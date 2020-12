Cómo pedir la devolución de un juego digital comprado en PlayStation

Vamos a explicarte cómo pedir la devolución de un juego digital que hayas comprado en tu PlayStation, un proceso válido tanto si es una PlayStation 4, como si es una nueva PlayStation 5. Este proceso es algo más engorroso que el de Xbox, pero tampoco es demasiado complicado de hacer.

La devolución la vas a solicitar mediante un cuestionario. Por lo general, Sony no suele aceptarlas si ya te has bajado el juego o han pasado 14 días desde su compra, aunque el cuestionario de su página de atención al cliente sigue estando disponible por si hubiera casos especiales como el mal funcionamiento del juego o que su contenido esté defectuoso.

Cómo pedir la devolución de un juego digital

Para solicitar la devolución de un juego digital en PlayStation, tienes que entrar en esta página web. En ella, accederás a un formulario que debes rellenar. Aquí, tendrás que rellenar los mismos datos inicies o no inicies tu sesión de PlayStation Network, Sony no va a hacer nada por ti. Los primeros datos son los relacionados con tu cuenta de usuario, la misma cuenta con la que comprases el juego que quieres devolver.

Debajo de los datos de tu cuenta, tendrás que especificar el tipo de contenido que quieres devolver. Para devolver un juego, deberás elegir la opción de Contenido de juego, que vale para juegos y DLCs. El cuestionario también sirve para pedir devoluciones en las suscripciones, el contenido de series y películas, las reservas que tengas realizadas.

Debajo llegarás a la tercera parte del cuestionario. En ella, tienes que poner el nombre del juego o contenido que vas a devolver, especificar un motivo, la fecha de compra, y la ID de transacción. Los motivos a indicar pueden ser varios, desde que lo probaste y no te gustó hasta que no funciona correctamente. Luego, puedes rellenar un campo de información adicional al que es recomendable prestar atención, ya que siempre te va a ayudar explicar qué es lo que pasa exactamente.

Tras rellenar el cuestionario, sólo te queda enviarlo. Aquí, Sony tendrá en cuenta los datos que has metido en cuanto a las razones, ya que si pones que lo has probado y no te ha convencido, pero detecta que luego has estado jugando 20 horas, pues evidentemente no te va a permitir devolverlo.

En el campo de ID de transacción tienes un enlace al administrador de cuentas, donde si entras en el Historial de transacciones verás una lista de tus compras. Aquí, cuando entres en un elemento del historial verás su ID de transacción y la fecha de compra, que son dos de los datos que se te piden en el cuestionario.