ASUS ROG Zephyrus G14, análisis: una bestia con Ryzen 9 y una batería asombrosa

El nuevo ASUS ROG Zephyrus G14 tiene muchas posibilidades de convertirse en uno de los portátiles gaming para todo el público más codiciados del año. Argumentos no le faltan. Desde un diseño compacto y atractivo hasta el hecho de llevar en su interior el nuevo procesador de referencia de AMD, el Ryzen 9-4900HS, cuyo desempeño ha sido asombroso.

Ficha técnica del ASUS ROG Zephyrus G14

ASUS ROG ZEPHYRUS G14 PANTALLA LCD IPS de 14 pulgadas antireflejos (85% de aprovechamiento del frontal) RESOLUCIÓN Full HD (1.920 x 1.080 puntos) a 120 Hz MICROPROCESADOR AMD Ryzen 9 4900HS a 3.2 GHz GPU NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q MEMORIA PRINCIPAL 16 GB DDR4 3.200 MHz ALMACENAMIENTO SECUNDARIO 1 TB SSD NVMe M.2 CONECTIVIDAD 2 x USB 3.2 tipo C Gen 2, 2 x USB 3.2 tipo A Gen 1, 1 x HDMI 2.0b, 1 x jack de 3,5 mm y 1 x cierre Kensington CONECTIVIDAD INALÁMBRICA Wi-Fi 6 (802.11ax) y Bluetooth 5.0 SONIDO Dolby Atmos y Hi-Res Audio AUTONOMÍA Hasta 10 horas GROSOR 17,9 mm PESO 1,6 kg PRECIO Desde 1.499 euros

Ultrabook de día, portátil gaming de noche

Aunque por el nombre y ambición queda claro que el ASUS ROG Zephyrus G14 es un portátil gaming de nivel, el diseño de esta generación ha buscado gustar al mayor número de usuarios posible. Y podemos decir que creemos que lo han conseguido.

ASUS ha conseguido un diseño muy cuidado en los detalles pero con toques agresivos justo donde los necesitaba

El ASUS ROG Zephyrus G14 que hemos analizado en Xataka reluce con un acabado blanco mate con la mitad de su carcasa trasera dibujando un patrón de agujereado fino muy sutil pero llamativo (hay una versión que saldrá más adelante con tecnología AniMe Matrix que usa esos agujeros a modo de pantalla de LEDs auxiliar para efectos luminosos). Abajo a la derecha, una placa metálica con el nombre y símbolo de ROG nos reafirman en la idea de que es un portátil gaming de la marca. Nada de colorido en exceso ni estridencias a nivel de diseño.

Pese a esta sobriedad del primer vistazo se enconden detalles muy bien pensados todos ellos. El más importante tiene que ver con la apertura del equipo. El final de la carcasa principal habilita dos amplias "patas" que elevan el teclado del ASUS ROG Zephyrus G14 unos pocos grados pero suficientes para que escribir en él sea una placentera acción, como veremos más adelante.

Esa elevación de la parte trasera del portátil, reforzada convenientemente con unos sutiles toques de goma en el mismo tono que la carcasa, habilitan un espacio extra para la refrigeración correcta del portátil, algo crítico en un modelo con un procesador y gráfica de alto nivel y demanda de aire fresco.

El sistema de refrigeración principal de ese ASUS ROG Zephyrus G14 está justo en la zona de la bisagra. Acaba en cuña, lo que hace que se pueda doblar el espacio para salidas de aire, las cuales quedan plenamente descubiertas con el sistema de elevación del teclado. "Doble match".

Pero no es la única zona. En ambos laterales hay salidas de aire que ocupan casi la mitad de la zona habitualmente reservada para las conexiones físicas. No son nuestros lugares preferidos para la salida de aire pero no habían muchas más posibilidades.

Las conexiones físicas con las que cuenta este ASUS ROG Zephyrus G14 son bastantes y variadas. En el lateral derecho encontramos un puerto USB 3.2 Gen 2 Type-C y dos USB 3.2 Gen 1 Type-A. También hay sitio para colocar un cierre Kensington.

Ya en el lado izquierdo, el protagonismo se lo lleva otro puerto 3.2 Gen 2 Type-C, bien indicado como compatible con DisplayPort 1.4 y Power Delivery, un puerto HDMI 2.0b, salida/entrada de 3.5 mm y el conector del cable de alimentación propietario.

Las dimensiones de este ASUS ROG Zephyrus G14 son muy buenas. Es cierto que el peso de 1.6 kg y lo compacto de su diseño hacen que transmita la sensación de un peso mayor, pero hablando de un equipo gaming y con su interior, estamos ante unas cifras muy logradas y que se agradecen.

