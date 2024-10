Llevo 20 años sin tocar un videojuego de fútbol. He probado el 'EA Sports FC 25' y esta ha sido mi experiencia

Corría el año 2005. La gente flipaba con el Nokia N90, las PlayStation 3 y Xbox 360 veían la luz, lo más top era lleva un iPod nano en el bolsillo y la TDT empezaba a dar sus primeros pasos. En la radio sonaba 'Wake Me Up When September Ends' de Green Day, 'La Tortura' de Shakira y Alejandro Sanz y todos nos pusimos 'La Camisa Negra' de Juanes. Fuimos al cine a ver 'V de Vendetta', 'Batman Begins' y 'Harry Potter y el Cáliz de Fuego'.

Yo tenía nueve años por aquellos entonces y el juego que ocupaba mis tardes era el 'FIFA 06', un juego cuya portada mostraba a Wayne Rooney y Ronaldinho. Fue también el último juego de fútbol que compré y el último al que jugué de forma habitual porque, sorpresa, el fútbol no es lo mío. Bueno, miento, al año siguiente jugué un poco al 'PES 2006' con sus balones hechos de plomo, pero la cosa es que llevo... 21 años sin tocar un juego de fútbol.

Pues esta ha sido mi experiencia jugando al 'EA Sports FC 25'.

Un apunte antes de empezar

No tengo ningún problema en reconocer que no me gusta el fútbol (o no lo sigo, mejor dicho). No me voy a poner borderline y alternativo diciendo que no sé quién es Messi o Cristiano Ronaldo, porque no vivo debajo de una piedra, pero sí debo decir que en el último mundial apenas conocía a ningún jugador.

No juego al furbito con los amigos los domingos (la última vez que lo hicimos fue lamentable), aunque se me da sorprendentemente bien hacer pataitas y alguna filigrana con el esférico. Vamos, que el que esté leyendo esto buscando un análisis sesudo de furbo y juegos de furbo, mejor que acuda a Vida Extra o 3DJuegos. El objetivo de este artículo es contar cómo ha sido jugar al último juego de fútbol sin haber tocado uno desde hace más de 20 años.

Córdoba 7 - 3 Cádiz

Creo que lo fácil habría sido irse a un Barça-Madrid, pero uno de mis mejores amigos siempre dice que el fútbol premium está en la segunda división. Así pues, tras echarme un Barça-Madrid para recuperar la memoria muscular y familiarizarme con los controles, me eché un partido de fútbol en condiciones: un Córdoba-Cádiz. Duelo de titanes.

Lo primero que me sorprendió es, obviando que ahora no se llama 'FIFA', sino 'EA Sports FC 25' porque más apellidos no cabían en la carátula del juego, que me reciba Zinedine Zidane y me hable de tácticas y estrategia. Soy 100% el target de este juego. Muy chula la intro. Lo segundo, el caos de menús. Hay bastantes modos de juego, entre ellos el Ultimate, el amistoso, Rush (tipo Kings League), etc., y hay que decir que el desplazamiento es algo tosco y poco intuitivo. Al menos para un novato como yo. Da la impresión de que se hubiese diseñado para pantallas táctiles.

En cualquier caso, no estamos aquí para hablar de menús, FC IQ (el nuevo sistema de EA para asignar roles y enfoques a cada jugador), sino de furbo. Me consta, por los análisis que he leído de otros compañeros, que las medias de los jugadores no son demasiado acertadas, pero tampoco te puedo decir que X jugador de Y equipo merecía más porque te estaría engañando, no sé si me explico.

En mis tiempos, recuerdo que el equipo ideal estaba formado por jugadores como Ronaldinho, Iker Casillas, Buffon, Adriano, Rooney, Eto'o, Henry, Zidane, van Nistelrooy, Dida, Kaká, Gatusso y Shevchenko. No me preguntéis qué hacía cada uno, no tengo ni idea. Lo que sí sé es que no sé qué ha sido es de ellos. Dicho lo cual, he aquí qué tal se siente a los mandos.

Las cinemáticas introductorias son espectaculares, realmente sientes que estás viendo un partido. Además, EA ha implementado una especie de cámara en el pecho que permite ver lo que ve el jugador. Por ejemplo, cómo controla el balón cuando lo coge para sacar de banda o cómo se mira con otro jugador cuando hay un intercambio. En general, las cinemáticas y animaciones me parecen notables y, ante todo, inmersivas, que es lo que se busca en este tipo de juegos. Sin embargo, debo reconocer que los modelos de algunos futbolistas son mejorables.

