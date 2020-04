AMD Ryzen 9 4900HS, análisis: es la CPU para portátiles más potente de AMD, y tiene lo necesario para ponérselo muy difícil a Intel

El microprocesador al que dedicamos este artículo ya ha tenido una cierta dosis de protagonismo en Xataka. Eso sí, se trata de un protagonismo compartido debido a que os hemos hablado de él en el análisis del ordenador portátil ROG Zephyrus G14 de ASUS que hemos publicado hace solo unos pocos días. Y esta CPU merece algo más. Al fin y al cabo, el chip Ryzen 9 4900HS es el procesador de última generación para ordenadores portátiles más potente de AMD. Solo lo supera ligeramente el Ryzen 9 4900H, que es idéntico pero trabaja a una frecuencia de reloj un poco más alta.

A mediados del pasado mes de febrero tuvimos la oportunidad de asistir a una conferencia en las oficinas centrales de AMD en Austin (Texas) en la que sus ingenieros nos explicaron con mucho detalle las innovaciones que esta marca ha introducido en la microarquitectura Zen 2 de estos chips. Sobre el papel la mayor parte de aquellas mejoras pintaba muy bien, pero de lo que no había ninguna duda era que AMD creía poder competir por fin con Intel en el mercado de los ordenadores portátiles con la misma ferocidad con la que lo ha hecho durante las últimas dos décadas en el mercado de los equipos de sobremesa. El procesador que protagoniza este artículo confirma que estamos a punto de presenciar una batalla épica.

AMD Ryzen 9 4900HS: especificaciones técnicas

Sus características no dejan lugar a dudas: este es un microprocesador de gama alta. Sus ocho núcleos y su capacidad de procesar simultáneamente dieciséis hilos de ejecución (threads) reflejan que este Ryzen 9 es un chip ambicioso que aspira a rendir bien tanto en escenarios monohilo como multihilo. Su frecuencia de reloj base, 3 GHz, y su frecuencia máxima, 4,3 GHz, están en consonancia con lo que los usuarios podemos esperar encontrar en un procesador que abandera la familia de chips para portátiles más avanzada de AMD, pero hay otros detalles interesantes más allá de estas cifras.

Sus ocho núcleos y su capacidad de procesar simultáneamente dieciséis hilos de ejecución reflejan que este Ryzen 9 es un chip ambicioso que aspira a rendir bien tanto en escenarios monohilo como multihilo

En los detalles de la microarquitectura Zen 2, que es la que AMD ha implementado en la familia de chips Ryzen Mobile 4000, indagaremos más adelante en este mismo artículo, pero ahora merece la pena que reparemos en que su fotolitografía FinFET de 7 nm la coloca a la vanguardia de las soluciones para ordenadores personales. Esta tecnología de fabricación ha sido desarrollada por TSMC, la misma compañía taiwanesa especializada en semiconductores que produce chips para NVIDIA, Huawei, Apple o Qualcomm, entre otras empresas. AMD también trabaja con otros fabricantes de semiconductores, especialmente con GlobalFoundries, que es una escisión de la propia AMD, pero su elección confirma que actualmente es TSMC quien tiene los nodos de fabricación más avanzados.

El subsistema de memoria caché de este procesador también tiene un tamaño generoso. La caché de nivel 2 tiene una capacidad de 4 MB, y la de nivel 3 de 8 MB. Ambas cachés son compartidas, por lo que todos los núcleos tienen acceso a ellas, a diferencia de lo que sucede con la caché de nivel 1 (es mucho más pequeña y cada núcleo incorpora la suya). Otro dato importante: el TDP de este procesador es 35 vatios, lo que refleja que cuando todos los núcleos están activos y trabajan a su velocidad nominal (que en este chip es 3 GHz), la CPU disipa 35 vatios de energía en forma de calor. Más adelante, en la sección que dedicaremos a nuestro banco de pruebas, comprobaremos si su relación rendimiento/vatio está a la altura de nuestras expectativas. Mientras tanto, aquí tenéis las especificaciones completas de este microprocesador:

