. Es un segundo coche perfecto para ir a trabajar o un primer coche ideal para alguien que no suela salir demasiado de la ciudad. Destaca también por su uso del internet de las cosas, que se aplica a toda la gama smart, con unos nuevos servicios de car sharing privado y paquetería curiosos y muy útiles.

Mitsubishi i-MiEV (desde 25.000 euros)

El gemelo de los Citroën C-Z-éro y Peugeot ion es el modelo original. Es uno de los pioneros de la movilidad eléctrica en España (se comercializa desde 2009). Fue desarrollado siguiendo la norma nipona de los kei-cars, en cuanto a dimensiones se refiere. Los kei-cars son coches en los que no es necesario acreditar una plaza de parking para poder matricularlos. Así, el i-MIEV se limitará a un uso urbano. Las características son similares a las de los dos modelos galos.

Peugeot iOn (desde 26.450 euros)

Del trío de urbanitas Mitsubishi i-MiEV, Citroën C-Zéro y Peugeot iOn, el modelo de Peugeot es el más caro. De todos modos, si bien son una propuesta ideal para moverse en zonas urbanas, su precio y su limitada autonomía los han limitado al mercado de flotas para entidades privadas y públicas. No recomendaríamos el Peugeot iOn para un uso particular. Por su precio hay alternativas mucho más interesantes.

smart fortwo EQ cabrio (desde 27.167 euros)

El smart fortwo electric drive en su versión cabrio se llama smart EQ fortwo, en consonancia con el resto de modelos de la marca y del grupo Daimler y su apuesta por la movilidad eléctrica. Con respecto al “cupé”, equipa la misma batería de 17,6 kWh y propone la misma autonomía real de unos 100 km. Pero es uno de los dos descapotables eléctricos disponibles en el mercado español.

Volkswagen e-up! (desde 28.380 euros)

En los últimos años, Volkswagen ha pisado el acelerador con la electrificación de su gama. Uno de los primeros fue el pequeño e-Up!. Con respecto a los modelos de combustión interna se mantiene la habitabilidad y el confort de marcha.

Si bien con su autonomía de poco más de 100 km, lo limita a desplazamientos urbanos (en carretera, la autonomía bajaría de forma vertiginosa), su precio es elevado para lo que ofrece en términos de autonomía, habitabilidad y tecnología. Un Hyundai Ioniq o Renault Zoe son propuestas mucho más interesantes y asequibles.

Nissan Leaf 2018 40 kWh (desde 30.300 euros)

La nueva generación del Nissan Leaf, uno de los eléctricos más vendidos del mundo, deja atrás las críticas que le hacíamos a la anterior generación. El diseño es más consensuado -que no conservador-, el chasis ha mejorado notablemente y tiene una pisada que se acerca a la de los otros Nissan. Sobre todo, cuenta ahora con una autonomía real muy digna (270 km) gracias a su batería de 40 kWh, al mismo tiempo que su motor gana casi un 50% de potencia, alcanza ahora 150 CV (110 kW) y 320 Nm de par motor.

BMW i3 94Ah (desde 38.200 euros)

¿Un BMW en el ranking de los eléctricos más asequibles? Sí, el BMW i3 94Ah se coloca delante del Volkswagen e-Golf por una diferencia de 235 euros a su favor. El restyling del BMW i3 trajo unas mejoras en su batería que le permiten mejorar su autonomía. El sistema eléctrico del i3 consta de un motor eléctrico de 125 kW (170 CV), 250 Nm de par motor máximo y una batería de iones de litio de 33 kWh.

Volkswagen e-Golf (desde 38.435 euros)

La referencia en el segmento de los compactos dispone también de una versión eléctrica: el Volkswagen e-Golf. Este modelo dispone de un único motor que acciona las ruedas delanteras. De una potencia de 100 kW (136 CV), gira hasta las 12.000 rpm y entrega 290 Nm. Va asociado a una batería de iones de litio de 35,8 kWh.

Ofrece una autonomía real de entre 180 y casi 200 km. Es de los más caros de nuestra tabla, pero no por ello dispone de un equipamiento superior al resto de sus rivales (el sistema de conducción semiautónoma, por ejemplo, es una opción que cuesta 985 euros).

Motor Batería Autonomía media real Precio tarifa Renault ZOE Z.E. 40 (R90) 68 kW (92 CV) 41 kWh 300 km 21.630 euros Citroën C-Zéro 49 kW (67 CV) 15,2 kWh 100 km 21.870 euros Tazzari EV Zero EM2 Space 30 kW (41 CV) 15 kWh 100 km (200 a 50 km/h) 22.800 euros Citroën e-Méhari 50 kW (68 CV) 30 kWh 120 km 23.706 euros smart EQ fortwo 60 kW (82 CV) 17,6 kWh 100 km 23.737 euros Kia Soul EV 81,4 kW (111 CV) 27 kWh 150 km 33.550 euros (23.876 eur) Hyundai Ioniq Electric 88 kW (120 CV) 28 kWh 200 km 34.925 euros (24.225 eur) smart EQ forfour 60 kW (82 CV) 17,6 kWh 100 km 24.402 euros Mitsubishi i-MiEV 49 kW (67 CV) 15,2 kWh 100 km 25.000 euros Peugeot iOn 49 kW (67 CV) 15,2 kWh 100 km 26.450 euros smart EQ fortwo cabrio 60 kW (82 CV) 17,6 kWh 100 km 27.167 euros Volkswagen e-up! 60 kW (82 CV) 18,7 kWh 100 km 28.380 euros Nissan Leaf 2018 (acabado Visia) 110 kW (150 CV) 40 kWh 270 km 30.300 euros BMW i3 94Ah 125 kW (170CV) 27,2 kWh 185 km 38.200 euros Volkswagen e-Golf 100 kW (136 CV) 35,8 kWh 200 km 38.435 euros

Los nueve coches eléctricos con mayor autonomía

Si nos fijamos en los coches con mayor autonomía media actualmente en el mercado, no hay sorpresas. Tesla sigue dominando en ese campo. El Tesla Model S 100D y su enorme batería de 100 kWh es el campeón con hasta 540 km. Y no hablamos de ciclo NEDC, sino de autonomía real. No en vano, es actualmente el coche eléctrico con mayor autonomía media del mundo. Le sigue, lógicamente, el Tesla Model X 100D. Éste no llega de media a los 500 km debido a su mayor peso, mayor superficie frontal, etc.

Los dos modelos de Tesla actualmente en venta son también de los más caros del mercado, superando los 100.000 euros en ambos casos. Además, sin menospreciar la hazaña de Tesla en la gestión y entrega de la energía, son también coches grandes y que, por tanto, pueden albergar grandes baterías. No es el caso del tercer modelo con más autonomía: el Renault ZOE Z.E. 40 y sus 300 km de autonomía en condiciones reales de uso.

El Nissan Leaf, con una batería de 40 kWh, no se queda muy lejos con hasta 270 km de autonomía. Y tampoco es mucho más caro que el Renault ZOE (en caso de haber optado por comprar las baterías del Renault). Es más grande, pues mide 4,49 m de largo (22 cm más que un Volkswagen e-Golf) y sobre todo equipa de serie el sistema de conducción semiautónoma de Nissan, el ProPILOT, a partir del acabado N-Connecta (desde 34.850 euros).