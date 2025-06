OPPO Watch X2, análisis: el jefe final de los smartwatches de 2025 viene de China y tumbarlo no va a ser fácil

Seré directo: el OPPO Watch X2 es, probablemente, uno de los mejores relojes con Wear OS que se pueden comprar ahora mismo. Y seguramente todo lo que digamos de él sea aplicable al OnePlus Watch 3 porque son, en esencia y salvo un par de detalles, el mismo reloj. OPPO no solo ha hecho un trabajo sensacional en lo que a diseño, pantalla y rendimiento se refiere, sino que ha solucionado uno de los grandes problemas de los relojes inteligentes con Wear OS: la batería.

Es una regla no escrita en el mundo de los wearables: puedes tener un sistema operativo más simple y una autonomía brutal, o un sistema operativo más complejo y capaz, como Wear OS o watchOS, y una autonomía de apenas uno o dos días. No sucede esto en el caso del OPPO Watch X2, que tiene lo mejor de los dos mundos gracias a una batería de silicio-carbono. Pero no nos adelantemos. He aquí el análisis del OPPO Watch X2.

Ficha técnica del OPPO Watch X2



OPPO Watch X2 dimensiones y peso 46,6 x 47,6 x 11,75 mm 49,7 gramos (sin correa) 81 gramos (con correa) pantalla LTPO AMOLED de 1,5 pulgadas Resolución 466 x 466 píxeles 310 PPP Tasa de refresco: 60 Hz Brillo máximo: 600 nits HBM: 1.000 nits Brillo pico: 2.200 nits Cristal de zafiro 2D procesador Snapdragon W5 Gen 1 MCU BES2800BP memoria ram 2 GB almacenamiento interno 32 GB 4 GB eMMC para RTOS Sensores Sensor de aceleración Giroscopio Sensor de frecuencia cardíaca óptico Sensor de oximetría de pulso óptico Sensor geomagnético Sensor de luz Barómetro Sensor de temperatura en muñeca Batería 648 mAh Carga rápida VOOC Autonomía Modo inteligente: 5 días Uso intensivo: 3 días Modo ahorro: 16 días conectividad WiFi 2,4/5 GHz Bluetooth 5.2 resistencia MIL-STD-8710H 5 ATM IP68 botones Botón de acción lateral Corona giratoria compatibilidAD Android 9.0 o superior sistema operativo Wear OS 5.0 con Color OS Watch 7.0 OTROS Brillo automático Modo AoD Monitorización de frecuencia cardíaca

Monitorización del sueño

Seguimiento SpO2

Monitorización de estrés Electrocardiograma Salud vascular Detección de caídas Notificaciones

Control musical Más de 100 modos deportivos Google Play PRECIO 349 euros

OPPO Watch X2, nuestra experiencia

Es un reloj muy bien acabado, pero también grandote | Imagen: Xataka

Diseño: todo* bien. La caja del OPPO Watch X2 está hecha de acero inoxidable y los biseles de una aleación de titanio. Poco más hay que decir. Es un reloj grandote, de 46 x 47 milímetros, por lo que no es apto para todas las muñecas, y su peso es de unos 80 gramos con la correa. Es cómodo, se siente realmente bien y me encanta cómo la firma ha reducido el grosor de la carcasa inferior para que el reloj no solo repose mejor sobre nuestra muñeca, sino que impida que entre luz externa al sensor e interfiera con las mediciones.

Es un reloj que se puede llevar todo el día sin problema, pero (y de ahí el asterisco) al ser tan voluminoso, llevarlo por la noche mientras dormimos es un poco más... vamos a decir complejo. A mí no me resulta cómodo. Lo he hecho por la ciencia, pero si estamos buscando un dispositivo que nos mida el sueño, debo decir que un anillo inteligente me parece una opción mucho más ergonómica. Por lo demás, ni una sola pega.

Ese botón de abajo nos servirá para hacernos un checkeo de salud completo en 60 segundos | Imagen: Xataka

Los botones. La corona superior (que también hace de botón) es fantástica. No solo tiene buen recorrido y un desplazamiento suave, sino que el feedback háptico es agradable. La usaremos para desplazarnos por las pantallas y los menús, o abrir el cajón de apps. Gracias al grabado, podremos usarla incluso con las manos sucias o mojadas. El botón inferior es, además de botón, un sensor del que hablaremos luego. Está bien y no clickea lo más mínimo, aunque su bajo perfil y su posición hace que usarlo sea un pelín menos ergonómico de la cuenta.

No está mal, pero un material más noble habría sido de agradecer | Imagen: Xataka

La correa. Quizá es, para mí, el punto más flaco. Siendo una correa de caucho fluorado muy correcta, este reloj, por su gama y su precio, pide a gritos una correa de cuero. En otro contexto, diríamos que gracias al pasador estándar de 20 o 22 milímetros podemos usar cualquier correa que tengamos por casa o compremos, pero no. El enganche es propietario, por lo que hay que comprar correas específicas. Y existir, existen, pero este reloj pedía algo más premium.

