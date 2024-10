El 'FIFA' ya no es el 'FIFA', así que la FIFA ha tomado una decisión para su liga de eSports: irse con su histórico rival

En el año 2004 pasaron muchas cosas. Fueron los Juegos Olímpicos de Atenas, comenzó la construcción del Burj Khalifa, se puso en marcha el DNI electrónico en España, terminó 'Friends', se lanzó TheFacebook y tuvo lugar la primera edición de lo que hoy llamamos FIFAe World Cup, la competición mundial más importante de fútbol electrónico. Como no podría ser de otra forma, la FIFAe World Cup se jugaba en la edición anual del 'FIFA' de Electronic Arts, pero las cosas han cambiado y hoy el 'FIFA', como tal, no existe.

¿Qué ha hecho la FIFA para seguir adelante con su liga de eSports? Irse con el archienemigo histórico del 'FIFA' de EA: Konami y su 'eFootball'.

Furbito de antaño. Como sabrá todo aficionado a los videojuegos de fútbol, en este mundo siempre ha habido dos tipos de jugadores: los que jugaban al 'FIFA' y los que jugaba al 'Pro Evolution Soccer'. ¿EA lanzaba el 'FIFA 06' con Ronaldinho y Rooney en portada? Konami hacía lo propio con el 'PES 2006', un juego con Cesc Fábregas y Adriano en portada que además permitía jugar con los jugadores montados en avestruces, dinosaurios o disfrazados de pingüinos. Fútbol premium, que lo llaman.

La licencia. La clave del 'FIFA' ha sido, precisamente, tener la licencia de la FIFA, una licencia por la que EA pagaba 150 millones de dólares anuales (según The New York Times). Sin embargo, la FIFA quería más. 1.000 millones de dólares por cuatro años, para ser exactos. Como la FIFA y EA Sports no llegaron a un acuerdo, el contrato terminó y, tras el 'FIFA 23', el juego de fútbol de EA pasó a llamarse 'EA Sports FC XX', siendo XX el año.

Electronic Arts perdió... poco. Al fin y al cabo, en 'EA Sports FC 24' y '25' siguen presentes los más de 700 equipos, los futbolistas, los estadios, las ligas... EA perdió cuatro letras en una caja, pero no estamos hablando de un juego indie. Estamos hablando del juego de fútbol más importante del mundo y un cambio de nombre (tan sonado, además) no ha hecho que los jugadores se pierdan. Tampoco que dejen de llamarlo 'FIFA'.

Imagen | Konami

De 'PES' a 'eFootball'. Pero el 'FIFA' no ha sido el único juego que ha cambiado de nombre. 'Pro Evolution Soccer' lo ha hecho también. Ya no existe, de hecho. Ahora existe 'eFootball'. Mientras que EA sigue apostando por un lanzamiento anual y de pago, Konami ha hecho de 'PES' un juego como servicio free to play. No es el juego más popular del mundo, desde luego, y empezó con bastante mal pie, pero la firma nipona parece haber enderezado el rumbo del juego con el paso del tiempo.

Furbito de ahora. En resumidas cuentas, ni existe el 'FIFA' ni existe el 'Pro'. No solo eso, sino que la FIFA ya no tiene ataduras a la hora de elegir un juego en el que llevar a cabo su liga de deportes electrónicos. Desde el año 2004, la FIFA ha elegido los 'FIFA' porque no tenía sentido que la FIFAe World Cup se jugase en el 'Pro', no cabe en ninguna cabeza. Pero hoy la cosa es diferente. Tan diferente que la FIFAe World Cup se va a jugar en el 'eFootball' de Konami.

Ver para creer.

La situación actual de la FIFAe World Cup | Imagen: Xataka

Konami y la FIFA ahora son amigos. Según ha confirmado Konami a través de su web, la FIFAe World Cup se jugará en su título y, atención, en dos categorías: consola (PS4 y PS5) y móvil. "Estamos muy contentos de unir fuerzas con Konami", ha afirmado Romy Gai, Director Comercial de la FIFA. "Esta colaboración encaja a la perfección con nuestra misión de promover el fútbol en todo el mundo y ofrecer una plataforma para que los jugadores muestren sus habilidades", asegura. Según Koji Kobayashi, Director General de Konami:

"En Konami, hemos seguido asumiendo retos en el desarrollo de la simulación de fútbol y los deportes electrónicos. Estamos muy contentos de poder contribuir a la promoción del eFootball en una nueva dimensión a través de esta colaboración con la FIFAe [...] Nos gustaría expresar nuestra más sincera gratitud a la FIFA por brindarnos esta oportunidad [...]".

'eFootball', por cierto, pasará a formar parte del ecosistema FIFAe, un ecosistema del que ya forman parte 'Rocket League' y 'Football Manager'.

Imagen | Konami

Un acierto. Obviando que tener a la FIFA de su lado le va a venir estupendamente a Konami, que la copa se juegue en 'eFootball' es una buena noticia para los jugadores. ¿El motivo? Es gratis. No hay que comprar un juego para poder participar, sino que basta con descargarlo en la consola y listo. No solo eso, sino que también es posible jugarlo en móviles, lo que abre todavía más el abanico de posibilidades.

Las clasificatorias comenzaron ayer y tendrán lugar hasta el 20 de octubre. Entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre tendrán lugar las eliminatorias nacionales y la final será presencial y a finales de 2024. Los países que participan son Japón, Tailandia, Indonesia, Corea del Sur, India, Malasia, Arabia Saudita, Francia, España, Portugal, Turquía, Países Bajos, Polonia, Inglaterra, Marruecos, Costa Rica, Brasil y Argentina.

Imagen de portada | Konami

En Xataka | La tecnología ha redefinido el fútbol. Nada es como antes, y te lo contamos en este vídeo