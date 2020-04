JBL Tune 220 TWS, análisis: el refuerzo de graves y el diseño marcan a estos auriculares inalámbricos de JBL

JBL, con un gran mercado entre el público más joven, no se quiere quedar atrás en el negocio de los auriculares inalámbricos de moda y entre su amplio catálogo de modelos, los JBL Tune 220 TWS destacan por su precio por debajo de 100 euros y un diseño desenfadado. En Xataka los hemos probado.

Ficha técnica de los auriculares JBL Tune 220 TWS

JBL Tune 220 TWS Tipo auricular In-ear Peso -- g cada auricular

57 g (base de carga) Dimensiones --

-- Diseño y conexiones microUSB, sin resistencia al agua/suciedad Unidad de diafragma Driver de 12 mm Batería 22 mAh (3 horas)

Base de carga (17 horas) Tiempo de recarga 2 horas Conectividad Bluetooth 5.0 Precio 99 euros

Diseño alejado de lo "clásico"

Buscar algo diferente en el mercado de los auriculares inalámbricos con caja de carga no es sencillo. JBL lo intenta a base de acabados más robustos, colores y un diseño algo diferenciado de lo habitual en este segmento.

Los JBL Tune 220 TWS son auriculares de tipo botón bastante rígidos en el diseño y que vienen, cómo no, con una caja de transporte y carga a juego. Pese a que la primera impresión nada más sacarlos de la caja no fue muy positiva, durante el uso han demostrado que sí que resultan muy cómodos con su diseño universal. Además son muy ligeros.

El diseño universal de los JBL Tune 220 TWS me ha resultado bastante cómodo y con buen agarre, pero no tienen resistencia al sudor

El agarre de los auriculares es bastante sólido y no nos deja la sensación de poder perderlos fácilmente, aunque es una cuestión personal y que dependerá de la anatomía de cada usuario. En todo caso, aunque puedes hacer algo de ejercicio con ellos, no lo es lo recomendable, entre otros motivos porque pese a su diseño más desenfadado, no ofrecen resistencia alguna certificada a sudor, agua o polvo.

Los nuevos auriculares de JBL no incluyen elementos táctiles pero si un diminuto control físico con algo de relieve, fácilmente localizable y que, según el auricular en el que lo pulsemos, realiza una acción y otra.

Sin controles táctiles, la interacción se realiza con un pequeño botón físico en casa auricular

Podemos por ejemplo con una pulsación en el derecho hacer que se pause la reproducción activa (otro toque reanuda la reproducción de nuevo) o con dos pulsaciones seguidas activar el asistente virtual por defecto de nuestro smartphone o usar el manos libres. Si hacemos lo propio con el auricular izquierdo, un toque avanza la pista y dos retrocede.

Una funcionalidad que esperábamos de estos auriculares pero que se ha obvidado es la inclusión de un sensor que detectara cuando nos retiramos un auricular para pausar la reproducción activa. Tampoco ocurre cuando nos retiramos los dos, solo se produce la pausa cuando introducimos de nuevo los auriculares en la caja y el emparejamiento con el teléfono se anula.

Estuche de carga

El estuche de carga de los JBL Tune 220 TWS es uno de los más diferentes que hemos encontrado en el mercado pese a que realmente no se sale demasiado de la línea de diseño de estos elementos. Es algo más voluminoso que otras soluciones ya analizadas pero resulta ligero y con sensación de mucha robustez.

El acabado es mate, sin pulir, más juvenil y desenfadado, pero me gusta. Viene a juego con el color de los auriculares y la tapa se puede abrir con una sola mano de manera muy cómoda. Además permanece sin problema abierta incluso con la funda colocada sobre la mesa.

El interior de la funda de los JBL Tune 220 TWS es muy sencilla. Hay dos indicadores de color del auricular derecho e izquierdo, pero se trata de serigrafías sobre el plástico. Sí que incluye LEDs el indicador de la carga de la batería de la funda. Son tres LEDs blancos que se mantienen todo el tiempo iluminados cuando la caja permanece abierta.