AMD RYZEN 9 4900HS Características LITOGRAFÍA TSMC 7 nm FinFET NÚMERO DE NÚCLEOS 8 NÚMERO DE HILOS DE EJECUCIÓN 16 FRECUENCIA DE RELOJ BASE 3 GHz FRECUENCIA DE RELOJ MÁXIMA 4,3 GHz CACHÉ L2 4 MB CACHÉ L3 8 MB TDP 35 vatios PCI EXPRESS PCIe 3.0 MEMORIA COMPATIBLE DDR4-3200 y LPDDR4-4266 NÚCLEO GRÁFICO AMD Radeon NÚMERO DE NÚCLEOS DE GPU 8 FRECUENCIA DE RELOJ DEL NÚCLEO GRÁFICO 1.750 MHz CONECTIVIDAD DISPLAYPORT Sí CONECTIVIDAD HDMI Sí

Un vistazo al portátil de ASUS propulsado por esta CPU

Si os apetece conocer con todo lujo de detalles la experiencia que nos propone el portátil de ASUS que incorpora este procesador de AMD, el ROG Zephyrus G14, os sugiero que echéis un vistazo al análisis que publicamos hace unos días. No obstante, antes de seguir adelante merece la pena que dediquemos unas líneas a este portátil para conocer en qué tipo de máquina ha decidido ASUS integrar este Ryzen 9 4900HS. Este equipo pertenece a la familia ROG (Republic Of Gamers), lo que delata que, ante todo, es un portátil para juegos. Sin embargo, y en mi opinión esta es una de sus cualidades, su diseño es lo suficientemente sobrio para que podamos utilizarlo sin que desentone lo más mínimo en una oficina o la universidad, por ejemplo.

Para que una CPU ambiciosa pueda entregarnos todo su potencial es imprescindible que esté rodeada por componentes a su altura. Y el chip Ryzen 9 de este portátil lo está. Trabaja codo con codo con 16 GB de memoria principal DDR4 a 3.200 MHz que los usuarios podemos ampliar por nuestra cuenta hasta los 24 GB utilizando una ranura fácilmente accesible. Por otro lado, de los gráficos se encarga una GPU GeForce RTX 2060 Max-Q de NVIDIA que, como veremos en la sección del artículo dedicada a las pruebas, encaja como un guante con el panel que ASUS ha integrado en este ordenador portátil.

El siguiente componente de este ROG Zephyrus al que merece la pena que prestemos atención es, precisamente, la pantalla. Incorpora un panel LCD de tipo IPS de 14 pulgadas con resolución Full HD (1.920 x 1.080 puntos) y una frecuencia de refresco de 120 Hz, que, de nuevo, refleja la vocación gaming de este ordenador portátil. Este panel tiene un tiempo de respuesta de 3 ms y su lógica de control es compatible con la tecnología de refresco adaptativo G-SYNC de NVIDIA, dos características más que sin duda gustarán a los jugones. Y, por último, en lo que se refiere al sonido incorpora procesado Dolby Atmos y compatibilidad Hi-Res Audio. En la tabla que tenéis debajo de estas líneas podéis examinar sus especificaciones con más detalle.

ASUS ROG ZEPHYRUS G14 Características PANTALLA LCD IPS de 14 pulgadas Full HD (1.920 x 1.080 puntos) a 120 Hz, 3 ms y con un 85% de aprovechamiento del frontal MICROPROCESADOR AMD Ryzen 9 4900HS a 3 GHz MEMORIA PRINCIPAL 16 GB DDR4 a 3.200 MHz PROCESADOR GRÁFICO NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q 6 GB GDDR6 VRAM ALMACENAMIENTO SECUNDARIO Unidad SSD de 1 TB con interfaz NVMe M.2 CONECTIVIDAD 2 x USB 3.2 tipo C Gen 2, 2 x USB 3.2 tipo A Gen 1, 1 x HDMI 2.0b, 1 x jack de 3,5 mm y 1 x cierre Kensington CONECTIVIDAD INALÁMBRICA Wi-Fi 6 (802.11ax) y Bluetooth 5.0 SONIDO Dolby Atmos y Hi-Res Audio AUTONOMÍA MÁXIMA 10 horas (batería de 4 celdas) DIMENSIONES 324 x 220 x 17,9 mm PESO 1,6 kg PRECIO Desde 1.499 euros

Zen 2: esta microarquitectura es la gran apuesta de AMD para competir con Intel

La microarquitectura utilizada por AMD en los núcleos de la CPU de los microprocesadores Ryzen 4000 es Zen 2, una solución de la que os hemos hablado en otros artículos, y que en estos chips nos promete un incremento del IPC del 15% si lo comparamos con el que nos ofrece la anterior generación de procesadores Ryzen. El IPC (Instructions Per Cycle) es un parámetro que refleja el número de instrucciones que una CPU es capaz de ejecutar en un único ciclo de la señal de reloj, por lo que cuanto más alto sea, mayor será su rendimiento. Eso sí, es importante que tengamos en cuenta que el IPC no es el único parámetro que condiciona la productividad de un procesador. Otros parámetros, especialmente la frecuencia de reloj, también tienen un impacto directo en su rendimiento.