En lo gráfico y en cuanto a rendimiento, el juego es muy bueno (¡nada que ver con el FIFA 06!), pero decir eso es decir una obviedad. EA repite con esa tecnología HyperMotion que veíamos en entregas anteriores y que tanto gustó al aportar ese extra de "realismo" a los movimientos, pero no me lo esperaba así ni de broma. Es muy curioso ver cómo los jugadores reaccionan a lo que sucede en el campo. Un defensa no está parado o se queda mirando cuando otro jugador hace cosas, sino que reacciona. Igual cuando tiras a puerta y marcas gol o fallas. Los jugadores hacen cosas, las cosas que haría un jugador normal en su situación.

Por ejemplo, me pareció fascinante cómo, tras una jugada en la que la IA consiguió ponerme contra las cuerdas, mi portero se hizo con el cuero [uso de terminología futbolística: ✅] e hizo un gesto con las manos tipo "venga, relajaos, vamos a calmarnos". También cómo los jugadores miran la trayectoria del balón cuando va alto, cómo los defensas suben cuando atacas y cómo bajan cuando el rival empieza a acercarse, cómo reacciona el estadio y los demás jugadores cuando le lanzas la pierna al cuello de otro jugador desde atrás, cual rata de cloaca, para quitarle el balón al delantero rival...

La sensación es de realismo, de que están pasando cosas todo el rato. Muchas veces parece que los jugadores están hablando entre sí y eso te mete en el partido. Recuerdo que, cuando yo jugaba a este tipo de juegos, los jugadores fuera de la pantalla o que no estaban involucrados en la jugada se quedaban quietos, sin moverse, a la espera de entrar en acción. Entiendo que esto puede parecer obvio para los aficionados, pero a mí me ha llamado la atención.

Y hablando de cosas que pasaban antes y ahora no, en 'FIFA 06' había un "bug", entre comillas, que hacía que si al acercarte a un defensa ibas te movías hacia atrás y rápido hacia delante de nuevo, el jugador rival se quedaba pillado y te dejaba pasar. Me alegra ver que, 20 años después, este fallo ha dejado de existir.

El modo simulación también ayuda a ese realismo, ya que reduce el ritmo del partido para que sea más parecido a lo que sería un encuentro real. No digo yo que no sea posible acabar un partido con un 7-3, pero las cosas como son, EA Sports FC 25 no es un simulador de fútbol, es un juego arcade que aboga más por el dinamismo.

En cuanto a las voces, Miguel Ángel Roman y DjMaRiiO hacen un buen trabajo, pero debo decir que en mi Córdoba-Cádiz los comentarios eran algo genéricos. Siguen siendo frases sueltas, bien encajadas entre sí y con sentido con respecto a lo que está pasando en el campo, pero me falta esa concatenación de ideas que hacen los comentaristas en el mundo real. Es decir, un comentario tipo "pase alto por la banda" o un chascarrillo de vez en cuando está bien, pero me faltan comentarios más... elaborados, más explicativos de lo que está pasando en el juego. Entiendo que es algo inviable en un juego de este calibre, pero ahí queda.

Cosas que he notado

Debo decir que me he divertido bastante jugando a 'EA Sports FC 25', quizá por la sensación de descubrimiento fruto de llevar tiempo sin tocar un juego de fútbol. Sin embargo, y desde mi total inexperiencia en juegos de este tipo, hay un par de detalles que he notado y que me parecen reseñables:

Aunque se puede activar el viento en el modo simulación, creo que lo suyo sería que fuese dinámico, como la lluvia.

Atacar es facilísimo, defender no tanto. Me da la impresión de que es un juego que penaliza muchísimo los errores en defensa. Es muy fácil saltar a los defensas rivales y, en muchas ocasiones, sus capacidades físicas no parecen ser suficientes para atacar a mis delanteros.

¿Soy solo yo o hay muchos pases que van a ningún lado? No hablo de pases difíciles, sino de algunos pases relativamente sencillos que no terminan de conectar.

Sacarle partido a FC IQ requiere de unos conocimientos de furbo que se escapan a mi comprensión.

El modo Rush es bastante divertido. Es el típico modo que usas con tu hermano o un amigo para echaros unas risas.

El modo carrera con los equipos femeninos me parece todo un acierto.

Debo decir que podría engancharme a este juego. Quién sabe, lo mismo acabo abonándome al Córdoba CF.