Los 3 LEDs nos indican el estado de carga de la caja de los JBL Tune 220 TWS

Un detalle interesante de esta caja de JBL es que los auriculares quedan sujetos con imanes a la zona de carga y se mantienen ahí incluso si volcamos la caja, evitando que se puedan caer por accidente.

En cuanto al sistema de carga de la caja, es vía microUSB, un elemento algo anacrónico en el mercado actual de smartphones.

Emparejamiento

Algo que sorprende al usar por primera vez los auriculares JBL Tune 220 TWS es la ausencia de un botón de sincronización en la caja. Es una funcionalidad que en poco tiempo el usuario ha asimilado como manera de sincronización con muchos auriculares de este tipo que viene en caja de carga y transporte.

Pero los JBL Tune 220 TWS quieren ser diferentes incluso en este aspecto. Sin indicación alguna visible, el método de sincronización por primera vez o con equipos nuevos es el clásico pero recurriendo a un pequeño botón situado directamente en el auricular.

El botón para sincronizar los Tune 220 TWS de JBL están en el propio auricular, nada de en la caja

El auricular derecho es el que se recomienda usar para el emparejamiento. Tras conseguirlo, el sistema se encarga de hacer lo propio con el izquierdo.

El proceso es relativamente rápido. Basta pulsar el botón de sincronización un par de segundos y en otros tantos los JBL Tune 220 TWS quedan emparejados. Hay sonido bastante potente para avisarnos.

La sincronización, aunque diferente a modelos similares, es efectiva. Lo mismo ocurre con el emparejamiento, siempre que nos coloquemos ambos auriculares

Tras la primera sincronización, el emparejamiento posterior se produce con cierto retraso si solo nos colocamos un auricular, del orden de unos 10 segundos, lo que me ha parecido una espera grande. Lo mismo ocurre con el desemparejamiento tras retirarnos los auriculares.

Si tras abrir la caja nos colocamos ambos auriculares, la sincronización solo requiere de un par de segundos de espera, en sintonía con otros auriculares similares que hemos probado anteriormente.

Calidad de sonido de los JBL Tune 220 TWS

Llegamos a la parte interesante y más relevante de todo auricular inalámbrico: la calidad de sonido. Aquí hay que empezar a decir que los JBL tune 220 TWS son fieles productos de la marca y su foco está claramente en el público más joven y para los que un refuerzo de las frecuencias graves es un valor añadido.

El sonido de los auriculares inalámbricos JBL Tune 220 TWS priman la presencia de esos graves y buena parte de las medias sobre las agudas, algo que se aprecia fácilmente al escuchar temas variados.

Además hay que indicar que el nivel de sonido no es especialmente alto, por lo que unido a que son unos auriculares sin aislamiento alguno del sonido exterior, hace que debamos tener el volumen general bastante alto para no tener problemas a la hora de escuchar el sonido de escenas de series, podcasts o películas.

Con música la situación cambia y el problema del nivel sonoro es menor, aunque sigue pecando de esa falta final de potencia sonora.

Autonomía en funcionamiento

JBL anuncia una autonomía total de 19 horas para sus auriculares Tune 220 TWS. Se trata de la duración de la batería total de los auriculares más las cargas posibles que le proporciona la caja de transporte.

En teoría, cada carga completa de los auriculares debería proporcionar unas 3 horas de autonomía, pero en nuestras pruebas, antes de pedirnos colocarlos de nuevo en la caja, la media se situó entre las 2.15 y 2.30 horas, con un uso preferente de escucha de música y podcasts.

Esa autonomía es algo justa pero se complementa con la carga de la caja, bastante rápida y que da para unas 5-6 cargas completas más. Al final, los JBL Tune 220 TWS, los cuales llevaremos siempre en su caja de transporte, nos han ofrecido unas 14-15 horas de autonomía reales.

JBL Tune 220 TWS, la opinión de Xataka

El mercado de los auriculares TWS es cada vez más amplio. Los JBL Tune 220 TWS entran en él con argumentos muy de la marca: sonido potente en frecuencias bajas, diseño juvenil y sencillez de uso.

Su precio, ya por debajo de los 100 euros, es interesante si precisamente aspiras al tipo de sonido que ofrecen y una autonomía correcta, pero la competencia no deja de apretar, incluso con modelos interesantes dentro de casa.