Otro detalle que se agradece: podemos cargar el ASUS ROG Zephyrus G14 con su cargador de serie (grande) cuando estamos en casa y recurrir a un puerto USB-C cuando estamos en movilidad

Incluso el cargador de serie, como hemos indicado, propietario, es de unas dimensiones y peso contenidas para lo que es habitual en este tipo de equipos para jugar. Pero si queremos dejarlo en casa, ASUS lo ha pensado muy bien y añade la posibilidad de carga USB-C.

Una curiosidad del diseño de este ASUS ROG Zephyrus G14 es la ausencia de cámara web. Ni en el lugar habitual ni tampoco sobre el teclado (como alguna marca se ha aventurado desafortunadamente a incluir) encontramos esa cámara web que puede que algunos usuarios echen de menos. Es un elemento muy menor en este portátil pero sorprendente arriesgarse de este modo.

Ya en el interior del diseño del ASUS ROG Zephyrus G14, el tono cambia del blanco de la carcasa exterior a un tono metálico con construcción en aleación de magnesio de una sola pieza. Los detalles de nivel y buen acabado se aprecian a simple vista con biseles alrededor del teclado o la buena definición de cada elemento del portátil.

Las indicaciones luminosas sobre encendido, estado de carga o uso del procesador están directamente a la vista justo antes de alcanzar la bisagra con las salidas de aire en cuña. También cerca de la unión de teclado y pantalla está el lugar del botón de encendido, el cual hace las veces de lector de huellas. Su desempeño es rápido y fiable.

Por último, flanqueando en cierta manera al touchpad, encontramos dos aberturas sutiles para el sistema de sonido Dolby Atmos del que hablaremos con detalle más adelante.

Pantalla a 120 Hz con acabado mate

El ASUS ROG Zephyrus G14 se presenta en el mercado como un portátil productivo a la vez que gaming en formato compacto. Su diagonal de 14 pulgadas, con marcos bastante reducidos excepto en el caso del inferior, ofrece una resolución de 1080p en el caso del modelo que hemos probado.

Hay posibilidad de irse a un panel IPS con resolución de 2560 x 1440 píxeles pero por el camino perderíamos uno de los atractivos de la versión que nosotros hemos probado: el refresco de 120 Hz. Es cierto que no alcanza los 144 Hz cada vez más habituales en equipos gaming, pero dado el perfil algo más generalista de este modelo, es un acierto.

El panel del ASUS ROG Zephyrus G14 es un IPS con acabado mate antireflejos bastante efectivo en entornos de luz intensa, ofrece reproducción del color 100% sRGB con validación Pantone y tecnología de 120 Hz con sincronización adaptativa, en este caso Freesync de AMD.

La pantalla ofrece una reproducción adecuada y fiel del color, y su nivel de brillo ronda los 300 nits, en la media esperable para un portátil de este nivel. No presenta la espectacularidad de un panel brillante y con altísimo contraste pero con el brilo al máximo y en entornos de luz controlada, se acerca bastante a esa experiencia incluso con ese acabado mate que comentábamos.

A nivel de definición, la resolución 1080p parece buena elección para equilibrar muchos otros elementos de este ASUS ROG Zephyrus G14, y el refresco de 120 Hz se agradece para una sensación completa de fluidez y buena experiencia tanto trabajando como viendo contenido multimedia o especialmente jugando.

Cuatro altavoces con sonido Dolby Atmos

Ya adelantábamos que en el diseño del ASUS ROG Zephyrus G14 se habían integrados dos pequeñas rejillas que se correspondían con el sistema de sonido Dolby Atmos.

Son dos de los cuatro altavoces que incluye este portátil gaming. Por un lado tenemos dos altavoces de 2.5W con tecnología Smart AMP, que se corresponden con los situados en la base del portátil. Los que podemos ver a simple vista son los dos tweeters de 0.7 W y que incluyen también una matriz de micrófonos.

Los cuatro altavoces conforman un muy buen sistema de sonido, bastante nítido pero sobre todo muy potente. El sistema admite bastante personalización con la aplicación incluida Dolby Access, con la que podemos desde configurar el comportamiento/ecualización de los altavoces hasta el uso de auriculares o un hipotético sistema de sonido externo tipo Home Cinema usando la salida HDMI del portátil.

Ryzen 9 4900HS dejando las cosas claras

Pese a su a priori "inocente" apariencia, el interior del ASUS ROG Zephyrus G14 esconde una combinación que ha confirmado a AMD como una realidad en el entorno de los portátiles de gran rendimiento.