La relación rendimiento/vatio es importante en los microprocesadores para ordenadores de sobremesa, pero aún lo es mucho más por razones obvias en los chips para ordenadores portátiles. Según AMD la implementación de la microarquitectura Zen 2 de los Ryzen Mobile 4000 les permite arrojar un incremento del rendimiento de hasta el 25% con un único hilo de ejecución manteniendo el mismo TDP (15 vatios) de la anterior generación de procesadores Ryzen. En escenarios de prueba multihilo los microprocesadores de AMD suelen rendir muy bien, por lo que parece razonable pensar que estos nuevos chips arrojarán un rendimiento atractivo en entornos capaces de sacar partido a la tecnología SMT. En la siguiente sección de este artículo lo comprobaremos.

La siguiente diapositiva indaga un poco más en la relación trabajo/vatio de estos chips. Curiosamente, desgrana el impacto en el rendimiento que tienen el IPC (x 1,15), la implementación de la microarquitectura (x 1,17) y la tecnología de fabricación utilizada por AMD (x 1,47). Para conseguir que la microarquitectura tenga un impacto positivo en el rendimiento frente a anteriores generaciones de procesadores Ryzen los ingenieros de esta compañía han mejorado el algoritmo de predicción de bifurcaciones del código de los programas, han conseguido incrementar la tasa de aciertos de las operaciones de lectura de la memoria caché, han implementado nuevos algoritmos de planificación de operaciones con números enteros y han reducido el consumo de los bloques funcionales de la CPU en los que había margen de mejora, entre otras innovaciones.

La siguiente diapositiva refleja cómo cooperan los principales bloques funcionales de las unidades de cálculo con enteros y en coma flotante. Es un diagrama complejo, pero no hace falta que profundicemos demasiado en él. La razón por la que hemos decidido incluirlo en el análisis es que, como podéis ver en la parte inferior de la diapositiva, nos indica que, según AMD, la microarquitectura Zen 2 introduce un incremento del IPC del 15% frente a la microarquitectura Zen. Esta mejora es muy notable y, como podéis comprobar si leéis nuestro análisis del ordenador portátil de ASUS, tiene un impacto directo en nuestra experiencia.

Pruebas de rendimiento

Por fin llegamos a la que posiblemente es la sección más interesante de este artículo. ¿Cómo rinde este microprocesador de AMD más allá de lo que nos dice esta marca? Pues, como podéis ver en la siguiente gráfica, en un escenario de uso multihilo exigente como el que plantea Cinebench Release 20, de maravilla. La gráfica refleja el ranking elaborado por los creadores de esta prueba tomando como baremo sus microprocesadores de referencia.

Como podéis ver, hay tres chips por encima del Ryzen 9 que estamos analizando, pero se trata de soluciones que no se pueden comparar de una forma directa. El chip Threadripper de la propia AMD está pensado sobre todo para equipos de creación de contenidos de gama alta, y los dos procesadores Xeon de Intel cuentan con muchos más núcleos porque están diseñados para ser integrados en servidores y estaciones de trabajo profesionales. Una vez aclarado todo esto la conclusión más razonable a la que podemos llegar es que el rendimiento de este Ryzen 9 en esta prueba es estupendo.

Para evaluar el rendimiento del portátil de ASUS gobernado por el procesador Ryzen 9 4900HS en PCMark 10 hemos comparado el resultado que ha arrojado en esta prueba con el de algunos de los últimos equipos que hemos analizado. Y, como podéis ver, ha salido muy bien parado. De hecho, supera con mucha autoridad a otros ordenadores portátiles equipados con los procesadores Intel Core i7-8750H y Core i7-8550U, dos chips que han demostrado ofrecernos un rendimiento atractivo en muchas máquinas. Una prueba más en la que este Ryzen 9 puntúa alto.

