TD Systems K40DLX9F, análisis: esto es lo que podemos esperar de esta tele Full HD de 40" que cuesta solo 169 euros en Amazon

Este es un análisis atípico. Durante los últimos años hemos probado a fondo decenas de televisores de última hornada, y la mayor parte de ellos eran dispositivos de gama alta que nos han ayudado a identificar qué nos ofrecen las últimas innovaciones tecnológicas. Una pequeña porción de esas teles era de gama media y nos ha resultado muy útil para calibrar qué nos propone el mercado si buscamos soluciones con una relación calidad/precio atractiva. Pero ninguno de los televisores que hemos probado a fondo era básico. Hasta ahora.

Y es que el modelo de TD Systems al que vamos a dedicar este análisis es un dispositivo de gama de entrada que, además, no disimula su vocación de afianzarse como un televisor básico. Lo reflejan con claridad tanto sus especificaciones como su precio. Tiene un panel LCD de 40 pulgadas, resolución Full HD y podemos conseguirlo en Amazon por solo 169 euros. Puede parecer demasiado poco ambicioso para que le prestemos atención, pero, en realidad, resulta muy útil para averiguar qué podemos esperar de un televisor tan económico, qué prestaciones vamos a sacrificar si decidimos comprarlo, si realmente merece la pena, y, en definitiva, si encaja bien en algún escenario de uso. Aquí empieza nuestro escrutinio.

TD Systems K40DLX9F: especificaciones técnicas

El panel es uno de los componentes de un televisor que tiene un mayor impacto en su calidad de imagen global, y, además, sus especificaciones están bien definidas, por lo que este elemento es un buen punto de partida si queremos intuir qué nos propone este modelo. Monta un panel LCD de tipo VA con una profundidad de color de 8 bits, resolución Full HD, una diagonal de 40 pulgadas y relación de aspecto 16:9. Estas especificaciones no son muy diferentes a las que nos proponía un televisor de gama media a principios de la década pasada por un precio muy superior a los 169 euros que tendremos que gastarnos para hacernos con este TD Systems. Y aún hoy muchas marcas premium nos ofrecen modelos de gama de entrada de este mismo tamaño y con características similares a las de este televisor, aunque a un precio más alto.

A diferencia de la tecnología FALD, la retroiluminación Direct LED incorpora un número mucho menor de diodos LED y no suele implementar la atenuación local que es tan necesaria para incrementar la relación de contraste de los paneles LCD

Este panel ha sido fabricado por la marca taiwanesa Innolux, que está especializada en la producción de paneles TFT LCD. Tiene un refresco nativo de 60 Hz, una capacidad de entrega de brillo de 250 nits y una relación de contraste típica de 5.000:1, unas cifras similares a las que nos ofrecen otros modelos de gama de entrada. El esquema de retroiluminación que utiliza este televisor es Direct LED, una solución que apuesta por una matriz de diodos LED colocada detrás del panel y no en su perímetro, como hacen las teles con retroiluminación periférica. Esta implementación de la retroiluminación se parece sobre el papel al esquema FALD (Full Array Local Dimming) de los televisores LCD de gama alta, pero hay dos diferencias esenciales entre estas soluciones: Direct LED incorpora muchos menos diodos LED que FALD, y, además, no suele contemplar la atenuación local de la retroiluminación.

Del procesado de la señal de vídeo se encarga un circuito integrado MSTAR 3663 del que apenas hay información en Internet, por lo que no es fácil averiguar cuál es su procedencia y cuáles son sus características. Aun así, es muy probable que se trate de un chip chino diseñado para ser integrado en dispositivos de bajo coste. Los tres puertos HDMI que tiene implementan la norma 1.4a e incorpora una ranura CI+ y un conector D-Sub 15 para PC. Un último apunte: tiene un único sintonizador, aunque, eso sí, es de tipo DVB-T2.

TD SYSTEMS K40DLX9F Características PANEL LCD VA Full HD de 40 pulgadas y 8 bits con relación de aspecto 16:9 RESOLUCIÓN 1.920 x 1.080 puntos REFRESCO NATIVO 60 Hz RETROILUMINACIÓN Direct LED BRILLO 250 nits CONTRASTE 5.000:1 TIEMPO DE RESPUESTA 9,5 ms (GTG) ÁNGULO DE VISIÓN 178º / 178º CHIPSET MSTAR 3663 NÚMERO DE SINTONIZADORES 1 (DVB-T2) CONECTORES 3 x HDMI 1.4a, 1 x D-Sub 15, 1 x jack de 3,5 mm, 1 x RCA estéreo, 1 x USB 2.0, 1 x CI+, 1 x vídeo compuesto, 1 x salida digital eléctrica y 1 x RF CONEXIÓN INALÁMBRICA No disponible SONIDO 2 altavoces de 8 vatios ETIQUETA ENERGÉTICA Clase A+ DIMENSIONES 904 x 562 x 223 mm (con peana) PESO 5,66 kg (con peana) PRECIO 169 euros

