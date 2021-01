CD Projekt Red reconoce el desastroso resultado de las versiones de consola de 'Cyberpunk 2077' y presenta un calendario de actualizaciones

Después de un par de meses presentando excusas más o menos creíbles, más o menos endebles, CD Projekt Red ha recapitulado, a través de un vídeo de cinco minutos con Marcin Iwiński, co-fundador y CEO del estudio, qué ha pasado con 'Cyberpunk 2077'. Antes de mostrar un calendario de mejoras que se extenderá a lo largo de todo 2021, pide disculpas por este mes de caos y desconcierto, y que ha llevado al juego de los creadores de 'The Witcher 3' a convertirse en uno de los lanzamientos más controvertidos y criticados de 2020.

"Os fiasteis de nosotros y reservasteis nuestro juego, y pese a que ha tenido buenas críticas en PC, la versión para consolas de Cyberpunk 2077 no está acorde al estándar de calidad que queríamos para ellas". Es un reconocimiento público de que CD Projekt Red no ha estado a la altura de las circunstancias, y los motivos son los lógicos: la inmensa ambición del juego, excesiva para el hardware de las consolas, especialmente si tenemos en cuenta los "relativamente pocos tiempos de carga". Fue mala idea, parece reconocer Iwiński, desarrollar con base en el PC y luego escalar a consola.

"Especialmente en la antigua generación", afirma, el juego era demasiado exigente para las máquinas, especialmente en tema de transmisión de datos (aparición de objetos y personajes en el motor gráfico). Y por encima de todo, la culpa es de el estudio, porque en vez de renunciar a una tarea que se relevaba como prácticamente imposible, "subestimamos este propósito". Aún así, CD Projekt Red no entona un mea culpa total: según él, el proceso de testeo "no reflejó la mayor parte de los problemas que habéis experimentado", lo que no resulta especialmente verosímil teniendo en cuenta las literalmente cientos de horas de bugs incomprensibles que ha generado el juego desde su lanzamiento hace poco más de un mes.

Finalmente, el CEO CD Projekt Red ha hablado de los polémicos análisis que han puesto en entredicho la labor de la prensa, y que en cualquier caso han dejado en mal lugar a medios que no pudieron reseñar las versiones de consola. Afirma que las versiones de consola se enviaron a los medios el día 8 (una locura, en cualquier caso, teniendo en cuenta que el juego salió el 10), pero esta afirmación ya se está topando con desmentidos de múltiples medios como 3D Juegos.

Llegan las mejoras

Con el vídeo, CD Projekt Red ha publicado también un plan de parches sin fechas concretas definidas más allá de uno en diez días y otro, de gran tamaño, en las próximas semanas. En él se puede ver que, en un contexto de "Múltiples actualizaciones y mejoras" para la segunda mitad de año hay 'DLCs gratuitos' (que experimentarán un notable retraso con respecto a la promesa inicial de salir al poco tiempo del lanzamiento) y 'Actualizaciones gratuitas para consolas next-gen', que se va a finales de año.

Además, Iwiński hace referencia a la polémica del crunch, que definitivamente evitarán en futuros proyectos, lo que incluye, cómo no, a estos parches: "El equipo está trabajando en llevar soluciones importantes al juego sin trabajo extra obligatorio". También aclaran que CD Projekt ha empezado a devolver el dinero de aquellos jugadores que quedaron insatisfechos y solicitaron un reembolso de lo que habían pagado.