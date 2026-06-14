Controlar un videojuego con la mente parece un avance vacío. Es la puerta a tratamientos para la depresión o la ansiedad

Si bien buena parte de la industria tecnológica se está centrando en innovaciones que no tenemos muy claro cómo nos pueden ayudar (ahí está el dispendio en IA y en robótica humanoide), hay quien está investigando algo que puede abrir una puerta impensable para miles de personas: las interfaces cerebro-ordenador.

Ahí entran en juego los chips cerebrales. Neuralink es el producto con el nombre comercial más conocido y el que pareció abrir camino de una forma más pública, algo que ha seguido China con un impulso importante en estos chips cerebrales.

La tecnología lleva años probándose en humanos, pero hay dos problemas: es una tecnología muy invasiva y, además, aprender a dominar este ordenador implantado en el cerebro es un proceso complejo que requiere de entrenamiento. La Universidad de Yale, sin embargo, está desarrollando otra vía: una interfaz cerebral externa y no invasiva que quiere arreglar estos dos inconvenientes.

El problema es que no es tan bonito como suena.

Trabajar junto al cerebro, no contra él

Hace unos días, los investigadores de la Universidad de Yale publicaron un estudio en Nature Neuroscience en el que detallaban que la idea de este proyecto es aprovechar la geometría natural de la actividad neuronal y no luchar contra ella a la hora de que un usuario pueda controlar un software con la mente.

El de las BCI (interfaces cerebro-computadora) basadas en fMRI (resonancia magnética funcional) es un campo que se explora desde hace tiempo, pero tiene un problema de eficiencia. Requiere muchas largas sesiones de entrenamiento para que un usuario terminara logrando resultados, como mucho, modestos. Además, hasta un tercio de los participantes nunca llegaba a dominar el software.

El giro que han dado los investigadores de Yale es usar la geometría natural del cerebro. Es decir, aprovechar las "rutas consolidadas" de nuestra actividad cerebral para que la tecnología trabaje a favor de estas rutas existentes en lugar de forzar al cerebro a crear caminos completamente nuevos. ¿Resultado? Menos fricción y un aprendizaje más rápido y eficaz.

Por aterrizarlo, no estamos hablando de un chip cerebral, sino de introducir a una persona en una máquina de resonancias magnéticas no para hacerle un escáner al uso, sino para que esa persona aproveche las capacidades de las resonancias en tiempo real para mover algo en un software. En este caso, un avatar en un videojuego. Es decir, sí hace un escáner, todo el rato, de hecho, mientras otro programa lee los datos al vuelo.

Para ello, utilizaron una serie de algoritmos propios para descubrir la geometría individual de cada persona y, a partir de ese "mapa" único, crearon un sistema cerrado que leía el escáner cerebral del usuario cada dos segundos y traducía los datos en movimientos del videojuego. Probaron tres configuraciones:

Una basada en las rutas más naturales utilizadas por el cerebro.

Otras basadas en rutas también naturales, pero menos dominantes.

Y una tercera basada en caminos que el cerebro no produce de forma natural, pero que va construyendo. Según los investigadores, es como pavimentar una carretera desde cero.

El resultado fue muy positivo: los participantes aprendieron a controlar el avatar usando únicamente el pensamiento en menos de una hora cuando la interfaz BCI se alineaba con ese mapa más natural del cerebro. A veces, incluso en menos tiempo. Cuando el sistema se alejaba de la geometría natural, los participantes podían llegar a controlar al avatar, pero el tiempo empleado era mucho mayor.

La conclusión es que usando ese ajuste entre la máquina y las rutas naturales del cerebro de cada individuo se ha observado una reorganización física del cerebro para alinearse con lo que la interfaz está demandando. Los investigadores observaron que esa reorganización se extendió incluso a regiones cerebrales que no se estaban usando en ese momento, demostrando que hay una especie de efecto dominó en el cerebro a medida que se adapta a los cambios.

Es muy prometedor, pero hay un problema: el equipo necesario. Estamos hablando de que, para lograr estos resultados, los usuarios tenían la cabeza dentro de una máquina de resonancia magnética, equipo enorme y carísimo que está muy lejos de ser tan práctico como los chips cerebrales pretenden ser. Es decir, no es tanto una tecnología "de calle" que permita que las personas que lo necesiten encuentren una mejora en sus facultades, pero eso no quiere decir que se quede en un mero descubrimiento.

Algo así tiene implicaciones interesantes que pueden abrir la puerta a varias aplicaciones en campos como el de la salud mental (comentando que puede ser eficaz para desarrollar tratamientos para la depresión o ansiedad), los trastornos motores y de comunicación o hasta la mejora cognitiva. Algo más "clínico", no de andar por casa, aunque Erica Busch, primera autora del estudio, abre la puerta a la construcción de sistemas de videojuegos de nueva generación controlados directamente con la mente.

Pero bueno, al final, más que un producto comercial, la propia Busch apunta que este descubrimiento es más útil en el campo de la investigación. "Gastamos muchos recursos tratando de convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos a través de la educación, la práctica o la terapia. Comprender la estructura de nuestra propia mente y cerebro puede ayudarnos a hacerlo de manera mucho más efectiva".

Imágenes | Yale

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