Este portátil estrena el flamante Ryzen 9 4900HS, un procesador de nueva hornada bajo litografía de 7 nanómetros con CPU de 8 núcleos (16 hilos) a 3 Ghz (frecuencia turbo de hasta 4.4 Ghz) . Es un chip para portátiles con un TDP de solo 35W.

Este procesador se ha combinado con la tarjeta gráfica Nvidia RTX 2060 Max-Q y, en el modelo que hemos probado en Xataka, 16 GB de memoria RAM DDR4 a 3.200 MHz, ampliable hasta 24 GB por el usuario (dispone de una sola ranura accesible). Para el almacenamiento interno se ha optado por una unidad M.2 NVMe de 1 TB.

Con esta premisa tan prometedora iniciamos nuestra ronda de test sintéticos con unos resultados de mucho nivel, especialmente en el test CineBench R20, donde este equipo alcanzó los 4307 puntos.

En PCMark 8, otra de nuestras pruebas clásicas en portátiles, este ASUS ROG Zephyrus G14 alcanzó cifras de 4759, 5650 y 6342 en los test Home, Work y Creative respectivamente. Las pruebas con 3DMark se saldaron con 5749 puntos para el test TimeSpy y de 12789 para el Fire Strike.

En cuanto a la unidad SSD, los resultados en nuestro test habitual, el CrystalDiskMark, nos dejó cifras de rendimiento similares tanto en escritura como en lectura (1765 y 1780 MB/s en lectura y escritura respectivamente), cifras correctas pero no entre las mejores del sector.

Uno de los grandes logros del Ryzen 9 4900HS en esta configuración hardware y de diseño es el excelente comportamiento a nivel de consumo, calor y ruido en funcionamiento, aunque hay que indicar que el sistema de ventilación está en todo momento en funcionamiento.

En las tareas básicas de ofimática y con el navegador en uso sin demasiadas pestañas abiertas al mismo tiempo (usando solo la batería), los ventiladores trabajan expulsando aire prácticamente frío del interior del equipo. No molesta nada tener las manos en esos laterales y el ruido, aunque continuo, no resulta molesto.

Si pasamos a tareas más exigentes y ya funcionando con alimentación externa, los ventiladores aumentan su frecuencia de funcionamiento y también nivel de ruido, pero en nuestras pruebas, salvo en entornos especialmente silenciosos, no es una situación que genere molestias.

El ruido de los ventiladores y el control del calor generado por el equipo es otro de los grandes logros de la colaboración de ASUS y AMD

Con este tipo de funcionamiento, el calor en el equipo está siempre bajo control y no hay zonas críticas ni reducción del rendimiento.

La información sobre el estado del equipo y la asignación de perfiles de uso la podemos realizar bien directamente en el teclado (tecla F5 para controlar el modo de funcionamiento) o bien a través de la aplicación de ROG del equipo, que también tiene tecla directa asociada (y separada del teclado como las de volumen o silenciado del micrófono).

Entre las opciones podemos optar por escoger el perfil Silencioso, el cual reduce al mínimo la velocidad de funcionamiento de los ventiladores (o incluso los apaga en ciertos momentos) y con ello se consigue un funcionamiento muy silencioso para entornos en que necesitemos que así sea.

Autonomía del ASUS ROG Zephyrus G14

La autonomía de un ordenador de claro perfil gaming como es el caso de este ASUS ROG Zephyrus G14 siempre suele ser un quebradero de cabeza para los fabricantes. ASUS, que solo montará los chips de AMD en este modelo de su portátil, se vale del excelente ratio de potencia/consumo del Ryzen 9 4900HS para alcanzar cifras de autonomía que no son nada habituales en este tipo de equipos.

Pese a su perfil gaming, la batería de este ASUS ROG Zephyrus G14 nos permite trabajar entre 6 y 10 horas de manera continua según el rendimiento que necesitemos

En nuestras pruebas de uso como equipo productivo clásico, con tareas de edición de texto, navegación web, algo de música en streaming y vídeo, redes sociales … el ASUS ROG Zephyrus G14 alcanzó de media más de 9.5 horas de autonomía real bajo el perfil de ahorro de batería (no el más restrictivo de todos), una cifra asombrosa para este tipo de modelos enfocados en el mundo gaming. En las pruebas siempre tuvimos el brillo alrededor del 50% y la conectividad Wifi activa.

En los test con batería pero perfil de alto rendimiento, la autonomía baja a las 6 horas, pero sigue siendo un valor de mucho nivel para este producto.

