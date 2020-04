Los 21 análisis de abril de Xataka: 11 móviles, ratones gaming, robots aspiradores y todas nuestras reviews con sus notas

Parecía que no iba a pasar nunca, pero este mes de abril ha llegado por fin a su último día. Y pese a que el mundo sigue algo paralizado por la situación con el coronavirus, lo que desde luego no ha parado es nuestra mesa de análisis y por ello os recopilamos aquí todos los análisis de Xataka del mes de abril, para que los tengáis a mano de una vez.

En marzo vimos que los móviles ganaban terreno con respecto a otro tipo de dispositivos, pero como también ha ocurrido en abril al final suele haber una mezcla bastante variada. Os los ordenamos según la nota que les hemos dado incluyendo nuestras valoraciones.

OnePlus 8 Pro - 9,1

Desde el año pasado OnePlus diferencia más sus líneas de teléfonos, dotando a los que llevan el apellido Pro de características diferenciales como una tasa de refresco de 120 Hz son renunciar a una buena resolución. Este año de momento está el OnePlus 8 Pro, con una curiosa apuesta en cuanto a cámaras traseras y un acabado mate sin renunciar a esa trasera con reflejos tan de moda.

9.1 Diseño9,25 Pantalla9,5 Rendimiento9,75 Cámara8,25 Software9 Autonomía9 A favor La pantalla, salvo las curvas, es un referente para la alta gama de 2020 en muchos aspectos.

El diseño y la construcción son muy buenos de cara a la comodidad y a la suciedad, además de que eliminar el módulo pop-up ha beneficiado a nivel de espacio de componentes internos.

Puede con todo y reina la fluidez siempre, incluso a 60 Hz. Y la carga rápida inalámbrica es tan rápida como la de cable. En contra No entendemos la adición de una cuarta lente. En nuestra opinión ha sido en detrimento de lo que podría haber sido una mayor evolución en las tres que ya había y en su rendimiento.

O curvas o buena experiencia: los scroll accidentales son inevitables incluso con funda, aquí hay que mejorar en sensibilidad táctil (que discrimine los toques involuntarios) o volver a un panel plano (ojalá).

Resbala bastante, quizás algo inevitable con estos acabados.



Samsung Galaxy S20 - 9,1

Una de las pocas propuestas de móvil compacto en la gama alta (aunque a continuación veremos que no es la única que hemos analizado este mes), pero el Samsung Galaxy S20 tiene poco que envidiar a sus hermanos mayores. Sin tener las cámaras del Samsung Galaxy S20 Ultra, en lo que no se queda atrás es en los 120 Hz de tasa de refresco o en los hasta 12 GB de RAM.

9.0 Diseño9.5 Pantalla9.5 Rendimiento9.5 Cámara9.25 Software8.75 Autonomía7.75 A favor Los 120 hercios son un antes y un después, todo parece "raspar" cuando bajamos de esta tasa de refresco.

El audio es excepcional, tanto a nivel de volumen máximo como de calidad final.

El diseño compacto y con curvas reducidas lo hacen muy cómodo a una mano En contra La autonomía es un punto muy mejorable. Es complicado llegar al final del día en cuanto exigimos un poco.

Las cámaras son de gran nivel, pero Samsung sigue fuera del trono un año más.

Si bien es cómodo y compacto, se ensucia con facilidad tanto con huellas como con restos de grasa de las manos.



ASUS ROG Zephyrus G14 - 9,1

El ASUS ROG Zephyrus G14 presenta una configuración tiene muchas posibilidades de convertirse en un buen candidato de portátil gaming si se quiere lo último. Con un diseño diseño compacto y atractivo integra el procesador Ryzen 9-4900HS de AMD, del que hablaremos más adelante en este artículo al haberlo analizado.