Pantalla: un gusto. Tampoco se le puede poner ninguna pega. Es una pantalla AMOLED LTPO grande, con una resolución sobresaliente con la que los píxeles pasan completamente desapercibidos, y que está protegida por cristal de zafiro. Se ve muy bien en interiores y en exteriores, incluso cuando el sol aprieta (vivo en Córdoba, sé de lo que hablo) el brillo alcanza los 600 nits. Más que suficiente. El brillo pico es de 2.200 nits, pero solo se activará en condiciones muy concretas mientras hacemos ejercicio.

Imagen | Xataka

Si hablamos de personalización, hay carátulas para todos los gustos y colores y, al ser un reloj con Wear OS, siempre es posible acceder a más opciones vía Google Play Store o diseñar las nuestras mediante aplicaciones dedicadas.

Wear OS no viene solo. Hablando del sistema operativo, tener el respaldo de Google es una ventaja en términos de funciones y apps. El mero hecho de poder acceder a Google Play Store para descargar apps, a Google Pay para pagar y a Google Maps para moverte es, sencillamente, un punto a favor. Le falta, eso sí, la prometida integración con Google Gemini. Si hay un dispositivo en el que tiene sentido es, sin lugar a dudas, el reloj inteligente. Lo llevamos siempre con nosotros, no hay que sacarlo del bolsillo... Gemini debería estar ya en Wear OS, pero tiempo al tiempo.

El rendimiento de Wear OS acompaña. De mover el sistema operativo más complejo se encarga el Snapdragon W5 Gen 1, pero el OPPO Watch X2 incorpora una estructura de doble procesador (siguiendo la senda que, por cierto, inauguró el OnePlus Watch 2). Al Snapdragon se le suma un BES2800BP, un SoC de ultrabajo consumo que mueve un sistema RTOS.

En el modo "Ahorro de batería" pasamos a un sistema RTOS que, a costa de perder funciones, aumenta muchísimo la autonomía | Imagen: Xataka

Efectivamente, podemos usar el reloj en dos modos: "Inteligente" (con Wear OS) o "Ahorro de energía" (con RTOS). Al activar este segundo modo perdemos funciones (todo lo que tenga que ver con Google, sin ir más lejos), pero ganamos autonomía. Este cambio de modos es automático: cuando la batería está el 10%, se cambia automáticamente al modo más básico.

En cuanto a funciones llamativas, el reloj incorpora un obturador remoto para la cámara con feed en tiempo real (vamos, que puedes ver la imagen en vivo, minipunto para OPPO) y un control para el sistema operativo. Es como un joystick que nos permite usar el reloj como un mando a distancia para el móvil. Por ejemplo, puedes abrir TikTok y hacer scroll deslizando en el reloj en vez de en la pantalla del móvil. Su uso es, realmente, anecdótico, pero ahí está.

Con este joystick virtual podemos controlar el móvil y hacer scroll por TikTok, por ejemplo | Imagen: Xataka

Por último, y aunque es evidente al ser un reloj con Wear OS, un apunte: no es compatible con iOS. Wear OS solo funciona con relojes Android, por lo que si tenías intención de conectarlo a un iPhone, lamentablemente, no vas a poder.

Llamadas y notificaciones. De nuevo, casi nada que objetar. El OPPO Watch X2 se escucha bien y la calidad del micrófono en llamadas, sin ser la que conseguiremos con el móvil, es correcta para una llamada puntual mientras vamos por la calle. En lo que a las notificaciones se refiere, reproducen bien los emojis y se pueden contestar mediante voz a texto, mediante respuestas predeterminadas o con un teclado.

Poder contestar notificaciones así es un gustazo | Imagen: Xataka

Si le tuviera que poner una pega, le pondría tres: la primera, me habría encantado que la pantalla se encendiera al recibir una notificación para verla más rápido. La segunda, he echado de menos un "modo cine" que mantenga el reloj operativo, pero la pantalla apagada incluso al hacer el gesto de mirar la hora. La tercera: aunque a mí no me supone ningún drama, me consta que la conectividad LTE es importante para muchos usuarios. Pues no está disponible en este reloj.

La salud. OPPO ha hecho un trabajo excepcional con la sensórica de su nuevo reloj. Y es que el Watch X2 no solo mide la frecuencia cardíaca, el nivel de oxígeno en sangre, el estrés, la temperatura de la piel y el sueño con una precisión buenísima, sino que también incorpora tres funciones interesantes: el electrocardiograma, la salud arterial y la detección de problemas respiratorios. Pero no solo eso, sino que es posible tener una visión general de todo nuestro estado con una prueba de 60 segundos.

Este es el informe que se genera en solo 60 segundos | Imagen: Xataka

Para ello usaremos el sensor localizado en el botón inferior. En 60 segundos (realmente es menos) el reloj analizará todos los parámetros disponibles y nos generará un informe muy completo para hacernos una idea de cómo nos encontramos. Esto es siempre orientativo, sobra decir, pero nos puede orientar de cara a cambiar cosas de nuestro estilo de vida.

