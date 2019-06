Que 'Friends' se vaya a mudar a HBO España es un ejemplo de lo que se viene este año en la guerra de contenidos

Dejó de emitirse hace 15 años, pero 'Friends' sigue siendo una de las joyas de la corona de Netflix. Pronto ese tiempo verbal será incorrecto, porque un mensaje de HBO España en Twitter deja bastante claro que esta serie estará disponible en esta plataforma de streaming el próximo 1 de julio.

Eso convertirá la oferta de HBO en más potente que nunca, algo importante teniendo en cuenta que 'Juego de tronos' ya no será con mucha probabilidad el el constante reclamo que tenía la plataforma para atraer nuevos usuarios. No queda aún del todo claro si Netflix seguirá emitiéndola, pero está claro que las cosas se van a poner de lo más interesantes en esa guerra de contenidos audiovisuales.

'Friends' se muda

El mensaje de HBO España aparecía hace unos minutos en Twitter con un mensaje singular que invitaba a desvelar el misterio. No hablaban específicamente de Friends, pero desde luego el pequeño vídeo integrado apuntaba a ello.

Conecta los puntos. ¿Quién se muda el 1 de julio a #HBOEspaña? pic.twitter.com/0nU62iSpb0 — HBO España (@HBO_ES) 17 de junio de 2019

La relevancia de 'Friends' es sorprendente años después de haber dejado de emitirse. Es una de las series que más maratonean los usuarios de Netflix en España o de otras plataformas que la emiten en el resto del mundo, y es una de esas apuestas seguras que hacen que los espectadores siempre tengan algo a lo que recurrir por su carácter atemporal y fácil de consumir.

No queda del todo claro si Friends desaparecerá de Netflix, pero hay un indicio interesante que podría apuntar a ello: la serie empezó a emitirse en esta plataforma el 1 de julio de 2016 y el contrato era de 3 años, lo que precisamente coincide con el anuncio de HBO España.

Este servicio de hecho usaba la expresión "se muda", lo que hace pensar en que efectivamente pasa a HBO España de forma exclusiva. En Xataka nos hemos puesto en contacto con los responsables de Netflix en nuestro país, y actualizaremos esta información si logramos más detalles.

La guerra de contenidos comenzado ha

Este movimiento de HBO es solo un ejemplo de lo que está por venir en los próximos meses. La llegada de plataformas nuevas dentro y fuera de España podría cambiar de forma radical las reglas del juego, y los movimientos que se están realizando apuntan a un futuro de lo más convulso para todas estas plataformas.

Así, NBCUniversal pretende lanzar su propio servicio de streaming en 2020 y es propietaria de los derechos de 'The Office', una de las series que rivalizan con 'Friends' en cuanto a popularidad en ese formato tan simpático y fácil de consumir.

Hay quien dice que los 100 millones que se estima que pagó Netflix por 'Friends' en su día podrían haberse quedado pequeño ante el negocio que tienen con 'The Office'. De hecho la estimación de su valor para emisión es de 160 millones de dólares.

Mientras tanto Warner está preparando su propia plataforma también, algo que pone a HBO España en una situación singular: pertenece a Warner, pero no hay HBO en el resto de Europa más allá de los países nórdicos. No parece probable que con ese anuncio el futuro de HBO se vea amenazado a corto plazo, pero una posible fusión en el futuro, con Warner ya disponible en España, no es descartable.

Y por supuesto está Disney, que tiene todo en su mano para lograr convertirse en dueña y señora de las plataformas de streaming si sabe jugar sus cartas. Y si alguien está sabiendo cómo jugarlas últimamente, esa es Disney.

Tiempos interesantes para el streaming de contenidos audiovisuales, desde luego. Será interesante ver cómo acaba esa particular guerra, pero está claro que aún veremos mucho movimiento con el mismo objetivo de siempre: atraparnos a nosotros, los espectadores, que podremos beneficiarnos de la que será probablemente una oferta televisiva fascinante... y cara, sobre todo si empezamos a tener que suscribirnos a varios servicios para poder ver todo lo que queramos.