9,1 Diseño9,25 Pantalla 9 Rendimiento9,5 Teclado/trackpad9 Software8,75 Autonomía9,5 A favor El acierto al escoger el nuevo Ryzen 9 4900HS

Muy bien de autonomía para un equipo gaming

Diseño muy atractivo y cuidado al detalle En contra La retroiluminación del teclado es desafortunada

Conectividad Thunderbolt o Ethernet inexistente



OnePlus 8 - 8,9

Nota parecida para una experiencia muy aproximada. El OnePlus 8 es una alternativa algo recortada en comparación a su hermano Pro, mantieniendo el soporte a 5G y el último procesador de Qualcomm para la alta gama pero quedando en un rango de precio algo menor (aunque quizás sigue siendo alto para lo que los tenían habituados).

8,9 Diseño9 Pantalla9 Rendimiento9,75 Cámara8 Software9 Autonomía8,75 A favor Gran diseño con acabados excelentes.

La experiencia con la pantalla es muy buena a pesar del FullHD.

Rendimiento de nivel.

OxygenOS es una de las mejores capas en Android. En contra La lente macro supone un paso atrás con respecto al modelo anterior.

El acabado mate es muy bonito, pero resbala mucho.



Xiaomi Mi 10 Pro - 8,8

Uno de los buques insignia más esperado en esta primera ronda que ya vamos teniendo cada vez más completa. El Xiaomi Mi 10 Pro vino a la última con un procesador potente, pantalla AMOLED con lector de huellas integrado, diseño con trasera mate, cuatro cámaras con un zoom muy amplio, una batería generosa y 5G, aunque también por un precio algo mayor a lo que nos tiene acostumbrados.

8,8 Diseño9 Pantalla9 Rendimiento9,5 Cámara8,75 Software8,75 Autonomía8 A favor La trasera mate le sienta muy bien y no atrae tanto las huellas.

La llegada de la lente retrato ha sido un acierto.

Potencia de sobra para los más exigentes.

La pantalla de 90Hz da un plus de fluidez.

La carga rápida es muy rápida. En contra Las curvas de la pantalla provocan toques accidentales.

La autonomía es correcta, pero en un móvil de este tamaño esperábamos una pila más potente.

La cámara tiene mucho margen de mejora con poca luz, sobre todo el angular.



Nubia Red Magic 5G - 8,5

Dentro de lo peculiares que son los móviles gaming están los de Nubia, con su diseño y gatillos táctiles. Algo que mantiene el Red Magic 5G, que como su nombre deja intuir soporta 5G al llevar el módem asociado al Snapdragon 865 y uno de sus principales reclamos es su pantalla de hasta 144 hercios.

8.5 Diseño8,75 Pantalla9,25 Rendimiento9,75 Cámara6,75 Software7 Autonomía9,25 A favor El Espacio de juegos no tiene rival: es completísimo y permite un manejo rápido y fácil del hardware.

La tasa de refresco de 144 Hz no puede disfrutarse tanto porque aún hay pocos juegos que la soporten, pero da una fluidez continua.

El sonido acompaña muy bien al juego y los gatillos son un buen añadido (que no va a molestar si no usamos). En contra El software está muy poco maduro. Hay que arreglar muchas funciones, traducciones y estabilidad en general.

Las cámaras están bastante por debajo de lo que debe ofrecer un gama alta de 2020.

En Europa el móvil no incluye el cargador de 55W, sino el de 18W.



Huawei P40 Pro - 8,5

Este año han sido cuatro los móviles de la línea P de Huawei y ya hemos analizado tres de ellos, como veréis a continuación, dos este mismo mes. El Huawei P40 Pro es es último eslabón antes de su máximo exponente, el P40 Pro+, pero eso no significa que la marca no lo haya armado hasta los dientes para competir en la aguerrida gama alta: pantalla de hasta 90 Hz, su último procesador y una vez más un zoom que deja el listón muy alto.

8.5 Diseño9,5 Pantalla9,25 Rendimiento9,5 Cámara9,25 Software4,75 Autonomía8,75 A favor La versatilidad y resultado con las cámaras está a la altura de lo esperado: ha sido una evolución discreta, pero a lo seguro.

Otro móvil de alta gama de Huawei bien construido.