ASUS ROG Zephyrus G14 como ordenador gaming

Al final, incluso con este diseño o comportamiento de la batería, el ASUS ROG Zephyrus G14 es un equipo de corte gaming y con el que probablemente queramos jugar a títulos exigentes con un buen resultado. Pues lo podemos hacer sin problemas.

Prácticamente todos los juegos actuales, a 1080p y calidad gráfica máxima, pueden jugarse por encima de los 60 fps en este ASUS ROG

Contando con un procesador de la relevancia del último Ryzen 9 y una gráfica como la Nvidia RTX 2060, el comportamiento en nuestras pruebas con juegos habituales han sido muy buenas, pudiendo en prácticamente todos los casos analizados superar con creces el juego a 60 fps con resolución 1080p y calidad máxima de los gráficos.

Nuestras pruebas se centraron en los juegos Shadow of the Tomb Raider (62 fps), Hitman (83 fps), GTA V (118 fps), Metro Exodus (41 fps), Call of Duty Modern Warfare (52 fps), The Division 2 (57 fps), The Witcher 3 (70 fps), Apex Legends (88 fps) y Fornite (99 fps).

Como era de esperar, el ASUS ROG Zephyrus G14 reduce la autonomía de manera considerable cuando le exigimos que se comporte como un ordenador para jugar a títulos exigentes como los de nuestros tests.

En esa situación, mucho mejor contar siempre con alimentación externa, pero si quisiéramos, la batería de este ROG Zephyrus nos ha ofrecido de media algo más de 1 hora y 45 minutos de autonomía, contando con un brillo al 50%, conectividad Wifi y perfil de máximo rendimiento en el sistema.

Teclado y touchpad

El ASUS ROG Zephyrus G14 goza de un buen teclado que ofrece una experiencia a medio camino entre el recorrido y tacto de una solución mecánica de equipo gaming portátil y un silencioso teclado de mariposa de ultrabook.

Es fácil acostumbrarse al tacto, al recorrido y a la respuesta, en todo momento satisfactoria. Me ha parecido de un muy buen equilibrio cuando había que aunar momentos de juego con productividad al tiempo que no penalizar ni peso ni dimensiones del equipo. También me han resultado útiles las teclas de función dedicadas.

En cuanto al touchpad, tiene unas dimensiones correctas y proporcionadas para el tamaño y uso del equipo, pero uno siempre quiere más espacio para deslizar los dedos si es posible. La respuesta es buena, la superficie admite un buen deslizamiento de los dedos y la activación de botones es corta pero cómoda. Dispone de una tecla de acceso rápido para anular el touchpad si así lo deseamos, por ejemplo cuando estemos jugando.

Del teclado, lo realmente mejorable es el sistema de retroiluminación. Ofrece tres niveles de brillo activables manualmente pero nada de iluminación RGB ni tampoco sensor de luminosidad, aunque sí que se apaga esa retroiluminación cuando pasa un tiempo desde que no usamos el teclado.

Otro elemento mejorable del teclado es la serigrafía de las teclas en gris sobre acabado plateado. Cuando tenemos la retroiluminación activa, ofrece una visibilidad reducida, confusa y hasta puede resultar molesta.

ASUS ROG Zephyrus G14, la opinión y nota de Xataka

Con un precio de partida de 1499 euros para el modelo con procesador Ryzen 7, este nuevo ASUS ROG Zephyrus G14 se coloca de golpe como el portátil con mejor nota de los analizados en Xataka en el último año. El por qué lo has podido leer.

El ASUS ROG Zephyrus G14 lo tiene casi todo para ser uno de los portátiles más deseados por quienes buscan un equipo capaz tanto para jugar como para su trabajo diario

Este portátil aúna un gran diseño y buena pantalla de 120 Hz con una gratísima sorpresa en el uso del Ryzen 9 4900HS, un procesador que no solo se ha mostrado potente sino también tan eficiente como para que la batería de un portátil gaming sea uno de sus grandes valores de compra. Compra recomendada a no un excesivo precio para quienes, pese a lunares como la retroiluminación del teclado, necesitan un equipo polivalente para el trabajo en movilidad y el ocio más intenso en casa.

9,1 Diseño9,25 Pantalla 9 Rendimiento9,5 Teclado/trackpad9 Software8,75 Autonomía9,5 A favor El acierto al escoger el nuevo Ryzen 9 4900HS

Muy bien de autonomía para un equipo gaming

Diseño muy atractivo y cuidado al detalle En contra La retroiluminación del teclado es desafortunada

Conectividad Thunderbolt o Ethernet inexistente



El ordenador ha sido cedido para la prueba por parte de ASUS. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas