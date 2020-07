Honda e: así es el coche 100% eléctrico, urbano y con IA que nos propone 220 km de autonomía y un interior repleto de pantallas

Nuestros compañeros de Motorpasión ya lo han probado, y no les ha dejado en absoluto indiferentes. Y es que este coche eléctrico y urbano creado por Honda, el primero que esta compañía japonesa coloca en el mercado con estas características, ha sido diseñado para llamar la atención. Para sobresalir. Por su diseño exterior, pero también por su diseño interior y por las funcionalidades que esta marca pone al alcance de los usuarios que decidan hacerse con él.

Mide 3,8 m de longitud y tiene una anchura de 1,75 m, unas cifras comedidas que reflejan claramente su vocación urbana. Además, está disponible con cinco puertas, aunque las traseras, como podéis ver en las fotografías que ilustran este artículo, están muy disimuladas. Pero lo que sin duda llamará la atención a los fans de la conducción deportiva es su bajo centro de gravedad y su reparto del peso 50-50, dos características a las que contribuye decisivamente su concepción 100% eléctrica. Y, de propina, llega cargado de tecnología. Así es como este coche pretende presentar batalla a sus competidores.

Dos motorizaciones de hasta 154 CV y una autonomía de 220 km

Este coche urbano está disponible en dos versiones idénticas que solo difieren por su motor. El modelo Honda e, a secas, está propulsado por un motor eléctrico de 134 CV que entrega un par máximo de 315 Nm y alcanza una velocidad máxima de 145 km/h. La otra versión, a la que han bautizado como Honda e Advance, tiene las mismas cifras de par motor y velocidad máxima del modelo estándar, pero su motor entrega 154 CV, por lo que, sobre el papel, debería ofrecer un comportamiento en régimen dinámico un poco más deportivo.

Este pequeño vehículo 100% eléctrico tiene una batería de 35,5 kWh de 60 celdas fabricada por Panasonic que nos promete una autonomía de 220 km en ciclo WLTP

La batería de la que extrae la energía el motor eléctrico es idéntica en ambas motorizaciones (tiene 35,5 kWh), y según Honda nos promete una autonomía de 220 km en ciclo WLTP. Esta cifra no está pero que nada mal, sobre todo si tenemos presente que es un vehículo con una vocación urbana muy clara. Esta batería tiene 60 celdas, la fabrica Panasonic y nos ofrece una garantía de 8 años o 160.000 km con una capacidad garantizada del 70%. Cargarla al 80% en un punto de carga de 50 kW requiere 31 minutos. Este es el primer coche eléctrico de Honda, pero estas cifras reflejan con claridad que sus ingenieros se han esforzado para poner a punto un coche competitivo.

Otra característica muy interesante de este coche en la que merece la pena que nos detengamos es el conjunto de tecnologías desarrolladas por esta marca para incrementar la seguridad durante la conducción. Honda ha desplegado en él una gran cantidad de sensores que envían la información que recogen a un motor de inteligencia artificial que se encarga de implementar prestaciones como la ayuda de mantenimiento en el carril, la prevención y la mitigación de impactos, el avisador de ángulo muerto, el reconocimiento de señales de tráfico o el control de crucero adaptativo con función de seguimiento a baja velocidad. Estas prestaciones también las podemos encontrar en los coches de otras marcas, pero no es habitual que nos las proponga un vehículo con una filosofía tan urbana.

Las tecnologías que acabo de mencionar forman parte de un paquete de innovaciones al que Honda llama SENSING, pero este coche tiene algunas funciones adicionales que también son muy interesantes. Una de ellas es el sistema de alerta de reinicio de la marcha, que se encarga de avisarnos de que el vehículo que circula por delante de nosotros ha reanudado la marcha después de una detención. En ciudad también es muy útil la función de frenado a baja velocidad, que permite al coche accionar automáticamente el freno de emergencia si nos acercamos demasiado a un objeto y el algoritmo de monitorización del vehículo interpreta que no lo hemos visto.

Un interior repleto de pantallas en el que manda la tecnología

Como podéis ver en las dos fotografías que publicamos en esta sección del artículo el interior de este coche es, cuando menos, peculiar. Es probable que no encaje en las preferencias estéticas de todos los usuarios, pero no cabe duda de que Honda ha arriesgado y ha optado por hacer algo diferente. La madera de la consola central y el salpicadero da al interior un estilo retro que contrasta claramente con la presencia de una enorme cantidad de pantallas.

Este coche incorpora nada menos que cinco pantallas, dos de ellas, las principales, con unas considerables 12,3 pulgadas

Las de los extremos, de 6 pulgadas, muestran las imágenes que recogen las cámaras que hacen las veces de retrovisores, mientras que la pantalla que hace las veces de cuadro de instrumentos tiene 8,8 pulgadas. No obstantes, aún quedan dos pantallas más de 12,3 pulgadas cada una de ellas alojadas en el centro del salpicadero y que actúan como el centro de control neurálgico y multimedia de este coche.

Lo que nos propone Honda con tantas pantallas, y lo que realmente justifica la presencia de los dos monitores centrales de 12,3 pulgadas, es que, además de facilitarnos el uso de Apple CarPlay y Android Auto, podamos controlar todos los sistemas del coche de una forma intuitiva y a través de una interfaz táctil. Pero esto no es todo. Lo más curioso es que este coche incorpora un conector HDMI que nos permite enviar a una de las pantallas la señal de vídeo procedente de un ordenador o una consola de videojuegos, una prestación que puede resultar muy valiosa para las familias en las que hay niños, adolescentes, o, por qué no, adultos con ganas de entretenerse cuando permanecen dentro del coche y no están conduciendo.

Un apunte llamativo: los controles del climatizador, el potenciómetro de volumen del equipo de sonido y los mandos del sistema de aparcamiento automático siguen apostando por botones físicos, una decisión que en términos de ergonomía y usabilidad parece acertada aun en un coche tan cargado de pantallas como este.

Honda e: precio y disponibilidad

Honda nos ha confirmado que este coche ya se puede probar en los concesionarios que esta compañía tiene distribuidos por toda la geografía española. El precio base del modelo Honda e con motor de 134 CV es 34.800 euros, un importe algo elevado al que, eso sí, hay que descontar las campañas que está poniendo en marcha el gobierno para propiciar la compra de coches eléctricos. No obstante, las primeras unidades se entregarán en agosto, y todas ellas pertenecerán al modelo Honda e Advance, que es el que tiene el motor de 154 CV.