Los 90 hercios son un buen aliciente en la experiencia. En contra El software sigue siendo un cuello de botella importante en la experiencia.

El diseño del frontal y la resolución tienen margen de mejora viendo lo que ha logrado la competencia.



Huawei P40 - 8,2

El Huawei P40 es el hermano intermedio que mantiene el buen rendimiento de su hermano mayor, aunque recorta en algunos aspectos como la pantalla o las cámaras. Uno de los pocos móviles de gama alta que es compacto, por cierto.

8.2 Diseño9,5 Pantalla8,75 Rendimiento9,5 Cámara8 Software4,75 Autonomía8,5 A favor Es compacto, está bien construido y sienta muy bien a la mano.

El rendimiento es sobresaliente en cualquier tipo de aplicación.

La autonomía, sin ser la mejor de su rango, es correcta. En contra El software sin Google es una barrera de entrada muy importante.

La pantalla no tiene una tasa de refresco de 90 Hz.

La cámara trasera tiene un serio problema con el balance de blancos.



Huawei Watch GT 2e - 8,2

Huawei nos presentó a este invitado especial en la presentación de P40 y no quedó en segundo plano, sino todo lo contrario. Los smartwatches de la marca se prodigan en autonomía y la del Huawei Watch GT 2e nos ha vuelto a cautivar, siendo un modelo más deportivo e integrando una pantalla AMOLED táctil de 1,39 pulgadas con resolución de 454 x 454 píxeles.

8,2 Diseño9 Pantalla8,5 Software7 Autonomía9,5 Interfaz7 A favor Su autonomía, muy por encima de modelos más caros y avanzados

Es bonito, sienta bien a la mano y, a pesar de ser grande, no es molesto llevarlo todo el rato

Las mediciones deportivas y de sueño son bastante precisas En contra Lite OS no permite instalar aplicaciones adicionales y es bastante básico

No se pueden responder notificaciones y no es posible responder o hacer llamadas desde el reloj

No tiene NFC, por lo que es imposible pagar con el reloj



Moto G8 Power - 8,1

Su apellido viene dado por la inmensa batería que incorpora, siendo su principal punto diferencial frente al resto de la gama Moto G8. El Moto G8 Power es un gama media que da lo que promete en cuanto a autonomía (y no es poco), aunque es más modesto con algunos otros aspectos como la RAM o el procesador.

8.1 Diseño7,75 Pantalla8 Rendimiento7 Cámara7 Software9,25 Autonomía9,75 A favor La batería es superlativa, de lo mejor de su segmento.

El audio es digno de un móvil de gama alta.

Motorola sigue apostando por una ROM limpia sin apenas bloatware. En contra El rendimiento queda por debajo de lo esperado. No es un móvil rápido.

La cámara es versátil, pero muy mejorable a nivel de calidad final.

No está al día a nivel de parches de seguridad.



Realme 6i - 7,8

El Realme 6i se ha convertido en uno de los modelos con los que esta marca china quiere atacar en esa parte del escaparate ocupada por los móviles por debajo de los 200 euros de precio. Con pantalla de 6,5 pulgadas, el procesador Helio G80 de MediaTek y una ambiciosa y poco modesta batería de 5.000 mAh.

7.8 Diseño7,75 Pantalla7,5 Rendimiento8,0 Cámara7,0 Software7,5 Autonomía9,25 A favor La autonomía, siempre la autonomía

El modo Retrato tiene mucho nivel

Buen agarre y ergonomía En contra La cámara macro y la gran angular no aportan mucho

El sonido distorsiona demasiado pronto

Los ángulos de la pantalla enturbian la nota



Realme C3 - 7,3

Realme es una marca bastante nueva pero pese a su poco recorrido (como tal) cuenta con un buen escaparate internacional. Como veis, este mes hemos analizado varios y uno de ellos es este Realme C3 que como el Moto G8 Power pone toda la carne en el asador de la autonomía, con una batería de 5.000 mAh.