El resultado que ha arrojado en el test Home Conventional 3.0 de PCMark 8 no es tan contundente como los de las pruebas anteriores, pero, aun así, no está nada mal. Han quedado por encima los dos Surface Book 2 de Microsoft que incorporan una CPU Intel Core i7-8650U. Lo curioso es que la productividad que han arrojado estos dos convertibles en esta prueba es muy diferente, lo que nos recuerda el impacto que tienen en el rendimiento global los otros componentes que acompañan a la CPU, especialmente la memoria principal, el procesador gráfico y el subsistema de almacenamiento secundario.

En el escenario Creative Conventional 3.0 de PCMark 8 ha sucedido esencialmente lo mismo que en la prueba anterior. El procesador Ryzen 9 que estamos analizando ha salido bien parado, pero no ha aventajado a los demás con tanta contundencia como en PCMark 10. En cierta medida este resultado se debe a que PCMark 8 no consigue sacar tanto partido a la capacidad de procesamiento multihilo de los procesadores actuales como la última versión de este test sintético, por lo que esta prueba no debe empañar el buen rendimiento que está arrojando la CPU que estamos analizando.

La siguiente gráfica refleja el rendimiento del portátil de ASUS cuando se ve obligado a enfrentarse a los motores gráficos de algunos de los juegos más exigentes que podemos utilizar actualmente. En esta prueba es crucial, como es lógico, el rendimiento de la GPU, pero la CPU también tiene un rol muy importante. En cualquier caso lo llamativo es que el tándem formado por el Ryzen 9 4900HS de AMD y el procesador gráfico GeForce RTX 2060 Max-Q de NVIDIA consigue alcanzar una cadencia de imágenes media a 1080p y con la calidad gráfica al máximo superior a los 60 fotogramas por segundo en la mayor parte de los juegos. Y en aquellos en los que no lo logra, como el terriblemente exigente ‘Metro Exodus’, su tasa de imágenes sostenida es claramente superior a los 30 FPS, por lo que también son perfectamente jugables.

Como acabamos de comprobar, el procesador Ryzen 9 4900HS nos ofrece un rendimiento muy alto en escenarios multihilo, con aplicaciones de reproducción y creación de contenidos, y también con los juegos. Pero aún nos queda algo en el tintero: ¿cómo se porta con la batería? Lo cierto es que sorprendentemente bien si tenemos en cuenta que este ordenador portátil de ASUS es, ante todo, un equipo para juegos.

Su autonomía en un escenario de uso real en el que lo hemos utilizado para ejecutar aplicaciones ofimáticas, navegar en Internet y reproducir contenidos oscila entre un mínimo de 9 horas y un máximo de 10,5 horas. No cabe duda de que son unas cifras muy buenas que reflejan en gran medida la estupenda relación rendimiento/vatio de este microprocesador de AMD. Como es lógico, cuando ejecutamos juegos la autonomía se resiente claramente, pero, aun así, roza las dos horas con el brillo de la pantalla al 50% y la conectividad WiFi y el perfil de alto rendimiento habilitados.

La opinión de Xataka

Después de probar a fondo el primer ordenador portátil equipado con el microprocesador más potente que tiene ahora mismo AMD para este tipo de máquinas solo podemos llegar a una conclusión: la familia Ryzen Mobile 4000 tiene lo que hace falta para poner a las soluciones actuales de Intel contra las cuerdas. Y es que no nos ofrece solo un rendimiento fantástico en todos los escenarios de uso, incluidos los juegos; también tiene una relación rendimiento/vatio muy atractiva y un precio que, si nos ceñimos al coste del portátil de ASUS, es competitivo.

A Intel no le queda más remedio que poner toda la carne en el asador para competir de tú a tú con los chips de la nueva familia Ryzen Mobile 4000 de AMD

El chip Ryzen 9 4900HS integrado en el portátil ROG Zephyrus G14 de ASUS que hemos tenido la oportunidad de analizar es el actual tope de gama de la nueva familia Ryzen Mobile 4000, y esto significa que los demás miembros de la serie no arrojarán un rendimiento global tan atractivo. Aun así, su microarquitectura es exactamente la misma de esta CPU, por lo que podemos estar seguros de que rendirán bien. Y serán más baratos. Es evidente que a Intel no le va a quedar más remedio que poner toda la carne en el asador si no quiere que AMD le complique el panorama también en el mercado de los ordenadores portátiles. Y esta situación para nosotros, los usuarios, es una noticia fantástica.

El ordenador portátil que contiene el microprocesador que hemos analizado ha sido cedido para esta prueba por parte de ASUS. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.

Más información | AMD