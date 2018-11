El "Netflix de Disney" se llamará 'Disney+' (Disney Plus) y llegará a finales de 2019

Ahora es oficial. Durante la entrega de resultados financieros, Disney confirmó que su futura plataforma de streaming de vídeo será conocida como 'Disney+' ("Disney Plus"), así sin sorpresas y dejando de lado el rumor que apuntaba a 'Disney Play', que resultó ser un malentendido durante una entrevista al CEO.

Bob Iger, CEO de Disney, también confirmó que Disney+ llegará a Estados Unidos a finales de 2019, y que piensan lanzarlo en más países aunque aún no hay nada concreto.

Todo el contenido de Fox, Star Wars y Marvel se prepara para llegar a Disney+

Durante la llamada a inversores, Iger hizo énfasis en que las licencias cedidas a Netflix no se renovarán, mientras que todas las nuevas producciones relacionadas con sus franquicias serán exclusivas de Disney+. Esto por el momento sólo aplicará a Estados Unidos, ya que en el caso de los demás países estamos ante casos particulares que se revisarán más adelante.

Según la compañía, Disney+ tiene preparado su lanzamiento con una amplia oferta de contenido que abarca las producciones de la recién comprada Fox, así como la de sus famosas licencias, como Star Wars, Marvel y obviamente todos los personajes de Disney y Pixar.

Para este lanzamiento, se espera tener lista la serie de 'Loki', que contará con Tom Hiddleston, y una serie live-action basada en Cassian Andor, que conocimos en 'Rogue One' y que será protagonizada por Diego Luna. También habrá un reboot de 'High School Musical', la nueva temporada de 'The Clone Wars' y una nueva serie animada original basada en Monsters Inc.

Además, veremos películas exclusivas como 'Noel', que se basará en la historia de la hija de Santa Claus, interpretada por Anna Kendrick, y 'Togo', una película sobre la Carrera del suero a Nome de 1925 protagonizada por William DaFoe.