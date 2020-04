Philips PH805, análisis: dispuesto a rivalizar con auriculares de cancelación de ruido que doblan su precio

Una vez pruebas la cancelación de ruido activa, es difícil volver atrás. Afortunadamente, no todos los auriculares de este estilo tienen precios igual de altos. Durante el último mes, justo antes de iniciar la cuarentena, he estado probando el nuevo modelo de Philips, unos auriculares de estilo circumaural con conectividad Bluetooth 5.0 y cancelación de ruido a través de cuatro micrófonos. Unos auriculares que llegan con la promesa de estar entre los más ligeros, ofrecer hasta 30 horas de reproducción y disponibles a un precio muy competitivo.

Este es nuestro análisis de los Philips PH805, unos auriculares inalámbricos que pueden suponer una interesante alternativa para aquellos que busquen un modelo equilibrado y completo por menos de 150 euros. Unos auriculares que además nos han sorprendido por detalles como su alto nivel de graves y su convincente autonomía. Esta ha sido nuestra experiencia.

Philips PH805: especificaciones técnicas

Los Philips PH805 son unos auriculares inalámbricos de tipo circumaural, con un recinto cerrado que cubre la mayor parte de la oreja. Disponen de dos micrófonos dentro del auricular y otros dos en la parte externa para captar el sonido ambiente y producir la cancelación de ruido activa. Con su tecnología Advanced Digital ANC prometen reducir en hasta 25 dB el ruido de fondo de nuestro alrededor, lo que según los datos de Philips representa el 95%.

En el interior cuentan con un diafragma PET y un imán de neodimio de 40 mm de diámetro con una respuesta en frecuencia de 7 a 40.000 Hz. La sensibilidad ofrecida es de 90 dB y su impedancia es de 16 ohmios cuando están apagados.

Los Philips PH805 son unos auriculares de tipo circumaural, con un imán de neodimio de 40mm y hasta cuatro micrófonos para captar el sonido ambiente y producir la cancelación de ruido.

Estamos ante unos auriculares con conectividad Bluetooth 5.0, aunque también se pueden conectar por cable. En este caso, Philips incorpora un puerto de 2.5mm y ofrece un cable adaptado que finaliza en el habitual jack de 3.5mm. Tenemos botones físicos, gestos táctiles, compatibilidad con asistentes de voz como Google Assistant y para la carga, los auriculares incorporan un puerto micro USB.

Philips PH805 Tipo Circumaural Recinto Cerrado Cancelación de ruido Activa Imán Neodimio, 40 mm Sensibilidad 90 dB Impedancia 16 ohmios Rango de frecuencia 7 - 40.000 Hz Bluetooth Sí, 5.0 Perfiles Bluetooth A2DP, AVRCP, HFP, HSP Puertos MicroUSB, jack 2.5mm Batería 30 horas teóricas de reproducción de música Peso 235 g Precio 133 euros

Philips Over Ear PH805BK/00 Over-Ear (Bluetooth, Noice Cancellation, 30 Horas de autonomía, Audio Hi-Res, micrófono, Asistente de Google) Color Negro Hoy en Amazon por 136,56€

Diseño: construcción y ergonomía a la altura de gamas más altas

Philips nos ofrece unos auriculares de diadema con recinto cerrado, donde la oreja queda cubierta completamente. Estamos ante unos auriculares con un diseño muy correcto para su gama de precio. Después de haber probado los modelos más completos del mercado, es cierto que estos Philips PH805 se me antojan algo más rígidos, pero son suficiente cómodos y podremos estar bastantes horas utilizándolos sin que se nos haga pesado su uso. Con 235 gramos, su peso se sitúa entre lo habitual de este tipo de auriculares bluetooth que apuestan por la ligereza.

A destacar de estos auriculares es su construcción. Tenemos un diseño sobrio y atractivo a simple vista, basado en el policarbonato. En la parte superior contamos con un acolchado y una diadema extensible para adaptarse a cada tamaño. El logo de Philips lo encontramos impreso en cada borde de una manera elegante y los auriculares giran 90º. Además, estos Philips PH805 son plegables por lo que pueden guardarse sin ocupar mucho espacio. Bajo mi punto de vista, me han parecido unos auriculares muy bien construidos para costar lo que valen. Una demostración que pese a recortar en varios detalles como una mayor ligereza o un acolchado más suave, la experiencia sigue siendo muy buena y cómoda.

