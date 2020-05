Los 28 análisis de mayo de Xataka: 9 móviles, relojes inteligentes, robots aspiradores y todas nuestras reviews con sus notas

La mesa de análisis de Xataka está casi como nunca y tras el mes de abril, en este mes de mayo no hemos parado ni un momento de analizar productos. Y en este artículo los sintetizamos todos para que los tengáis a mano de una vez y sin ir buscando.

Este mes los móviles han ganado por goleada, pudiendo agrupar muchas de las que parecen ser las propuestas más interesantes del año para la gama media, aunque vemos un poco de todo incluyendo smartwatches, robots aspiradores e incluso juegos de mesa. Os ordenamos todos los análisis según la nota que les hemos dado incluyendo nuestras valoraciones.

Samsung Galaxy S20+ - 9,2

El mellizo mediano del Samsung Galaxy S20 Ultra nos recordó mucho a él, pero viniendo en frasco más pequeño, aunque menos que el del Samsung Galaxy S20. Sin renunciar a los 120 hercios de tasa de refresco en la pantalla, el S20+ nos pareció en su análisis uno de los móviles más compactos en la gama alta sin renunciar a la potencia.

9.2 Diseño9,5 Pantalla9,5 Rendimiento9,5 Cámara9,25 Software8,75 Autonomía8,75 A favor Sin ser un móvil estrictamente pequeño, es compacto y muy cómodo con respecto a otros móviles con pantalla de diagonal aproximada.

Una lástima que no podamos usarlo a máxima resolución con los 120 Hz, pero esta tasa de refresco le sienta realmente bien a la experiencia de uso.

Sonido de calidad (y los auriculares que entregan están muy bien). En contra La app de cámara podría mejorar bastante para acompañar mejor al hardware.

La batería no es brillante ni un desastre, pero queda justa.

One UI sigue dando la sensación de tener mucho por pulir.



Samsung Galaxy S20 - 9

Y con pocas décimas por debajo justo damos con el Samsung Galaxy S20, ese pequeño de la saga que nos pareció todo un "matagigantes". Mantiene ese mismo panel con hasta 120 Hz pero de menor diagonal, y al final la experiencia también es bastante parecida.

9.0 Diseño9.5 Pantalla9.5 Rendimiento9.5 Cámara9.25 Software8.75 Autonomía7.75 A favor Los 120 hercios son un antes y un después, todo parece "raspar" cuando bajamos de esta tasa de refresco.

El audio es excepcional, tanto a nivel de volumen máximo como de calidad final.

El diseño compacto y con curvas reducidas lo hacen muy cómodo a una mano En contra La autonomía es un punto muy mejorable. Es complicado llegar al final del día en cuanto exigimos un poco.

Las cámaras son de gran nivel, pero Samsung sigue fuera del trono un año más.

Si bien es cómodo y compacto, se ensucia con facilidad tanto con huellas como con restos de grasa de las manos.



Gigabyte Aero 15 OLED XB

Entre tanto móvil también hicimos sitio para este ambicioso portátil. El Gigabyte Aero 15 OLED XB busca aunar el ámbito del ocio con lo profesional con los nuevos procesadores Intel Core de décima generación, las gráficas RTX más potentes de Nvidia y su razón de ser principal: una espectacular pantalla OLED de 15.6 pulgadas.

9 Diseño9,25 Pantalla 9,75 Rendimiento9,25 Teclado/trackpad9 Software8,75 Autonomía9 A favor Rendimiento excelente

Pantalla OLED espectacular tanto para el ocio como para el trabajo

Diseño robusto a la vez que adecuado para llevar de un lado a otro En contra La refrigeración tan exigente hace que los ventiladores jugando o trabajando a tope sean molestos

Cargador grande sin posibilidad de carga por USB-C

16 GB de memoria RAM y 512 GB de SSD con este precio es mejorable



Realme X50 Pro - 8,8

Aunque su popularidad ha ido aumentando en gran parte gracias a sus gama media ajustados en precio, Realme tiene también su línea de gama alta y el Realme X50 Pro 5G es su opción más potente en lo que lleva de año. Con un diseño que no pasa desapercibido, el el Snapdragon 865 y cuatro cámaras traseras entre las que integra un teleobjetivo, así es este buque insignia que logra ser algo más contenido en precio que la competencia.

