Lo más importante de los juegos 'FIFA' era que se llamaban 'FIFA': EA está comprobando a las malas el peso de una franquicia

No tiene sentido discutir si el cambio de nombre de 'FIFA' era una buena o mala idea, porque EA no tenía otro remedio: desde el año anterior a 'FIFA 23', es decir, desde 2023, EA tuvo que abandonar la marca de la federación y lanzar juegos bajo su propia denominación. El nombre elegido fue 'EA Sports FC' y como era de prever desde el primer momento, las ventas no están acompañando.

Desencuentros entre grandes. Ya en mayo de 2023, 'The New York Times' informaba que el acuerdo para prolongar el uso del nombre de la federación en el título de los juegos de EA no iba por buen camino, tras un contrato con una década de antigüedad. Ese sería el único cambio palpable, porque lo que es el interior del juego seguiría igual, ya que clubs y jugadores son licencias que se negocian con los respectivos equipos, ligas y copas.

Los dineros, siempre los dineros. Una de las posibles causas del desencuentro podría ser la intención de la FIFA de doblar los 150 millones anuales que cobraba a EA. La compañía también estaba disconforme con la exigencia de la FIFA de permitírsele asociar su marca a otros productos digitales, entre ellos otros videojuegos, algo que también ha acabado haciendo. El desastre financiero, en cualquier caso, estaba anunciado: cuando en 2021, EA se planteó cambiar el nombre de la franquicia, las acciones de la compañía cayeron en picado.

"No es lo que queríamos o esperábamos". Así ha intentado EA suavizar sus resultados financieros del tercer trimestre de su año fiscal, en boca de su CEO Andrew Wilson, que ha tenido menos reparos en señalar a un culpable: la "baja rentabilidad temporal" de 'EA Sports FC 25'. Se veía venir desde que hizo un pre-anuncio el mes pasado de los resultados, donde también apuntaban a los decepcionantes resultados de la franquicia 'Dragon Age' como una causa de las pérdidas. Entre estas pérdidas están una caída del 3% en los beneficios.

La culpa es del fútbol. Según EA, su franquicia de fútbol experimentó "un descenso interanual de un 5% en este tercer trimestre", lo que se tradujo en unas ventas "inferiores a lo esperado". Significativamente, EA detectó que los jugadores permanecían en el periodo vacacional jugando a anteriores entregas de la franquicia. Según la compañía, un parche del 16 de enero generó una retención de jugadores superior a lo esperado, lo que puede que se traduzca en mejores resultados para el último trimestre del año fiscal, especialmente si estas son pesimistas.

El peso de una marca. Teniendo en cuenta que la evolución de los juegos en sí ha sido mínimo, o como mucho, no más notoria que en el cambio de otros años, queda claro hasta qué punto la marca FIFA, por absurdo que parezca, es relevante en las ventas del juego. Este cuadro de Sherwood lo deja bien claro: la caída en búsquedas de Google de los títulos de los juegos de los años 2024 y 2025 es evidente porque al final, 'el FIFA' es 'el FIFA', y cuando no es 'el FIFA'... pues es poca cosa.

Cabecera | EA