Así se ven las estadísticas de salud | Imagen: Xataka

La aplicación, OHealth, me parece que está bien trabajada y que toda la información se puede sincronizar con Salud de Google. Mención especial merece el análisis del sueño, muy completo (aunque el análisis de los ronquidos debería ser automático, como sucede con los relojes Samsung) y la posibilidad de medir nuestra salud cervical al llevar auriculares. En líneas generales, podemos decir que es un dispositivo muy completo.

Campeón regional de paseo de perros en categoría peso pesado | Imagen: Xataka

El deporte. El dispositivo mide una ingente cantidad de deportes, desde los más habituales como correr, el tenis o la natación, a cosas más peculiares como volar cometas, los dardos, pasear al perro (de verdad) o el criquet. De todo, menos pádel, faltaría más. Sea como fuere, sería extraño que nuestro deporte no estuviese en la lista, pero de ser así siempre podréis crearlo en la app.

Si os gusta correr, seguramente apreciéis el análisis de la postura (contacto con el suelo, oscilación vertical y equilibrio de zancada). También es de agradecer la visualización por zonas y, por supuesto, el chip GPS de doble banda. OPPO ha hecho un trabajo excepcional con su GPS, ofreciendo una estabilidad muy buena, precisión y la posibilidad de combinar el GPS del reloj y el móvil para mejorar la lectura.

Informe generado por la app al usar un modo deportivo | Imagen: Xataka

No es el reloj para deportistas más avanzado, ni mucho menos, pero si buscáis un smartwatch más enfocado al estilo de vida que, de paso, os pueda acompañar en vuestras carreras, caminatas o partidos de furbito los domingos, este servirá sin ningún tipo de problemas.

La batería (ay, la batería). Nos vamos acercando al final, no sin antes hablar del que es, para mí, uno de los grandes puntos a favor de este reloj: la batería de silicio-carbono. Ya hemos visto esta batería en el OnePlus Watch 3, el OPPO Find X8 Pro, el OnePlus 13 y el OPPO Find N5, y ahora llega al OPPO Watch X2. Sin entrar en tecnicismos, esta tecnología permite tener más capacidad en el mismo tamaño, lo que se traduce en una mayor autonomía sin tener dispositivos más grandes o gruesos.

Lo que ha conseguido OPPO con la batería del Watch X2 no tiene sentido | Imagen: Xataka

En el caso del OPPO Watch X2 hablamos de una batería de 648 mAh (el Galaxy Watch Ultra tiene 590 mAh, por si te ayuda a poner la cifra en contexto) y una autonomía que, en mi caso, ha superado los cuatro días en modo inteligente y llegado casi a la tarde del quinto día. Es la mejor autonomía en un reloj de esta categoría, sin lugar a dudas. Con un uso mucho más exigente, el reloj supera los dos días sin problema. Al activar el modo ahorro de energía no me extrañaría alcanzar las dos semanas.

Sobresaliente en todos los aspectos, incluyendo la carga. El mecanismo (una base con pines que solo se puede usar en una posición) no me parece el más elegante, pero la velocidad de carga es magnífica. El reloj se carga en alrededor de una hora, una cifra que está muy, muy bien.

OPPO Watch X2, la opinión y nota de Xataka

Imagen | Xataka

Tras haber probado el OPPO Watch X2, tengo claro que es el smartwatch que me compraría si buscase un reloj de gama alta y el dinero no fuese un problema. Lo acompañaría, eso sí, de una correa de cuero que me tendría que comprar aparte. Por lo demás, es de los mejores relojes inteligentes que se han lanzado hasta la fecha y un firme candidato a mejor smartwatch de 2025. La competencia, claro, la tiene en la casa de al lado: el OnePlus Watch 3 es idéntico y un pelín más barato.

Es un reloj tan completo, tan bien rematado y que funciona tan bien que es complicado encontrarle pegas. El trabajo que ha hecho OPPO con este nuevo dispositivo es sobresaliente, sobre todo en lo que a la batería se refiere. Que no tenga eSIM y que su tamaño haga que no sea cómodo llevarlo por la noche no son argumentos suficientes para dejar de recomendar un reloj que, por todo lo demás, brilla con luz propia.

9,3 Diseño 9 Pantalla 9,5 Software 9,25 Batería 9,5 Interfaz 9 A favor La batería es de las mejores en su categoría

El rendimiento es sobresaliente

La pantalla se ve muy, muy bien En contra Un reloj de esta categoría pedía un correa más premium

En ese sentido, las correas tiene un pasador propietario

No tiene compatibilidad con eSIM



Imágenes | Xataka

En Xataka | Huawei ha abrazado Linux al no poder usar Windows. El siguiente paso: lanzar su propio software para PC

El dispositivo ha sido cedido para la prueba por parte de OPPO. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.