Como suele ocurrir con los auriculares bluetooth con buena cancelación de ruido, no están pensados para hacer ejercicio con ellos. Aún así, las almohadillas no tienen defectos pese al trote que les he dado. Muy buenas sensaciones tras este tiempo que me hacen pensar que estamos ante unos auriculares diseñados para durar.

En cuanto a controles, los PH805 cuentan con botones físicos en el auricular derecho y controles táctiles para activar el asistente de voz, subir y bajar el volumen, activar la cancelación de ruido o activar el modo ambiente 'Awareness Mode', donde podemos escuchar a la vez tanto la música como el sonido que nos rodea.

No tenemos USB tipo C, NFC o una almohadilla ultra suave, pero estos Philips PH805 son muy convincentes en diseño. Con un aspecto sobrio, buena construcción y bastante cómodos.

En el auricular derecho encontramos el botón de apagado/encendido, que deberemos mantener pulsado para sincronizar el Bluetooth. Es el mismo botón que podremos pulsar hacia arriba o abajo para cambiar de canción. Justo debajo tenemos dos LEDs para indicar el estado de la batería y la función. También tenemos en el mismo borde un micrófono y el jack de 2.5mm. No es Philips el único fabricante que incorpora este jack de audio distinto al convencional. Como en otras ocasiones, en la caja viene incluido un adaptador a los 3.5mm.

El auricular izquierdo no tiene botones físicos, pero sí encontramos aquí el puerto microUSB para cargar los auriculares. Nos hubiera gustado tener USB tipo C, pero entendemos que es uno de los sacrificios realizados para recortar el precio del producto. A nivel de conectividad, los PH805 llegan con Bluetooth 5.0, pero no disponen de NFC.

Sonido y cancelación de ruido: un resultado contundente

Los auriculares bluetooth con cancelación de ruido activa han mejorado su aislamiento de manera significativa durante los últimos años. Marcas como Sennheiser, Bose o Sony disponen de varios modelos con resultados muy convincentes, ahora, Philips se une a este grupo con sus Philips PH805. Estamos ante unos auriculares con un precio que podría indicarnos un resultado inferior, pero lo cierto es que su cancelación de ruido no tiene mucho que envidiar al de otras marcas.

Los Philips PH805 cuentan con cuatro micrófonos para captar el sonido ambiente y reducir el ruido. En nuestra experiencia el resultado es bastante bueno. La cancelación de ruido es efectiva para eliminar la mayoría de ruedas monótonos del exterior. El aislamiento es de un alto nivel, pero no se puede adaptar a nuestros gustos.

Contamos con tres modos, un modo ambiente donde permite pasar ciertos sonidos como las voces, un modo con la cancelación de ruido activa y otro para desactivarla. Pero estos niveles quedan ahí, no pudiéndose controlar a nuestro gusto la intensidad de la cancelación.

La calidad del sonido varía ampliamente entre activar la cancelación de ruido o no hacerlo.

Al máximo nivel, la cancelación de ruido es buena. Los ruidos más molestos quedan prácticamente amortiguados y aunque no alcanza el nivel de los auriculares más premium, sí está a un nivel parejo al de otros auriculares cuyo precio es el doble que estos Philips PH805. La presión auditiva no es molesta y la sensación de aislamiento que producen me ha parecido suficiente buena para una oficina, cafetería o estar en casa.

Un detalle que me ha llamado la atención es el gran salto que se produce en el sonido cuando cambiamos del modo cancelación de ruido al modo ambiente. Mientras en el primero el volumen sube y la música recibe un pequeño impulso, en el modo ambiente los sonidos quedan más apagados.

¿Qué tal suenan estos Philips PH805? Durante estas semanas los hemos probado con todo tipo de música, tanto en géneros como en formatos. A nivel general, destaca por sus graves. Las bajas frecuencias se escuchan con notoriedad sin parecer distorsionadas y el golpeo auditivo es bastante claro. En las frecuencias medias el resultado es correcto, mientras que en las notas más agudas quizás queda un punto por debajo de otros auriculares bluetooth de la competencia y perdemos cierto dinamismo.

El punto fuerte de su sonido está en los tonos bajos, donde nos ha sorprendido con unos graves contundentes y a la vez bastante limpios.

Después de escuchar música durante horas, algo que gracias a su gran autonomía podremos hacer, hemos notado cierta fatiga auditiva. Si eso lo combinamos con un diseño que después de varias horas se nos antoja algo rígido, debemos decir que si bien durante las primeras horas el resultado es excelente, cuando se acerca el final de la jornada empiezan a pedir un respiro.