Tres modelos con nomenclatura casi idéntica, pero con especificaciones diferentes

Actualmente TD Systems tiene en su catálogo tres televisores de 40 pulgadas que tienen un diseño y una peana idénticos. Incluso la nomenclatura que identifica cada modelo es muy similar, lo que puede crear cierta confusión entre los usuarios. Nosotros hemos analizado el modelo K40DLX9F, pero hay otro televisor que únicamente añade una S a la nomenclatura del que hemos probado, el modelo K40DLX9FS. Ambos dispositivos tienen el mismo diseño y unas especificaciones casi idénticas, pero hay dos diferencias esenciales entre ellos que a los usuarios nos interesa conocer si decidimos hacernos con alguno de estos televisores.

El primero, el que nosotros hemos analizado, no es un Smart TV ni incorpora conectividad de red. Sin embargo, el segundo integra Android TV 7.0 y tiene conectividad WiFi 802.11n y Ethernet 10/100, por lo que este último sí es un Smart TV. El tercer modelo en discordia es el K40DLX10F, de nuevo con el mismo diseño que el modelo que hemos probado y casi idénticas especificaciones, pero con dos diferencias sutiles: este último incorpora dos sintonizadores DVB-T2 y su panel tiene un tiempo de respuesta ligeramente más bajo (8,5 ms GTG). En el momento en el que vamos a publicar este análisis este es el modelo que está disponible en Amazon, y no el que nosotros hemos analizado.

Su diseño está a la altura, pero su acabado es muy modesto

Curiosamente, este es el único televisor de todos los que he analizado hasta ahora que luce mejor en las fotografías que cuando lo tienes delante. En las imágenes que ilustran este artículo podéis ver que sus marcos son finos y su peana es estilizada. De hecho, no hay una gran diferencia entre el diseño de esta tele y el de cualquier modelo de gama de entrada de marcas con vocación premium como Samsung, Sony, Panasonic o LG. Para darte cuenta de que este es un televisor muy modesto es necesario tenerlo delante y acercarte lo suficiente para ver cómo está fabricado.

Y es que prácticamente todo en él es de plástico. No es un policarbonato especialmente endeble, pero está lejos de tener una calidad equiparable a la de las partes de plástico que podemos encontrar en un televisor de gama media o alta. Los marcos son de plástico y la peana, también. Incluso la cobertura trasera del panel es de este material. Esto explica que esta tele sea tan liviana si la comparamos con otros modelos de 40 pulgadas un poco más ambiciosos. De hecho, pesa poco más de cinco kilos y medio con la peana incluida. Estoy convencido de que si TD Systems hubiese decidido utilizar metal en la fabricación de los marcos y la peana el precio de este televisor sería sensiblemente más alto, por lo que este es, sin lugar a dudas, uno de los sacrificios que debemos hacer si compramos un dispositivo tan básico como este.

En la fotografía de detalle que tenéis debajo de estas líneas podéis ver con claridad lo estilizada y resultona que es la peana de este televisor. Es de plástico, sí, pero al menos está diseñada con buen gusto. Eso sí, se fija a la base del dispositivo con solo dos tornillos y sobre una pieza que, como todo lo demás, es de plástico, por lo que me da la sensación de que si retiramos y colocamos los tornillos tres o cuatro veces los orificios en los que entran acabarán deformándose y la peana no quedará bien fijada. Por esta razón es importante introducir los tornillos con cuidado y no apretarlos demasiado. Si no lo hacemos bien corremos el riesgo de dañar la pieza en la que va fijada la peana, y el televisor perdería estabilidad.

Nada de Smart TV: su interfaz es muy básica

Como he mencionado unos párrafos más arriba, este televisor no es un Smart TV. Su interfaz es extremadamente simple, no incorpora apps y no pone en nuestras manos ninguna herramienta que nos permita instalarlas. Y, por supuesto, no implementa ninguna función relativamente «inteligente». Afortunadamente, quien decida hacerse con este dispositivo u otro similar puede conectarle un Chromecast de Google o un Fire TV Stick de Amazon, entre otras opciones, y resolver esta carencia sin necesidad de gastar mucho más dinero que el que requiere el televisor.