8,8 Diseño8,5 Pantalla9 Rendimiento9,5 Cámara8,5 Software8,25 Autonomía8,75 A favor Se carga a la velocidad del rayo.

Pantalla fluida.

Potencia para exigentes. En contra Las cámaras se quedan algo cortas, sobre todo la angular.

Diseño algo pesado y basto.

Realme UI ha mejorado pero todavía tiene detalles a pulir.



Xiaomi Mi 10 - 8,8

La invasión de Xiaomi en el escaparate actual de móviles copa todas las gamas y hablando de la alta nos quedaba por probar el Xiaomi Mi 10, el hermano pequeño del Xiaomi Mi 10 Pro. Aunque la experiencia no es demasiado distinta, siendo calcados en diseños y cercanos en prestaciones. Eso sí, en este caso también se pasa a la gama alta incluyendo el precio.

8.8 Diseño9 Pantalla9 Rendimiento9,5 Cámara8,0 Software8,75 Autonomía8,75 A favor En diseño y construcción ha dado un paso adelante.

La pantalla de 90 Hz luce por su fluidez, brillo y color.

Rendimiento sobresaliente en todo tipo de tareas.

Altavoces estéreo con un sonido de máximo nivel. En contra No tenemos resistencia al agua IP68.

Tanto las curvas de la pantalla como la cámara que sobresale son algo molestos.

Los sensores secundarios se quedan cortos respecto al principal.

Precio más elevado que anteriores generaciones.



POCO F2 Pro - 8,8

La segunda ronda de móviles POCO se ha hecho esperar mucho (teníamos que decirlo), pero ya hemos podido analizar el POCO F2 Pro, tomando la estela del POCOPHONE F1 en lo de ser todo un móvil de gama alta a precio mucho más contenido. Integra el último procesador de Qualcomm para este rango de móviles, memoria RAM LPDDR5, 5G y soporte de Wifi 6, entre otras características.

8.8 Diseño9 Pantalla8,75 Rendimiento9,5 Cámara8,25 Software8,25 Autonomía9 A favor Ficha técnica imbatible por su precio

Gran autonomía apoyada en la carga rápida

Pantalla brillamente, ideal para usar en exteriores En contra Sonido algo por debajo de lo esperado en esta gama de precio

MIUI for Poco apenas tienen valor diferenciador.

La pantalla sin 90 Hz es un paréntesis en su ficha técnica



El nuevo formato de pantalla 16:10 y los marcos aún más delgados convierten al Dell XPS 13 (2020) en una versión aún mejor aprovechada que su predecesor, de manera que vuelve a dar más prestaciones en menos volumen y que se renueva no solo por fuera, sino también por dentro. En esta ocasión además se añaden dos puertos USB-C con interfaz Thunderbolt 3.

8,75 Diseño9,25 Pantalla 9,25 Rendimiento8,0 Teclado/trackpad9,0 Software8,5 Autonomía8,0 A favor Diseño aún más compacto, sólido y consistente

La pantalla gana aún más enteros y resolución vertical

Silencioso y eficiente En contra Pocas opciones de conectividad

Echamos de menos una variante con procesadores de AMD

Los nuevos procesadores no aportan una mejora sustancial



Black Shark 3 - 8,6

Los últimos Black Shark llegaron al mercado español en mayo como dos interesantes móviles para quien su principal uso sea el de jugar. Hemos podido probar para esto y mucho más el Black Shark 3, así como los diversos accesorios que se le pueden encajar para todas esas partidas.

8,6 Diseño8,5 Pantalla9 Rendimiento9,75 Cámara8 Software8 Autonomía8,25 A favor Es rapidísimo. En todo.

La carga rápida es demencial.

El doble altavoz frontal estéreo acompaña perfectamente en juegos y películas. En contra Sin NFC.

El HDR no es demasiado consistente.

Grande y bastante pesado.



Realme 6 Pro - 8,5

Otra de las propuestas de Realme que han pasado este mes por Xataka es este Realme 6 Pro, que pretende llevar algo más allá esa buena experiencia y relación calidad-precio que vimos con el Realme 6 aunque con un diseño bastante más llamativo. Se trata de un móvil con pantalla con hasta 90 hercios de tasa de refresco, cuatro cámaras traseras y hasta 8 GB de RAM por menos de 350 euros desde el momento de su salida.