7.3 Diseño8,0 Pantalla7,0 Rendimiento7,5 Cámaras6,0 Software7,25 Autonomía8,0 A favor Diseño atractivo y buenos acabados.

Rendimiento óptimo para tareas cotidianas.

Autonomía que alcanza los dos días de uso. En contra Comportamiento de las cámaras por la noche.

Puerto microUSB en lugar de USB-C.

Ausencia de NFC.



Wiko View 4 - 7

Esta marca normalmente presenta móviles con un precio bastante reducido y el Wiko View 4 es uno de ellos, correspondiéndose a la gama de entrada. Por menos de 170 euros ofrece 6,52 pulgadas, 5 GB de RAM, 3 cámaras traseras y también una gran batería de 5.000 mAh.

7.3 Diseño7,25 Pantalla6,75 Rendimiento7,0 Cámaras6,25 Software7,5 Autonomía9,25 A favor Pantalla de gran tamaño.

Batería que dura. Y dura...

Con Android 10 y bastante limpio en software. En contra Sin lector de huellas.

Puerto micro USB en lugar de USB C.

El brillo automático es frustrante.



Otros análisis

Roborock H6

Sustituir no sólo a la escoba de toda la vida, sino también a la aspiradora principal del hogar. Ése fue el reto que nos planteamos en el análisis de la nueva Roborock H6, una aspiradora de mano con una buena autonomía y muchos accesorios.

HyperX Pulsefire Raid

Una de las principales características de los ratones de gaming que los diferencia de los convecionales es que normalmente integran una serie de botones y controles físicos extra que vienen muy bien tanto para el juego como para ciertos flujos de trabajo. Es parte de lo que destaca del HyperX Pulsefire Raid, siendo además ergonómico y ligero.

AMD Ryzen 9 4900HS

El microprocesador AMD Ryzen 9 4900HS es de última generación, siendo lo más potente de AMD para ordenadores portátiles por debajo del Ryzen 9 4900H (que trabaja a una frecuencia de reloj un poco más alta). Con microarquitectura Zen 2, sus ocho núcleos y su capacidad de procesar simultáneamente dieciséis hilos de ejecución (threads) éste es un chip muy ambicioso que aspira a rendir bien tanto en escenarios monohilo como multihilo.

Philips PH805

Una atractiva propuesta de Philips por ser ligeros y ofrecer cancelación de ruido activa (gracias a sus cuatro micrófonos integrados), aunque los Philips PH805 tienen otras características interesantes como su autonomía o disponer de Bluetooth 5.0. Además, se trata de unos auriculares de estilo circumaural con todo esto por menos de 150 euros.

Dyson 360 Heurist

No, no es un radiocassete de hace 15 años, es uno de los robots aspiradores de Dyson, el Dyson 360 Heurist. Se trata del sucesor del 360 Eye y sigue la línea de centrarse en maximizar la calidad de sus filtros para lograr limpiezas muy profundas y eficientes para no sólo satisfacer a nivel de pulcritud, sino ayudar a los usuarios con problemas respiratorios que no toleran ciertos tipos de aspiradores (o filtros).

JBL Tune 220 TWS

Los JBL Tune 220 TWS son otra opción más dentro de esa categoría de auriculares tan de moda últimamente, los llamados "verdaderamente inalámbricos". En este caso cuentan con un diseño desenfadado y quedan por debajo de los 100 euros, buscando seguir siendo una de las preferencias de un público más joven.

Corsair Dark Core RGB Pro SE

Jugar sin cables y una suficiente autonomía no están reñidas hablando de ratones gaming. Lo decimos tras probar el Corsair Dark Core RGB Pro SE, un ratón con muchas opciones tanto a nivel de botones y personalización como por su software propio.

TD Systems K40DLX9F

Un televisor de 40 pulgadas y resolución FullHD por menos de 200 euros. Ésta es la premisa del TD Systems K40DLX9F y por ello quisimos probarlo a fondo, viendo si cumplía con lo que se espera de un televisor de gama de entrada con estas características.