Las pantallas de 120 Hz llegan para los nuevos Samsung, Xiaomi y Apple: un importante salto que la industria no se había decidido a dar

Quedaros con esto, porque todo indica que será una de las grandes novedades en los mejores móviles del 2020. Es la tasa de refresco de 120 Hz, un notable incremento desde los 60 Hz que estamos acostumbrados a tener en la mayoría de smartphones de hoy día, incluso en los gama alta más completos. Salvo notables excepciones como el OnePlus 7T Pro, los iPad Pro, el Realme X2 Pro o el Razer Phone 2, las pantallas de los móviles no han cambiado su tasa de refresco desde hace años. Pero es una situación que por fin parece que va a cambiar, pues ya se ha filtrado que fabricantes como Samsung, Xiaomi o Apple darán el salto a las pantallas de 120 Hz.

Para quienes no estéis familiarizados con el concepto de tasa de refresco, explicaros que se trata de la cantidad de veces que la pantalla puede actualizar la imagen mostrada cada segundo. Lo habitual hasta ahora eran 60 veces, pero ya hemos probado pantallas de 90 Hz y las de 120 Hz que se avecinan lo harán 120 veces. Esto tiene diversos beneficios a la hora de utilizar el móvil; una mejora que sin duda puede convertirse en una de las grandes características promocionadas por las marcas.

Con nuestro análisis del Razer Phone 2 y su pantalla de 120 Hz dijimos que es "de esas experiencias por las que uno haría un esfuerzo con este terminal". Es cierto que no todos los juegos están optimizados para los 120 Hz, algo que esperemos que cambie durante los próximos meses, pero cuando sí tenemos un software compatible, la experiencia visual es de lo más fluida en todo momento.

Hemos comentado el tema de juegos, pero el impacto de las pantallas de 120 Hz va más allá, ya que durante el uso diario también se consigue una mejoría. El poder refrescar la pantalla más veces por segundo implica que los movimientos, las animaciones y los scrolls son mucho más suaves y placenteros. No solo eso, sino que la sensación de lag se reduce y los textos se ven más claros aunque estemos deslizando la pantalla.

Hasta la fecha los fabricantes no se habían animado a dar este salto, pero después del relativo éxito con las pantallas de 90 Hz, parece que en 2020 por fin tendremos un despliegue más grande de las pantallas de gran tasa de refresco.

En juegos, la ventaja de los Hz también es palpable y cada vez más títulos son compatibles. En Google Play podemos encontrar algunos como Vainglory, Pokémon Go, Alto's Adventure, PUBG Mobile o Modern Combat Versus.

¿Por qué hasta ahora no han apostado por ellas? Hay varias razones posibles. En primer lugar está el coste, pues la tasa de refresco añade dificultad a la hora de construir un buen panel, que además debe contar con buen brillo, nitidez, ángulos de visión y estar bien calibrado. En segundo lugar está un tema energético. Y es que las pantallas de 120 Hz consumen más energía que las de 60 Hz.

En nuestras pruebas, la diferencia entre utilizar el modo 90 Hz y el de 60 Hz no fue notable, aunque desde medios como Ars Technica consideran que la diferencia se encuentra alrededor del 10%. Una ligera diferencia que en el caso de los 120 Hz podría ser más grande. ¿Entonces? Bueno; hay muchas características que consumen energía y en este caso, los fabricantes habrán considerado que merece la pena. Más teniendo en cuenta que los móviles más modernos ofrecen un nivel de autonomía bastante bueno.

Una de las marcas que ha dejado entrever que apostará por las pantallas de 120 Hz es Samsung, fabricante de gran parte de los paneles que los dispositivos ofrecen. Sería el futuro Galaxy S11 el que estrenaría esta nueva tasa de refresco.

Ha sido a raíz del popular filtrador Ice Universe, quien ha desvelado que en la versión beta de Android 10 de One UI se encuentra una opción en el software para elegir entre una tasa de refresco de 60 Hz o una de 120 Hz. No queda ahí, pues el filtrador también ha mostrado varias capturas. Con este cambio, Samsung adelantaría a fabricantes como OnePlus que introducen una tasa de refresco de 90 Hz.

It offers three options:

1. Turn off the high refresh rate mode and keep 60Hz

2. Turn on the high refresh rate mode and keep 120Hz

3. Turn on the high refresh rate mode and switch automatically between 60Hz and 120Hz.