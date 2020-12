Cómo pedir la devolución de 'Cyberpunk 2077' si te lo has comprado y no te convence

Vamos a explicarte cómo solicitar la devolución de 'Cyberpunk 2077', algo que puede servirte si no te funciona bien y quieres devolver el dinero. Vamos a explicarte los diferentes métodos que tienes a tu disposición para poder hacerlo, recordando que la propia CD Projekt Red ha anunciado que devolverá el importe del juego a quien lo solicite.

'Cyberpunk 2077' es uno de los juegos más esperados de los últimos tiempos, pero cuando por fin ha llegado tras muchos retrasos lo ha hecho con muchísimos bugs que lo hacen casi injugable en consolas como PlayStation 4 o Xbox One, lo que ha provocado el enfado y las burlas de toda la comunidad. Tanto, que la propia desarrolladora ha tenido que admitir sus errores, pedir perdón y decir que devolverá el dinero.

En cualquier caso, antes de empezar con los métodos de devolución cabe decir que lo más seguro es que la inmensa mayoría de los errores se vayan solucionando en las próximas semanas con actualizaciones y parches, por lo que si el juego te ha gustado lo suficiente lo recomendado sería quedártelo para jugarlo en cuanto se solucionen. Otras veces ha pasado lo mismo, incluso en la propia CD Projekt Red con 'The Witcher 3', y ahora pocos se acuerdan de aquellos bugs más allá de para hacerlo de forma divertida.

Cómo devolver Cyberpunk 2077 en Steam

La popular tienda online tiene su propio método, que te permite devolver juegos en Steam. Para hacerlo, tienes que ir al perfil del juego que has comprado, en este caso Cyberpunk, y en él pulsar en la opción de Soporte para acceder a las opciones entre las que se encuentra la de devolver este juego.

Para devolver el juego, tienen que haber pasado menos de 14 días desde el lanzamiento, por lo que tienes una semana para hacerlo. Además, también tendrás que haber jugado menos de dos horas, que sería la prueba en este caso de que algo va mal.

Cómo devolver Cyberpunk 2077 en GOG

GOG es la tienda de juegos sin DRM de CD Projekt, por lo que en ella lo compraron muchos usuarios que querían que todo el dinero de la compra fuese a la empresa. Allí, lo puedes devolver desde la página de Soporte, eligiendo refunds and returns como tipo de problema para indicarle que quieres una devolución. Al hacerlo, tendrás que meter el número de pedido de la compra.

En cuanto a los periodos de devolución, GOG te da 30 días desde el lanzamiento del juego o desde que lo comprases, por lo que lo tuvieras reservado o no, todavía tienes bastante tiempo para hacerlo. No importa si jugaste o no para devolverlo, y también podrás devolverlos en el caso de que haya sido un regalo.

Cómo devolver Cyberpunk 2077 en PlayStation Store

Si has comprado el Cyberpunk en la tienda oficial de la PlayStation, el proceso de devolución es un poco complejo, ya que sólo puedes solicitarla desde el servicio si todavía no has descargado el juego y no hayan pasado 14 días. Para solicitar una devolución tienes que hacer una solicitud de reembolso en la página de atención al cliente que tiene habilitada Sony para esto.

Para ello, tienes que entrar en esta página web, donde tendrás que rellenar una solicitud con tus datos y los de tu compra, pudiendo explicarles en el campo de texto qué problemas estás teniendo. Habiendo dicho CD Projekt que aceptará devoluciones, no debería haber problema.

Cómo devolver Cyberpunk 2077 en Xbox Store

Xbox también considera las compras hechas en la Xbox Store como definitivas, sin embargo, tiene un sencillo proceso para solicitar la devolución de juegos en el caso de que haya problemas. Para ello, tienes que entrar en esta página web e iniciar sesión para ver tus últimas compras. Allí, elige el juego que quieras devolver y pulsa el botón de Solicitar un reembolso para proceder.

No es un proceso automático, ya que Microsoft intentará que no se abuse de este sistema. Cuando el juego comprado ya lo has jugado y lo compraste hace más de 14 días también podrás solicitar la devolución, aunque tendrás que prestar especial atención a la hora de especificar los motivos y detalles del por qué realizas la devolución.

Cómo devolver Cyberpunk 2077 en GAME

La tienda especializada de videojuegos GAME ha anunciado que permitirá devolver el juego si no han pasado 14 días desde su compra o de que te llegase en el caso de que lo tuvieras reservado. Eso sí, el procedimiento va a ser diferente dependiendo de si lo devuelves físicamente u online.

Para compras realizadas en la tienda física, tendrás que conservar el ticket de compra como prueba de que eres tú quien compró el juego. Mientras, el proceso para devolver una compra que hiciste online lo realizarás íntegramente a través de la página web.

Cómo devolver Cyberpunk 2077 en Amazon

Devolver un producto en Amazon es bastante sencillo. Tienes que entrar en el menú de tu cuenta, e ir a Mis Pedidos. Allí, en la lista de pedidos tendrás un botón para solicitar una devolución, pudiendo especificar las razones por las que lo haces. Aquí, también se te va a indicar el tiempo que tienes para realizar este pedido, que especialmente en fechas como esta suele ser bastante. Podrás devolverlo ahora sin problemas.

Y en otras tiendas..

En otras tiendas, ya todo dependerá de la voluntad que muestre cada una de ellas. Normalmente, si los pedidos se hacen online podrás devolverlos sin problema en las primeras dos semanas desde que te llegó, aunque si se trata de una tienda física, entonces es posible que no vayas a poder hacerlo. Sin embargo, al ser un caso especial en el que la propia desarrolladora acepta devoluciones, nada perderás yendo a preguntar.