Por qué Warner es capaz de sacarle 100 millones de dólares a Netflix por 'Friends' 15 años después

Puede que 'Friends' terminara de emitirse hace casi 15 años, pero la comedia sigue siendo la gallina de los huevos de oro para Warner y para sus actores: se calcula que está generando más de 1000 millones de dólares anuales y los actores se embolsan cada uno 20 millones al año. Gran parte de este dinero procede de las reposiciones que hacen algunas cadenas y de acuerdos como el que la productora acaba de cerrar con Netflix.

Según el diario The New York Times, Netflix pagará 100 millones de dólares por mantener 'Friends' como parte de su catálogo en 2019 en Estados Unidos. Por ponerlo en perspectiva con otras cifras públicas que se manejan (que no son oficiales en muchos casos, sino estimaciones), la segunda temporada de 'Stranger Things' costó a Netflix unos 56 millones de dólares y los últimos seis episodios de 'Juego de Tronos', después de sucesivos incrementos de presupuestos temporada a temporada, alcanzarían los 90 millones para HBO.

El mismo medio cita a dos fuentes conocedoras de la negociación para afirmar que, además, la cifra final acordada es superior a los 30 millones que Netflix había venido pagando anualmente por la serie hasta ahora. Una serie que ya se ha repetido en multitud de cadenas en todos los países y que, a pesar de ello, no parece mostrar síntomas de agotamiento, al menos económicamente hablando.

Netflix no tiene problema en sacar la chequera, ¿por qué?

Esta sea quizá una de las preguntas más difíciles de responder dado el secretismo que rodea a todo lo relacionado con la audiencia de los servicios de streaming y a los contratos del mundo del entretenimiento. Sin embargo, hay una razón que parece clara: si Netflix paga 100 millones por 'Friends', es que de alguna forma les es rentable pagar esa cantidad.

Y es que, a pesar de no tener datos oficiales, todo apunta a que 'Friends' se ve mucho en Netflix. La siguiente clasificación la publicaba ayer el portal TV Time, una plataforma que permite a la gente llevar el registro de lo que ve, y en ella se mostraba las series que más maratonean sus usuarios. ¿En primer lugar? 'Friends', cómo no. Es muy conocida, en cierto modo "atemporal" y tiene muchos capítulos y muchas temporadas, y además no ha estado durante mucho tiempo disponible en estas plataformas.

'Friends' es la serie más maratoneada según el servicio TV Time, que los usuarios utilizan para registrar sus visionados. Fuente: Diego del Pozo

Pese a que Warner y Netflix terminaron llegando a un acuerdo, desde Recode aseguran que hubo más servicios muy interesados en hacerse con los derechos. Mencionan al todavía no anunciado servicio de streaming de Apple, del que hasta ahora sabíamos que estaba comprando nuevas series pero del que no tenemos muy claro cuál será el fondo de catálogo. También Hulu habría pujado y habría subido el precio final, según esta fuente, aunque finalmente Netflix fuera la que se llevó los derechos.

El nuevo panorama del streaming

Este acuerdo, más que ser algo puntual, es más un síntoma claro de lo que podremos esperar durante los próximos años. Cada vez hay más players en el sector del vídeo bajo demanda y, aunque también hay muchos más contenidos (el conocido como Peak TV del que tanto se habla), las grandes "joyas" de la corona siguen siendo algunos títulos concretos y pueden ser claves para el éxito o el fracaso de una plataforma.

Warner lanzará su propio servicio de vídeo bajo demanda, pero de momento parece que quiere seguir sacando partido a 'Friends' (aunque sea a costa de perder su exclusividad)

En el caso de 'Friends', lo que ha hecho Warner es bastante sorprendente. Matthew Ball, antiguo ejecutivo de Amazon Studios, mostraba su sorpresa con este acuerdo en un completo (y largo) hilo de Twitter. Ball explicaba que no entendía la decisión de Warner (propiedad de AT&T), que este año lanzará su propio servicio de streaming y que cedía a la competencia una de sus principales series en lugar de usarla como reclamo para el nuevo servicio.

"En 2020, ¿qué pasa cuando Warner Media decida quitar la trilogía de 'El Caballero Oscuro' de Netflix y se de cuenta de que Netflix pagará (y monetizará) tres veces más de lo que ellos piensan que vale para ellos?", explica Ball. En este caso concreto está por ver qué ocurre con la exclusividad: Netflix no tendrá derechos exclusivos cuando termine 2019 y es probable que, cuando AT&T lance su servicio, incluya 'Friends'. Recode asegura que en este caso Netflix pasaría a pagar 75 millones anuales.

Ésta no es la primera vez que AT&T hace un movimiento algo extraño en su reciente incursión dentro del mundo del entretenimiento. El ejecutivo de AT&T que pasó a ser máximo responsable de Time Warner tras la adquisición por parte de la teleoperadora explicaba no hace mucho que cambiarían la dirección y que, en el caso de HBO, buscarían la forma de incrementar los contenidos (en contra de una de las filosofías clásicas de HBO hasta el momento).

Este mismo ejecutivo decía el mes pasado que Netflix y otros servicios de vídeo bajo demanda iban a sufrir un "cambio estructural estratégico" en los próximos 18 o 24 meses, haciendo referencia a que iban a ver cómo se reducían sus catálogos considerablemente. Y no sólo por la llegada del servicio de Warner, sino también por la entrada en escena de Disney+, la plataforma de streaming de Disney.

El ejecutivo de AT&T al mando de Warner avisa: en los próximos meses, servicios como Netflix verán cómo se reduce su catálogo con la llegada de las plataformas de Warner y de Disney.

En el caso de Disney, ya estamos viendo algunos movimientos por parte de Netflix, que hace unos días anunciaba la cancelación de 'Daredevil'. La perspectiva de un nuevo (y fuerte) rival en el horizonte podría haber puesto a Netflix a la defensiva, aunque otros apuntan a que los ejecutivos de Disney no parecían estar muy contentos con los resultados creativos.

Con dos grandes productores de contenido, como Warner y Disney, dando forma a sus propios servicios de vídeo, no sería extraño que el futuro de otras series importantes que ya han terminado hace años (en Recode mencionan el caso de 'The Office', que en Estados Unidos genera muchas horas de visionado en Netflix) se decida con pagos multimillonarios. Lo que ha ocurrido con 'Friends' parece sólo el principio de una nueva guerra de contenidos que está por llegar.