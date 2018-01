Cómo devolver un producto a Amazon

Si alguna vez compras por error algo en Amazon o simplemente ya no te convence el producto que has comprado, has de saber que la tienda online te permite devolver el producto con un proceso muy sencillo en el que recuperarás tu dinero. Y hoy te vamos a enseñar paso a paso cómo hacer estas devoluciones.

Las características de la devolución, como por ejemplo el precio a pagar por ella, dependerán del producto. Por ejemplo, si eres usuario Prime y compras un producto sujeto a este programa las devoluciones son gratuitas, pero de no ser así podría costarte algunos euros de más.

Devuelve un producto en Amazon

Lo primero que tienes que hacer es entrar en Amazon e identificarte con tu cuenta. A continuación pulsa sobre la sección Cuenta y listas (1) de la barra superior. Cuando lo hagas te aparecerá una ventana emergente con opciones, y en ella debes pulsar la opción Mis pedidos (2) que tendrás en la sección Mi cuenta.

Llegarás a una lista con todos los pedidos que hayas realizado en Amazon, y podrás navegar en ella u organizarlos por los que están completados, en tránsito o la fecha. En esta lista, al lado de cada pedido verás varias opciones, de manera que cuando encuentres el que quieres devolver debes pulsar el botón Devolver o reemplazar productos.

Cuando pulses en devolver irás a una pantalla similar a la anterior, donde tendrás que pulsar el cuadro de diálogo que hay debajo de la pregunta ¿Por qué quieres devolver el producto? (1). Cuando lo hagas deberás elegir por qué razón quieres hacer la devolución, y explicar si quieres esta razón en el cuadro de debajo. Una vez hayas terminado pulsa el botón Continuar (2).

En el paso siguiente debes elegir cómo quieres que te devuelva Amazon el dinero del producto que vas a devolver. Tienes dos opciones, con la de Cheque regalo de Amazon te añadirá automáticamente el coste del producto a tu cuenta de Amazon, de manera que puedas utilizar ese dinero en siguientes compras. Con la opción Método de pago original te devolverá el dinero con la tarjeta o cuenta bancaria con la que pagases originalmente. Elige una de las dos y pulsa Continuar.

A continuación Amazon te mostrará varios métodos de devolución y lo que tendrás que pagar por cada uno. Habrá opciones para llevarlo a Correos o agencias de reparto o para que una de estas agencias venga a tu casa. Algunas de estas opciones pueden ser gratis, pero dependerán del momento y tu ciudad. Para seguir elige una de las opciones y pulsa Enviar.

Y ya está, has solicitado la devolución de un producto. Amazon te enviará por e-mail una etiqueta que debes imprimir, pero también te llevará a una pantalla donde puedes imprimirla directamente desde el navegador pulsando en Imprimir etiqueta e instrucciones. La etiqueta contendrá los últimos pasos que debes dar, como envolver el regalo o meter una autorización impresa dentro de la caja antes de entregarla.

