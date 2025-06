Apple lideraba los wearables a nivel mundial. Ahora es tercera tras dos fabricantes chinos

Los fabricantes chinos han conseguido lo que parecía imposible: destronar a Apple en una categoría que no inventaron, pero sí definieron. El Apple Watch ha sido y sigue siendo en buena medida el estándar físico a seguir por el resto, pero ya no es el primero en cuota de mercado tras muchas lunas siéndolo... y tampoco el segundo.

Tras la etapa en la que Xiaomi le adelantó en cuota, ahora también lo ha hecho la nueva Huawei, la que no compite sino que crea su realidad paralela tras las sanciones que le obligaron a reinventarse. Le está saliendo bien.

Por qué es importante. Huawei lidera el mercado global de wearables en el primer trimestre de 2025 con 10 millones de unidades vendidas, seguida de Xiaomi con 8,7 millones. Apple queda relegada al tercer puesto con 7 millones de ventas, según datos de IDC.

La pérdida de liderazgo –del 1 al 2 y del 2 al 3– marca un punto de inflexión para una empresa que domina este segmento desde el lanzamiento del Apple Watch en 2014. Durante años, Apple no solo vendía más relojes inteligentes, sino que además se quedaba con la mayor parte de los beneficios del sector.

Ahora eso último sigue ocurriendo, pero ya no tiene la mayoría unitaria...

...si bien es cierto que ese no suele ser el juego de Apple: como con los móviles, prioriza beneficios a capilaridad.

El contexto. El secreto del éxito chino se basa en una estrategia de precios demoledora. Mientras el Apple Watch SE más básico cuesta unos 250 euros, Xiaomi vende su Smart Band 10 por menos de 50 euros y Huawei tiene modelos desde 50 euros.

Esta diferencia de precio no es casual. Los fabricantes chinos han apostado por democratizar la tecnología wearable, llevando funciones básicas de monitorización de salud y fitness a segmentos de población que jamás se plantearían gastarse 300 euros en un reloj.

En cifras. Huawei controla el 21,9% del mercado global de dispositivos corporales, subiendo desde el 17% del año anterior. Xiaomi alcanza el 19% frente al 14,7% de 2024. Apple se queda en el 15,5%, aunque ha crecido desde el 12,5% del año pasado.

El crecimiento del sector ha sido del 10,5% interanual, con 45,6 millones de unidades vendidas a nivel mundial en el primer trimestre. China representa 17,6 millones de esas ventas, un espectacular crecimiento del 37,6%.

Sí, pero. Apple mantiene ventajas importantes que las cifras de ventas no reflejan. Sigue dominando en rentabilidad, quedándose con la mayor parte de los beneficios del sector pese a vender menos unidades.

Además, el Apple Watch funciona exclusivamente con iPhone, lo que limita su mercado potencial pero garantiza un ecosistema cerrado y muy rentable. Los usuarios de Apple Watch suelen ser más proclives a gastar dinero en accesorios y aplicaciones. Al fin y al cabo, son los mismos que lo hacen desde el iPhone.

La amenaza. Para Apple, esta pérdida de cuota representa algo más que un cambio de posición. Los fabricantes chinos han demostrado que pueden ofrecer el 80% de la funcionalidad por el 20% del precio, una ecuación irresistible para muchos clientes.

La estrategia china no se limita a ser baratos. Huawei ha lanzado modelos premium como el Watch Ultimate, que supera los 1.000 euros, compitiendo directamente con las versiones más caras de Apple. Xiaomi, por su parte, ha mejorado razonablemente diseño y prestaciones de sus modelos básicos.

Y ahora qué. Si Apple prioriza recuperar cuota, puede intentar competir en cuota, arriesgando su margen. Pero eso no es propio de Apple. Su movimiento más habitual es preocuparse únicamente de su propia aguja y de si hace crecer el segmento o no.

Si las ventas crecen, difícilmente se preocupará de que otros fabricantes vendan más dispositivos a un precio muy inferior. Si las ventas caen, sus preocupaciones se centrarán en qué pueden hacer para paliarlo. Incluido comprobar a dónde se van esas ventas, si a otros fabricantes, a relojes tradicionales o a simplemente un ciclo de actualización más largo.

Imagen destacada | Daniel Romero en Unsplash