Peugeot E-2008, primeras impresiones: un coche más potente y eficiente que tiene que lidiar con un precio demasiado elevado

Peugeot ha decidido que solo hay un modo de dar el salto a la movilidad eléctrica: tomando carrerilla para llegar lo más lejos posible. Dicen que la transición al coche eléctrico es una carrera de fondo pero, si tomamos el atletismo como referencia, creo que la propuesta de Peugeot se asemeja mucho más al triple salto.

En el triple salto, el atleta corre con fuerza hasta la tabla. Allí, tiene tres zancadas (lo más amplias posible) para ganar distancia. Posteriormente, salta con todas sus fuerzas para volar todo lo que pueda.

El Peugeot E-2008 es el coche con el que los franceses quieren coger la mayor inercia posible. Acelerar todo lo que puedan para dar tres largas zancadas sin perder el equilibrio con su Peugeot E-3008, cuya mejora en autonomía es gigantesca (prometiendo hasta 700 kilómetros), para, por último, echar a volar lo más lejos posible con su futuro Peugeot E-5008. El modelo que debería redondear su gama eléctrica.



peugeot e-2008 TIPO DE CARROCERÍA. B-SUV de cinco plazas. MEDIDAS Y PESO. 4,304 metros de largo, 1,775 metros de ancho y 1,550 metros de alto. Distancia entre ejes de 2,605 metros y 1.625 kg MALETERO. 434 litros. POTENCIA MÁXIMA. 115 kW (156 CV). CONSUMO WLTP. 15,2 kWh/100 km. Batería de 54,5 kWh. DISTINTIVO AMBIENTAL. Cero emisiones. AYUDAS A LA CONDUCCIÓN (ADAS). Control de crucero adaptativo, mantenimiento en el carril, alerta de ángulo muerto, cámaras HD con visión 360 grados. Frenada de emergencia con detección de ciclistas y peatones hasta 140 km/h. OTROS. Software propio compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Doble pantalla de 10 pulgadas. HÍBRIDO ELÉCTRICO. No. HÍBRIDO enchufable. No. eléctrico Sí. Nueva versión de 115 kW (156 CV) y otra de 100 kW (136 CV) ya conocida. precio y lanzamiento Ya disponible desde 41.090 euros para la versión probada de 115 kW (156 CV) sin ayudas del Plan MOVES III.

La casa, por los cimientos

Si algo demuestra Peugeot con los últimos coches eléctricos que está presentando es que su propuesta es realmente ambiciosa. "Nos queremos posicionar en lo alto del mercado" anunciaban desde la marca durante la rueda de prensa de presentación de este nuevo Peugeot E-2008, haciendo referencia al equipamiento de este B-SUV eléctrico.

Para conseguirlo, el objetivo es conseguir que su oferta sea atractiva a todos los niveles. Desde luego, la mayor parte de las miradas las centrarán los Peugeot E-3008 y E-5008 pero lo que hemos visto con el Peugeot E-2008 deja claro que los franceses tampoco quieren descuidar sus modelos de menor tamaño. Saben que, en el triple salto, tan importante es el vuelo final como la carrera del inicio.

No es casualidad que Peugeot le preste tanta atención a este modelo. Según los datos aportados por la propia marca, el B-SUV de los franceses es su modelo más vendido en nuestro país desde 2020 y representa el 21% de las ventas mundiales de la firma. La segunda generación completamente eléctrica del modelo tiene que estar a la altura de lo que está por llegar.

Cuando más es más, esta vez made in Peugeot

El Peugeot E-2008 es una renovación muy profunda del modelo existente. La última versión del Peugeot 2008, disponible desde este verano, es una actualización de la gama presentada en 2019 pero la actualización en el modelo completamente eléctrico va mucho más allá de los clásicos retoques estéticos y de equipamiento que se suelen realizar en estos relanzamientos.

Lo más interesante, sin duda, es que ahora también cuenta con un propulsor de 115 kW (156 CV) que lo producen en Stellantis (antes estaba externalizado) que se combina con una batería que, ahora, también es de mayor capacidad. Su tamaño es en esencia el mismo pero un cambio en la química del cátodo les permite alcanzar los 54,5 kWh, por los 50 kWh anteriores.

Es decir, el Peugeot E-2008 es ahora más potente y más eficiente. El cambio es importante pues, al fin y al cabo, estamos ante un SUV eléctrico muy urbano y esos kWh extra se maximizan allí donde el Peugeot E-2008 gasta menos batería. En autopistas y autovías, la mejora se notará en los 20 CV que permitirán adelantar con mayor soltura. La carga se mantiene en una potencia de 100 kW en corriente alterna y 11 kW en corriente alterna.

El Peugeot E-2008, por tanto, sigue utilizando la misma plataforma que las versiones de combustión pero en esta generación ya se econsiguió que sus cotas interiores y el maletero sean iguales que en los motores térmicos. Esto tiene cosas buenas, como un maletero que siempre se mantiene en 434 litros, pero también alguna mala, como el pequeño túnel central pese a estar ante una versión eléctrica.

Este pequeño detalle puede incomodar un poco a los pasajeros de las plazas traseras pero lo cierto es que, por el propio tamaño del coche, será raro que éstas estén ocupadas al completo en un viaje largo, por lo que la inconveniencia es menor si tenemos en cuenta que lo habitual es que viajen, como mucho, cuatro adultos.