Su interfaz es muy simple. Contempla únicamente aquellas opciones de ajuste que son estrictamente necesarias

Como podéis ver en la siguiente fotografía, su interfaz es muy básica. No en vano contempla únicamente aquellas opciones de ajuste que son estrictamente necesarias, que son las mismas que podemos encontrar en cualquier televisor LCD que hayamos comprado en la primera década de este siglo. El desplazamiento a través de estas opciones no es muy cómodo porque el televisor se toma su tiempo para abrir y cerrar las diferentes secciones de la interfaz, y, sobre todo, porque el mando a distancia, que es endeble, no responde correctamente a las pulsaciones. Con frecuencia es necesario presionar un mismo botón varias veces para que tenga algún efecto. Una anotación más que tiene que ir al «debe» de este televisor.

En lo que se refiere a los parámetros de ajuste de la imagen, como he mencionado en el párrafo anterior, esta pantalla incorpora los estrictamente necesarios. Con paciencia y dedicándole un poco de tiempo es posible afinar algo la calibración que nos propone de fábrica, que no es gran cosa, para, por ejemplo, conseguir que recupere un poco más de detalle en las regiones en sombra y reduzca algo el ruido. En cualquier caso no debemos esperar ningún milagro porque, como veremos en la siguiente sección del análisis, el procesado de este televisor es muy simple y las opciones de ajuste ponen en nuestras manos un margen de maniobra reducido.

Los modos de imagen predefinidos que incorpora son estándar, suave, dinámico y personal. Este último es el que tenemos que utilizar si queremos actuar sobre los ajustes de la imagen, algo que recomiendo hacer si queremos sacar un poco más de partido al panel. Como acabamos de ver, no incorpora un modo específico para juegos, pero estoy convencido de que el procesado de imagen de este televisor es tan sencillo que su impacto en la latencia de entrada es reducido. Dudo que un modo para juegos pudiese marcar la diferencia tanto como lo hace en los televisores de gama media o alta, que suelen ser los que cuentan con un procesado de la imagen más avanzado.

Con las películas rinde como los televisores LCD de hace más de una década

Para poner a prueba la calidad de imagen de esta tele recurrí a las mismas herramientas que utilizo con cualquier otro televisor, sea de la gama que sea: nuestra imprescindible consola Xbox One X, que es un reproductor de Blu-ray Disc y Blu-ray 4K estupendo; y mi batería de películas habitual, que contiene títulos con una fotografía muy cuidada, como ‘El renacido’, ‘Blade Runner 2049’ o ‘La llegada’, entre otros. También utilicé películas en DVD como ‘Salvar al soldado Ryan’ o ‘Kill Bill volumen 1’.

Es razonable pensar que a un televisor de menos de 200 euros no podemos pedirle que nos entregue una calidad de imagen equiparable a la de un modelo sensiblemente más caro. Y esta premisa se cumple con esta tele. No pongo en duda la calidad de su panel LCD VA, que creo firmemente que no rinde mal, pero lo que lo distancia con claridad de otros televisores más ambiciosos es que en este modelo el panel no se ve arropado por un procesado de imagen avanzado. Además, su retroiluminación Direct LED, que como hemos visto en los primeros párrafos del análisis, es básica, no contribuye a incrementar la relación de contraste nativa del panel. La combinación de un procesado muy sencillo y una retroiluminación básica tiene un impacto muy claro en la capacidad del televisor de recuperar detalle en las regiones oscuras de cada fotograma, que es reducida.

Además, una deficiencia habitual en los televisores Direct LED que también está presente en este modelo es la poca homogeneidad con la que la retroiluminación consigue repartir la luz en toda la superficie del panel. Las zonas próximas a cada diodo reciben más luz que las más alejadas, y esta diferencia se percibe en los fotogramas más oscuros. Por otro lado, la ausencia de un algoritmo de procesado diseñado para minimizar con eficacia el ruido de alta frecuencia provoca que las imágenes tengan un aspecto menos limpio de lo que sería deseable, aunque es algo que solo apreciaremos si miramos la pantalla a corta distancia. Esta deficiencia se ve bien, al igual que un realce de contornos bastante marcado, en el fotograma de ‘Blade Runner 2049’ que tenéis encima de estas líneas.

La ausencia de un algoritmo de procesado diseñado para minimizar el ruido de alta frecuencia provoca que las imágenes tengan un aspecto menos limpio de lo que sería deseable

Si nos ceñimos a la colorimetría tal y como sale este televisor de la fábrica tiene una tendencia marcada a desviarse hacia el color rojo. Actuando sobre los parámetros de imagen Color y Temperatura de color podemos moderarla un poco, pero es imposible corregirla del todo recurriendo al margen de maniobra que nos ofrece su interfaz. Por último, también nos interesa tener presente que este dispositivo no está preparado para procesar los metadatos vinculados a los contenidos HDR. De todas formas, aunque fuese capaz de interpretar esta información no podría recrear el alto rango dinámico que requieren las películas con HDR porque su capacidad típica de entrega de brillo es muy modesta (250 nits).