8.5 Diseño8,5 Pantalla9 Rendimiento8,75 Cámara8 Software8 Autonomía8,75 A favor La fluidez a 90 Hz es notable en todo momento y no sacrifica en exceso la autonomía.

Hay cámaras y modos para todo. La calidad no es la mejor pero en versatilidad un 10.

Realme UI ha mejorado con las actualizaciones y es totalmente estable. En contra El audio es aceptable, pero no queda a la altura de otros competidores.

Es algo grueso, no es que sea incómodo de usar pero puede que con funda sea demasiado para algunos usuarios.

Quizás una cámara frontal hubiese beneficiado a nivel de diseño en el frontal, viendo que la gran angular tampoco rinde como debería.



iPhone SE (2020) - 8,3

Una de las últimas esperanzas para los amantes de los teléfonos con pantalla menor a las 5 pulgadas sin renunciar a un procesador de gama alta, pero con una sola cámara trasera y unos marcos bastante anacrónicos. El iPhone SE (2020) es difícil de clasificar pero su tamaño es muy fácil de sostener, algo que quizás se echaba de menos entre tanto móvil "grande".

8.3 Diseño8 Pantalla8 Rendimiento9 Cámara8,5 Software9 Autonomía7,5 A favor Se echan de menos estas dimensiones sin renunciar a un procesador a la última o a una experiencia cercana a la alta gama actual.

El Touch ID mantiene su buen funcionamiento.

La pantalla tiene unos marcos exagerados, pero su rendimiento es mejor del esperado. En contra El frontal es de otra época. Si estamos acostumbrados a pantallas más despejadas esto nos va a chocar.

La cámara rinde muy bien, pero dada la tendencia actual se echa en falta alguna lente más (y que el modo retrato no sea restrictivo).

La autonomía es algo menor a la que solemos ver en smartphones más grandes.



Samsung Galaxy Tab S6 Lite - 8,2

Samsung renovó su gama de tablets con un modelo que más básico que el primer Samsung Galaxy S6 Tab pero manteniendo una construcción envidiable y un tamaño apropiado para variedad de usos y situaciones. Probamos la Samsung Galaxy Tab S6 Lite para trabajar, para jugar y para ver contenido multimedia y nos pareció que su desempeño era bastante positivo.

8,2 Diseño9 Pantalla8,5 Rendimiento7,75 Software7,75 Autonomía8 A favor El S Pen incluido añade muchas posibilidades.

Excelente diseño y acabados.

Pantalla de grandes dimensiones para ser una tablet Lite. En contra Los 'lags' son demasiado apreciables.

Sin Samsung DeX.

Carga demasiado lenta.



Realme 6s - 8,1

Justo por debajo del Realme 6 y sin renunciar a los 90 Hz en la pantalla, el Realme 6s es el móvil de gama media que de momento completa esta nutrida estirpe, con las mismas lineas de diseño y cuatro cámaras traseras pero quedando justo en el límite de los 200 euros.

8.1 Diseño8,0 Pantalla8,5 Rendimiento8,25 Cámaras7,5 Software7,75 Autonomía8,75 A favor Obtiene una carga completa en sólo una hora.

El Helio G90T rinde satisfactoriamente incluso con 4 GB de RAM.

Posibilidad de ajustar la tasa de refresco a 90 Hz. En contra El tratamiento oleofóbico del protector y la trasera es nulo.

Calidad de la cámara frontal por la noche y en contraluces.

Un sonido demasiado justo para salir del paso.



La marca Polar busca darnos el compañero perfecto de aventuras con el Polar Grit X, un reloj que dista del concepto que presentan el Galaxy Watch Active de Samsung o el Apple Watch entre otros estando orientado a la práctica deportiva sobre todo de exteriores. De ahí su diseño deportivo, su resistencia al agua y los sensores que integra.

8,1 Diseño8 Pantalla7,5 Software8,5 Autonomía8,5 Interfaz8 A favor El enorme abanico de funciones pensadas para los más deportistas

La pantalla se ve realmente bien a plena luz del día

La precisión de las mediciones En contra La pantalla no siempre responde bien.