Además de este cambio en el acumulador de energía y el motor, el resto de renovaciones se encuentran en el cambio estético y de equipamiento. Como ya sucediera con las versiones de combustión, el Peugeot E-2008 actualizado cambia los colmillos delanteros por tres garras como firma lumínica, la calandra juega ahora con los colores de la carrocería y las garras traseras son ahora horizontales.

Por dentro, se mantienen las líneas maestras del modelo térmico pero como se ha simplificado el equipamiento (pasando de seis a tres niveles) tiene algunas consecuencias en lo que se muestra en las pantallas.

En el paquete Active, por ejemplo, el cuadro de instrumentos lo conforman relojes analógicos. Por encima, el acabado Allure ya cuenta con una pantalla digital de 10 pulgadas y es en el acabado GT donde los gráficos adquieren una visualización en formato 3D. La pantalla central crece en todos ellos hasta las 10 pulgadas, por lo que alcanza un tamaño realmente interesante para, por ejemplo, repartir la información entre navegador y reproducción de música con Android Auto.

Esta opción, la de Android Auto y Apple CarPlay, ya es compatible mediante conexión inalámbrica. Cuenta además con otros cuatro puertos USB en las plazas delanteras y el cargador inalámbrico para el teléfono móvil es ahora de 15W, en lugar de los 5W anteriores.

En cuanto al sistema de infoentretenimiento, cuenta con la última actualización en exposición de las aplicaciones y los gráficos. Como ya vimos en el Peugeot 408, se ofrece un menú con widgets personalizables que permiten utilizar algunos atajos para llegar a las aplicaciones más recurrentes. Las cámaras que acompañan a las maniobras son ahora de tecnología HD.

El propio sistema se apoya en las bases de datos para el navegador de Tom Tom que, ahora, también añade información de aparcamientos, además del tráfico en tiempo real, la meteorología o el precio de las estaciones de servicio. Todos estos mapas y datos son actualizables vía OTA.

En movimiento y sus precios

Como los cambios en el apartado dinámico se centran en el nuevo propulsor y las ventajas de contar con una batería de mayor densidad energética, esta primera toma de contacto con el renovado Peugeot E-2008 se ha centrado en sacar partido de ello.

Por tanto, la ruta se ha centrado en carreteras secundarias con el paso por distintas poblaciones y donde hemos tocado muy poca carretera rápida (autopistas y autovías). Tiene sentido, pues donde más partido se sacará del Peugeot E-2008 es en el entorno urbano y, con una batería de 54,5 kWh, es de esperar que sus excursiones fuera de la ciudad sean puntuales o muy cercanas a la misma.

El Peugeot e-2008 es eficiente, cómodo y se comporta con agilidad en su entorno predilecto: la ciudad

Dicho esto, cuidando el acelerador, es de esperar que el conductor se acerque a los 15,2 kWh/100 km que homologa en ciclo WLTP. En nuestra prueba, tratando de conseguir la máxima eficiencia, hemos sacado mucho más partido al propulsor pero en condiciones más realistas se puede alcanzar un dato similar o inferior si se es sensible con el pedal del acelerador y se juega con la frenada regenerativa.

Y en ese entramado de calles, cruces y rotondas, el Peugeot E-2008 destaca por ser un coche que se mueve con mucha soltura. Si el pequeño volante característico del i-cockpit no me termina de convencer en vehículos de mayor tamaño, tengo que reconocer que en vehículos urbanos sí se le saca mucho más partido. Las maniobras con él son sencillas y ágiles, parece ir en sintonía con el propio vehículo.

El pedal del freno se sigue notando un poco eléctrico con ese espacio muerto en el primer recorrido del mismo pero que en ciudad queda relegado si se juega con la frenada regenerativa más aguda. En carretera abierta sí podemos decir que el Peugeot E-2008 es un buen coche eléctrico, con un avanzar silencioso y donde el sonido de la rodadura está bien filtrado.

En nuestra prueba no hemos tenido ocasión de probar en profundidad los sistemas ADAS de ayuda a la conducción. Este Peugeot E-2008 cuenta con un amplio equipamiento que lo convierten en un vehículo de nivel 2 de autonomía. Sí podemos reseñar que, en otros modelos de la marca, el comportamiento ha sido más que correcto, por lo que no debería haber cambios cualitativos reseñables. Pese a ello, queremos dejar claro que en esta toma de contacto no hemos podido exprimirlo a fondo.

En cuanto a su precio, el Peugeot E-3008 de 156 CV parte de los 41.090 euros que pueden llegar a ser 34.090 euros si se consiguen los 7.000 euros de descuento del Plan MOVES III. La campaña de venta, sin embargo, apuesta por el renting, con cuotas de 380 euros/mes sin entrada que incluyen servicios como el seguro o la instalación de un cargador doméstico.

Según Peugeot, esta opción está tomando mucha fuerza en España y les sirve parra atraer clientes a un coche que tiene un precio elevado respecto a los sospechosos habituales (MG4 Electric o Tesla Model 3) y que quieren comprobar si un coche eléctrico es lo suyo sin hipotecarse a un vehículo en propiedad a pagar (y mantener) durante un mayor número de años.

