En medio de rumores de retraso, Take-Two reconfirma la ventana de lanzamiento de ‘GTA VI’: el calendario ya está marcado

Ha pasado más de un año desde que Rockstar Games hiciera pública la existencia de ‘GTA VI’ y publicara el primer tráiler del juego. En ese momento, en diciembre de 2023, supimos que la última entrega de la exitosa franquicia llegaría en 2025. No teníamos fechas concretas, ni siquiera una ventana de lanzamiento más precisa.

La ausencia de detalles por parte de la compañía acabó alimentando rumores sobre un posible retraso hasta 2026. En mayo del año pasado, sin embargo, Take-Two anunció que el juego que lleva como protagonistas a Jason y Lucia se publicaría en otoño de 2025, brindando tranquilidad a los jugadores y desactivando las especulaciones.

Take-Two ha reconfirmado la fecha de lanzamiento de GTA VI

Strauss Zelnick, CEO de Take-Two, señaló en ese momento que la ventana de lanzamiento fue dada a conocer en el marco de la presentación de resultados fiscales de la compañía, y añadió que sería Rockstar la que daría a conocer fechas más concretas. Desde ese entonces no volvimos a tener novedades, y los rumores volvieron a aparecer.

En el comunicado correspondiente al tercer trimestre fiscal, Take-Two ha reconfirmado la fecha de lanzamiento de 'GTA VI'. Y lo ha hecho brindado algunos detalles más que interesantes de cómo será su calendario este año, período de tiempo en el que llegarán otros títulos largamente esperados por los simpatizantes de los creativos con sede en Nueva York.

"Mirando hacia el futuro, este año calendario se perfila como uno de los más fuertes de la historia para Take-Two, ya que planeamos lanzar ‘Sid Meier’s Civilization VII’ el 11 de febrero, ‘Mafia: The Old Country in the Summer’, ‘Grand Theft Auto VI’ en el otoño, y ‘Borderlands 4’. ha dicho la matriz de Rockstar Games este jueves.

Como podemos ver, ‘GTA VI’ sigue encaminado para un lanzamiento en otoño. Esto sugiere que el juego se encuentra en su fase final de desarrollo, y se encamina para aterrizar en diferentes plataformas. Toca seguir esperando para Rockstar anuncie esa fecha de lanzamiento concreta que presumiblemente nos permitirá ir reservando el juego anticipadamente.

Imágenes | Take-Two