La gestión de las notificaciones es bastante mejorable

Su precio es alto



Xaomi Redmi Note 9S - 8

Más móviles Xiaomi en este mes de análisis. En este caso se trata del Xiaomi Redmi Note 9S, que queda entre del Redmi Note 9 y Redmi Note 9 Pro siendo igualmente gama media sencillo que viene a competir muy fuerte en relación-calidad precio.

8,0 Diseño8 Pantalla7,75 Rendimiento7,5 Cámara7,5 Software8 Autonomía9,5 A favor La autonomía, capaz de hacer que nos olvidemos del cargador durante dos días

La pantalla, sin ser la mejor del mercado, se disfruta.

La cámara cumple bastante bien de día. En contra El rendimiento tiene margen de mejora.

Tarda mucho en cargarse.

No tiene NFC, así que nada de pagar con el móvil.



Xiaomi Redmi Note 9 - 7,8

El más básico de la nutrida estirpe de los Redmi Note 9 también ha pasado por nuestra mesa de análisis. El Xiaomi Redmi Note 9 es un terminal de gama media-baja que cuenta con la baza por excelencia de esta remesa: una batería de gran amperaje.

7.8 Diseño8 Pantalla7,5 Rendimiento7 Cámara7.0 Software8 Autonomía9,5 A favor La autonomía es espectacular. Los dos días de uso son una realidad

El diseño es bastante llamativo, sobre todo en el color verde

Contamos con extras como el jack de auriculares y el emisor infrarrojo En contra El rendimiento queda por debajo de lo esperado. El lag aparece con facilidad

La cámara tiene problemas a nivel de exposición, tenemos que ingeniárnoslas a mano para que no queme las fotos

La pantalla tiene unos sombreados más acusados de lo habitual



Honor 9X Pro - 7,7

Cuando no lo esperábamos demasiado los de Honor nos sorprendía con su particular as bajo la manga para competir con tanto Realme, Xiaomi y los otros muchos que se baten en este competitivo sector del mercado móvil. Este Honor 9X Pro lo hace sin los servicios de Google pero con su característico diseño juvenil, minijack de audio y la cámara frontal pop-up para dar protagonismo a la pantalla.

7,7 Diseño8,5 Pantalla8,5 Rendimiento8,5 Cámara7,5 Software4,75 Autonomía8,5 A favor La batería, capaz de ofrecernos una autonomía suficiente para aguntar dos días

Buen rendimiento incluso en juegos pesados.

El lector de huellas funciona realmente bien. En contra Las cámaras no terminan de convencer, sobre todo de noche.

No tener los servicios de Google sigue siendo una barrera de entrada.

La carga es bastante lenta.



TCL 10L - 7,6

Intentando hacerse más sitio en Europa, la marca TCL presentó nuevos modelos este año y entre ellos se encuentra este TCL 10L. Un móvil que llegó directo a la línea media económica del mercado quedando ligeramente por encima de los 200 euros en su salida.

7.6 Diseño8 Pantalla8,25 Rendimiento7,5 Cámara7 Software7,5 Autonomía7,5 A favor La pantalla es excelente, y la perforación un acierto para maximizar el área de visión.

El tacto del plástico, pese a su suciedad: siempre a favor.

La potencia gráfica sorprende en un procesador muy conocido. En contra La capa sobre Android 10 tiene aún cosas que pulir.

Un equipo de cámaras demasiado gris y engordado de forma poco práctica.

El tratamiento anti-huellas no está ¿ni se le espera?



Sony Xperia L4 - 7,5

Mientras llega la gama alta de Sony hemos podido probar su última propuesta para la media: el Sony Xperia L4. Un móvil que mantiene los estándares de diseño y construcción de la marca manteniendo ese ratio 21:9 que caracteriza tanto a sus móviles.

7.54 Diseño8 Pantalla7 Rendimiento7 Cámaras7,5 Software8 Autonomía7,75 A favor El equipo de cámaras sorprende para bien.

En mano parece un teléfono más caro, buen diseño.

Buena autonomía, aunque sin alcanzar a las mejores. En contra Los ángulos de visión de la pantalla y su escasa resolución.

El altavoz es de baja calidad.

El rendimiento está demasiado lastrado por la falta de RAM.



