Peugeot e-208, un nuevo coche eléctrico con aspecto de coche tradicional y 340 km de autonomía

La marca francesa Peugeot acaba de presentar su nuevo Peugeot 208 2019, un nuevo modelo que estrena aspecto exterior y diseño interior. Dejando de lado las características del propio coche, lo realmente interesante son las variantes en las que llega: gasolina, diesel y eléctrico. Peugeot e-208 es un coche totalmente eléctrico con la apariencia de los modelos de combustión.

Un Peugeot eléctrico difícil de distinguir del Peugeot de combustión

Peugeot no parece querer de momento un modelo pensado y diseñado para ser sólo eléctrico. En su lugar, ha adaptado una gama ya existente para ofrecer diferentes motores de propulsión. El Peugeot 208 es prácticamente idéntico por fuera, aunque su motor puede ser diesel, de gasolina o eléctrico. Aprovechando la carrocería actual pueden crear una mecánica eléctrica e introducirse poco a poco en el mercado eléctrico.

¿Idénticos el Peugeot 208 y el Peugeot e-208? No del todo, el modelo eléctrico se diferenciará del resto de la gama por tener una parrilla delantera pintada en parte como la carrocería y claro, por no tener tubos de escape. Las llantas también son ligeramente diferentes. Sin embargo, a simple vista y a no ser que tengas algo de conocimiento al respecto, va a ser difícil diferenciar un modelo eléctrico de uno de combustión. La versión eléctrica llega en acabados GT y Allure.

Aparte de caer en el tópico de utilizar el color azul para los modelos eléctricos, por lo demás apenas se distingue el Peugeot e-208 del Peugeot 208 de combustión.

Motor de 100 kW de potencia y batería de 50 kWh de capacidad

Entrando en el apartado técnico, el nuevo Peugeot e-208 viene con un motor de 100 kW de potencia. En combustión sería el equivalente a 136 CV, con un par máximo de 260 Nm. El fabricante promete que el coche pasa de 0 a 100 km/h en 8,1 segundos. El modelo eléctrico cuenta con tres modos de uso: eco (optimiza la autonomía del coche), normal (para el uso diario) y sport (saca la máxima potencia del coche a cambio de menos autonomía).

Interior del Peugeot e-208.

Para alimentar este motor el Peugeot e-208 llega con una batería de 50 kWh de capacidad. La batería aseguran que está garantizada para 160.000 km, o lo que es lo mismo, unos 8 años de uso. ¿Qué autonomía ofrece semejante batería? Homologan hasta 340 km de autonomía eléctrica, siguiendo el ciclo de homologación WLTP.

Existen tres modos de carga para esta batería en el Peugeot e-208:

Mediante enchufe doméstico convencional: carga completa en 16 horas.

Mediante wallbox: carga completa en aproximadamente 5 horas con versión de 11 kW o aproximadamente 8 horas con versión de 7,4 kW.

Mediante punto de suministro de 100 kW: puede alcanzar el 80% de carga en 30 minutos.

De momento no se han confirmado los precios de este nuevo Peugeot e-208. La marca ofrecerá también diferentes extras para los que apuesten por la versión eléctrica, como una tarjeta para acceder a la red de cargadores Free2Move. También un planificador de trayectos o por ejemplo certificados de capacidad de la batería si se quiere revender el coche. También se dispondrá de una app para iniciar o detener la carga del coche en remoto o verificar otras opciones del coche desde el teléfono.