Sí, un televisor tan barato sirve para jugar, pero con limitaciones

A una consola tan capaz como es la Xbox One X que nosotros utilizamos en nuestras pruebas le resulta imposible entregarnos todo su potencial si la conectamos a un televisor tan básico como este. Y no solo debido a que su resolución es Full HD sino, sobre todo, a que su calidad de imagen global, como acabamos de ver, es baja. Títulos con unos gráficos tan atractivos como ‘Forza Horizon 4’ o ‘Mortal Kombat 11’ están lejos de lucir en todo su esplendor. Además, este televisor, como todos podemos intuir, no implementa las tecnologías VRR (frecuencia de actualización variable) y ALLM (modo automático de baja latencia), por lo que no está capacitado para permitir que las consolas de nueva generación que llegarán a las tiendas en unos meses nos ofrezcan la mejor experiencia posible.

Curiosamente, tener un procesado tan básico como el de este televisor tiene un impacto positivo en la latencia debido a que introduce un desfase mínimo a pesar de no contar con un modo específico para juegos. Los dos títulos que he mencionado en el párrafo anterior y ‘Halo 5: Guardians’, que son los que he utilizado durante mis pruebas, responden bien y son perfectamente jugables desde el punto de vista de la latencia. Aunque, eso sí, sus gráficos quedan bastante deslucidos en este televisor. Por esta razón, esta propuesta de TD Systems me parece mucho más adecuada para convivir con las consolas de las anteriores generaciones y las máquinas retro que con las consolas actuales y las que están por llegar.

Su sonido merece un suspenso rotundo

El audio es el talón de Aquiles de buena parte de los televisores que podemos encontrar actualmente en el mercado. Incluso de muchos modelos de gama alta. Y el que nos ofrece este televisor deja mucho que desear. La distorsión es muy evidente con solo subir el volumen más allá del 30% de su valor máximo, carece totalmente de extremo grave, es incapaz de reproducir las frecuencias más altas y la gama media no tiene la riqueza mínima que debe ofrecernos cualquier dispositivo diseñado para reproducir contenido cinematográfico. Podría extenderme desarrollando toda la retahíla de carencias que tiene este televisor si nos ceñimos a su sonido, pero creo que no es necesario que lo haga. Eso sí, recomiendo encarecidamente a quien lo compre que lo conecte a un equipo de sonido externo, o, al menos, que lo utilice con unos auriculares decentes.

TD Systems K40DLX9F: la opinión y nota de Xataka

Es la primera vez que tropiezo con un producto en el que sus carencias tienen más envergadura que sus cualidades, pero también es la primera vez que someto a un escrutinio tan riguroso a un televisor tan económico. Las valoraciones a las que hemos ido llegando a lo largo de este análisis ilustran muy bien qué podemos esperar de un televisor tan básico como este modelo de TD Systems, de manera que quien decida comprar esta tele u otra similar podrá hacerlo con unas expectativas realistas.

Si elegimos este televisor siendo conscientes de qué es lo que podemos esperar de él, no saldremos mal parados

En el platillo positivo de la balanza tenemos su diseño, que es similar al de otros televisores más ambiciosos y de precio sensiblemente más elevado, y, sobre todo, la posibilidad de acceder a una tele de 40 pulgadas con resolución Full HD por un desembolso muy comedido. Y en el platillo negativo se afianzan una calidad de imagen con mucho margen de mejora, unos parámetros de ajuste poco flexibles, una construcción muy modesta y un sonido manifiestamente mejorable que nos invita a utilizar un equipo de audio externo o unos auriculares.

Antes de concluir me gustaría hacer una reflexión breve a modo de colofón. A pesar de sus muchas carencias, la compra de este televisor puede tener sentido en algunos escenarios. Si nuestro presupuesto está muy ajustado una solución como esta puede permitirnos acceder a un televisor digno por un desembolso muy comedido, aunque, como es lógico, tendremos que asumir sus carencias. También cabe la posibilidad de que ya tengamos un televisor de gama media o alta y queramos un segundo o un tercer dispositivo más sencillo para utilizarlo de forma ocasional. En estas coordenadas, sin duda, un televisor como este de TD Systems encaja. Es evidente que no va a ofrecernos la experiencia cinematográfica más espectacular, ni por su tamaño ni por sus prestaciones, pero si lo elegimos siendo conscientes de qué es lo que realmente podemos esperar de él, no saldremos mal parados.

5 Diseño7 Calidad de imagen5 Sonido4 Interfaz y Software4 A favor Nos permite acceder a un televisor de 40 pulgadas Full HD por muy poco dinero

Su diseño es similar al de modelos sensiblemente más caros En contra Su calidad de imagen global es baja

Los ajustes de la imagen apenas nos permiten afinar su calibración

La caja del televisor y la peana son de plástico, lo que lo hace relativamente endeble

Su sonido deja mucho que desear