LG K61 - 7,4

Los LG K buscan ser opciones atractivas para quien busca algo más básico, aunque manteniendo el diseño y alguna prestación de móviles de gama superior. El LG K61 es el último de éstos que hemos probado a fondo, disponiendo de procesador MediaTek, sonido DTS-X y agujero en pantalla para la cámara frontal.

7.4 Diseño7,5 Pantalla7,75 Rendimiento7,0 Cámaras6,75 Software7,5 Autonomía8,0 A favor Conectividad completa: NFC, USB-C, dual SIM, jack 3,5 mm...

Buenos acabados y buena construcción.

Visualización de la pantalla satisfactoria. En contra Se echa de menos más versatilidad en una cuádruple cámara.

Exceso de bloatware.

Rendimiento justo para tareas cotidianas.



Otros análisis

Honor Magic Earbuds

Con un diseño conocido y familiar, un rendimiento correcto (con algunos matices que conoceremos más adelante) y un precio que queda en la mitad de rivales como los AirPods Pro de Apple o los WF-1000XM3 de Sony, los Honor Magic Earbuds son otra alternativa de auriculares True Wireless con cancelación de ruido activa. Una estética y función de moda que hemos puesto a prueba lo más a fondo posible en su análisis.

Samsung QLED Q95T

Es el modelo de televisor más avanzado con panel 4K UHD que Samsung va a colocar en las tiendas en 2020, con lo que el Samsung QLED Q95T se coloca en la tesitura de medirse de tú a tú no solo con los televisores con panel LCD más sofisticados, sino también con las soluciones OLED con las que rivaliza en precio y aspiraciones. Un televisor compatible con HDR10+, HDR10 y HLG, aunque no es compatible con Dolby Vision.

Acer C250i

El Acer C250i es un protector portátil que puede funcionar con batería, y en cierto modo representa una brisa de aire fresco tanto por su diseño como al hablar de que parecía que el mundo de los proyectores no admitía mucha evolución más allá de la llegada de la tecnología LED y capacidades inalámbricas. Lo hemos puesto a prueba a fondo como proyector de cine casa portátil.

Fitbit Charge 4

Tras la Fitbit Charge 3, la compañía vuelve a la carga (nunca mejor dicho) con la Fitbit Charge 4. Mantiene un diseño y prestaciones muy similares a su predecesora, pero con una incorporación esperada: la integración del GPS.

Arqueras de Nand

Hay análisis más divertidos e incluso más didácticos que otros. Esta vez lo decimos por Arqueras de Nand, el último título de Pablo Garaizar (creador de Moon). Un juego de mesa ilustrado por un grande como Pedro Soto que parte con la premisa de que aprender aspectos básicos del funcionamiento de una base de datos sea, literalmente, un un juego de niños.

Cecotec Conga 5090

Ni más ni menos que la joya de la corona de este fabricante que en no demasiado tiempo se ha hecho un importante hueco en el ámbito de los robots aspiradores con su amplio catálogo. Así, la Cecotec Conga 5090 es un robot aspirador que parte de un precio superior a los habituales de esta marca, pero también con unas prestaciones más ambiciosas para competir con sus rivales.

Google Nest Wifi

El objetivo de este producto de Google es ofrecernos una red WiFi estable, rápida y con la máxima cobertura posible por grande que sea nuestro hogar, teniendo en cuenta también los obstáculos que puedan ponerlo aún más difícil. El Google Nest Wifi es un kit con un router y un punto de acceso inalámbrico, ambos de tipo mesh, y hemos podido probar a fondo los dos.

BenQ EW3280U

El monitor BenQ EW3280U es una muy buena opción si buscamos una pantalla de 32 pulgadas apta para muchos escenarios de uso, desde trabajar a leer contenido, jugar o reproducir vídeos en HDR. Se trata de un panel IPS con resolución 4K UHD, a 60 Hz y con relación de aspecto 16:9.

Kobold VR300

El Kobold VR300 es un robot aspirador de Vorwerk, el fabricante creador de la famosa Thermomix. Se trata de una aspiradora robótica de gama alta y que mantiene los estándares de la compañía alemana a nivel de acabado, rendimiento o fiabilidad, pero también un precio más alto que el de su competencia directa como Roborock o Cecotec.