'Phantom Liberty' confirma un secreto a voces: 'Cyberpunk 2077' ha pasado de gran fiasco a juego excelente

Fue uno de los mayores fiascos de la historia reciente de los videojuegos, pero ahora 'Cyberpunk 2077' brilla como un estupendo shooter, afinado con un flamante y enorme parche, así como con una estupenda expansión de pago, 'Phantom Liberty', que tendremos disponible la semana que viene. Revisamos la evolución del juego, el descalabre inicial y la actual aceptación como un juego excelente.

Un hype prometedor. El anuncio era imbatible a nivel de promesas. Basándose en el legendario juego de rol 'Cyberpunk' de Mike Pondsmith que había ayudado a configurar a nivel pop todo un subgénero de la ciencia ficción, CD Projekt Red se embarcaba en 'Cyberpunk 2077', que anunció en mayo de 2022. Llevaba trabajando en él desde que lanzaron 'The Witcher 3: Wild Hunt – Blood and Wine' en 2016.

Promesas, promesas. Según avanzaban los meses, el equipo de programación fue creciendo de forma exponencial y se anunciaron elementos que luego no cuajarían en la versión final, como un modo multijugador. 'Cyberpunk 2077' superó los trescientos millones de dólares en costes, lo que lo convirtió en uno de los juegos más caros de la historia. Sin embargo, los problemas comenzaron desde su misma fecha de lanzamiento: el 16 de abril de 2020 que estaba previsto se retrasó una y otra vez, casi mes a mes, hasta llegar finalmente a las tiendas el 15 de febrero de 2022.

Un lanzamiento catastrófico. Todo ello generó cierta desconfianza que se incrementó con la actitud de CD Projekt Red con las copias para reviews en prensa. Los medios tuvieron que firmar embargos muy estrictos y cuyo incumplimiento suponía el pago de multas elevadísimas. Además, no se facilitaron copias de las versiones de consola, solo de PC. El resultado ya lo conocemos: innumerables bugs que hacían el juego impracticable en las versiones de consola, hasta el punto de que fue retirado de la PS Store y la Microsoft Store y distintas tiendas se comprometieron a devolver el dinero a quienes lo solicitaran.

La guinda del crunch. Y como remate, el crunch. Aunque Projekt Red declaró antes del lanzamiento que sus empleados no sufrirían el temible crunch (la obligación de trabajar más horas contratadas con el fin de llegar a las fechas y compromisos adquiridos), finalmente asumió que sería inevitable. En Polygon llegaron a describirse con detalles lo que fueron los últimos meses de desarrollo del juego (tras el enésimo retraso) y debió ser una experiencia espeluznante.

Cambios para bien. Cuando las aguas se calmaron un poco, Projekt Red dejó claro que no quería rendirse (o no podía: el dinero invertido y los planes en marcha eran demasiados como para zanjar en seco la cuestión), y desde el lanzamiento hasta ahora ha ido lanzando parches que han dejado el juego mucho más próximo a lo que tenía que haber sido en un primer momento. El juego apenas tiene bugs en este momento, e incluso hemos disfrutado ampliaciones del lore como el excelente anime para Netflix 'Cyberpunk: Edgerunners'. Y no solo es que no haya bugs: en este tiempo, se ha mejorado la IA de los enemigos, se ha afinado el sistema de perks... el juego es lo que debería haber sido.

Y algunos peros. Aunque nada gusta más a los fans que perdonarle la vida a un juego que ha empezado con el pie izquierdo, como sucedió con 'No Man's Sky', hay quien todavía se la tiene jurada a 'Cyberpunk 2077'. Es cierto: técnicamente es casi lo que debería haber sido, pero los problemas con una historia no demasiado trabajada o con un entorno que parece más un escenario de fondo que un mundo genuinamente vivo, siguen ahí. En cualquier caso, es el momento de dos aditamentos extra: el parche 2.0 y la expansión 'Phantom Liberty'.

El parche 2.0: los arreglos definitivos. Se trata del mayor lavado de cara que ha recibido el juego desde su lanzamiento: se ha redefinido y mejorado el árbol de atributos (entre otras cosas, con detalles tan necesarios como una vista previa de los efectos), una mejor comunicación de las misiones en nuestro móvil, hay combate en vehículos y el cuerpo de policía se ha remodelado por completo. Son detalles muy notables y que aportan profundidad y, sobre todo, jugabilidad, al mundo de 'Cyberpunk 2077'.

Phantom Liberty. La primera y única expansión de 'Cyberpunk 2077' nos permitirá aproximarnos al juego con ojos renovados. Lo hemos probado y es justo reconocer que su inmersiva trama de espionaje hiperviolento da un agradable giro de tono al juego principal. Hablábamos de los problemas de Night City como un escenario sin vida y eso se arregla en parte en Dogtown, una zona en la que podremos sumergirnos a fondo, donde hay 100 nuevos objetos que descubrir y nuevas habilidades que introducen hasta variantes en el combate, como pequeñas animaciones para las ejecuciones. Toda una bienvenida reformulación para una propuesta que se merece una segunda oportunidad.

Cabecera: CD Projekt