Experiencia de uso y autonomía

El uso de los Philips PH805 es similar al de otros auriculares bluetooth. La conexión con el ordenador y el móvil es fluido y sin interrupciones. El Bluetooth 5.0 funciona como debería y contamos con formatos de codificación como SBC o AAC, no así con aptX de Qualcomm. Este último un formato muy solicitado pero que varias marcas están dejando de lado por una cuestión de derechos.

Philips incorpora un panel táctil en la zona derecha desde donde podemos controlar el volumen y activar el asistente de voz, Siri en Apple o Google con móviles Android. El manejo es sencillo, aunque creemos que quizás es demasiado sensible. En distintas ocasiones lo hemos activado aunque no haya sido nuestra intención. Otro pequeño detalle algo innecesario es que cuando alcanzamos el volumen máximo, nos ofrece un mensaje de voz indicándolo. Algo molesto ya que con un simple pitido habría servido.

No tenemos aplicación móvil dedicada de Philips para configurar el ecualizador o la cancelación de ruido. La gestión reside en el propio auricular.

El cambio de modo de la cancelación de ruido tampoco es el más rápido. Aquí una aplicación dedicada para móviles habría ayudado a gestionar mejor esta función. Y es que pese a que estamos ante un producto bastante sólido, nos da la sensación que Philips podría haberlo acompañado mejor.

En cuanto a las llamadas y el manos libres, el micrófono integrado de los auriculares suprime los ruidos del exterior con buenos resultados y la voz es suficiente clara.

Pero donde más cumple con nota es en la autonomía. Muchos auriculares con cancelación de ruido prometen una gran autonomía y los Philips PH805 se sitúan entre los mejores del mercado. A nivel teórico, la compañía promete 25 horas de autonomía con la función de cancelación de ruido activa y hasta 30 horas sin ella.

En nuestras pruebas hemos podido comprobar que se cumplen. Y con facilidad. Después de varias semanas de prueba, hemos llegado a conseguir varias veces estar cuatro días sin cargar los auriculares. Un resultado excelente que me han dejado con un buen regusto que no he logrado con otros auriculares bluetooth teóricamente de gama más alta.

Con más de 25 horas de autonomía con la cancelación de ruido activa, estos Philips PH805 rivalizan con los mejores a nivel de batería.

Este apartado de la batería podría haberse redondeado con un sistema de carga ligeramente mejor. La compañía promete dos horas de autonomía con cinco minutos de carga. En nuestra prueba hemos conseguido aproximadamente una hora con esos cinco minutos, pero la autonomía en general es tan convincente que no tendremos la necesidad de cargarlo tan a menudo.

En total, para cargar el auricular al completo necesitaremos algo menos de dos horas. Un resultado correcto pero por debajo de lo que hemos visto en auriculares con puerto USB-C.

Philips PH805, la opinión de Xataka

Philips ha conseguido unos auriculares con una calidad/precio impresionante. No alcanza la cancelación de ruido de modelos como los de Sony, pero tanto en diseño como en resultados está a un nivel muy alto. Algo difícil de encontrar en este rango de precio. De una manera similar a lo que ofrecen marcas como Xiaomi en móviles, Philips se coloca como una de las referencias en calidad de auriculares sin dispararse de precio.

Estos Philips PH805 nos han convencido en prácticamente todos los apartados, convirtiéndose en un firme candidato a mejor auricular de cancelación de ruido en calidad/precio.

Por menos de 140 euros, los Philips PH805 son unos auriculares que pueden encajar muy bien para aquellos usuarios que busquen unos auriculares inalámbricos para aislarse del ruido exterior. El sonido es más que digno, la cancelación de ruido efectiva y pese a no ser los más ligeros y cómodos, la construcción es bastante sólida. Al compararlos con otros modelos se notan las diferencias, pero es difícil justificar un salto tan grande en su precio.

Nos habría gustado encontrar un mejor sistema de control por gestos y una aplicación propia para gestionar opciones desde el móvil, pero por su calidad de sonido, su correcta cancelación de ruido y por una autonomía sobresaliente, se convierte en una opción muy recomendada para tener en cuenta dentro de los auriculares con cancelación de ruido que hay hoy en el mercado.

Este producto ha sido cedido para la prueba por parte de Philips. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.