Las consecuencias de transformar 'FIFA 24' en 'EA Sports FC 24': qué puede implicar para la franquicia un cambio de nombre

Cada año, los aficionados a la franquicia-anteriormente-conocida-como-FIFA discuten incansablemente acerca de los cambios que ha sufrido ese año su saga futbolera favorita. Nuevos fichajes, elección de jugador para la portada, variaciones en las mecánicas... pero este año uno de los cambios principales afecta a la cara más visible del juego, al mismísimo título. Este año, FIFA 24 pasa a llamarse EA Sports FC 24, un enrevesado título cuya elección obedece a distintos motivos.

Según contaba en mayo 'The New York Times', tras meses de intensas negociaciones entre EA y la FIFA el acuerdo no llegaba. El contrato que arrancó hace ya una década (y que se sumaba a muchos anteriores: la colaboración se remonta a treinta años atrás) y que había dado título a los juegos de la franquicia cada temporada acabaría tras el mundial de Catar y el femenino de este verano. Tras esos eventos deportivos, los juegos de EA cambiarían de nombre y pasarían a llamarse 'EA Sports FC'.

Será el único cambio en el juego (más allá de la evolución lógica e incansable de la franquicia), porque las tripas siguen igual. Los clubs y los jugadores permanecen a bordo porque sus licencias se negocian con sus respectivos equipos, ligas y copas... salvo cosas como la Copa del Mundo, que es un campeonato controlado por la FIFA, y por tanto, querda fuera del juego.

Al parecer, y por lo que cuenta 'The New York Times', una de las posibles causas del desencuentro fue que la FIFA quería subir los 150 millones anuales que cobraba a EA por la licencia. Concretamente, quería doblar la cantidad. Por supuesto, ahora la federación se prepara para sacar su propio juego, que ya promete que superará a la saga de EA en todo.

También, al parecer, no gustó a EA la exigencia de la FIFA de permitírsele asociar su marca a otros productos digitales, entre ellos otros videojuegos -incluso fuera del paraguas de EA-. Fue demasiado para la compañía, que ahora se prepara para, libre del férreo contrato con la FIFA, incluir en sus juegos acuerdos con marcas comerciales -algo que no gustaba demasiado a la FIFA- y que pueden ir de la inclusión de publicidad en el juego a la venta directa de productos a los jugadores.

Qué supone para el juego

Nos encontramos en una situación de claro desequilibrio de fuerzas, ya que FIFA, es cierto, posee el nombre y se ha adueñado, por así decirlo, de la buena fama y el público de los juegos (150 millones de jugadores, nada menos). Pero EA sigue poseyendo los juegos: 'EA Sports FC 24' será, a todos los efectos, un 'FIFA 24' bajo otro nombre, mientras que la FIFA, por su lado, tiene una misión absolutamente imposible en su propósito de igualar, sin experiencia y sin la tradición de una década de franquicia, el impacto de cada entrega de EA.

Es muy poco posible que el número de jugadores de 'FIFA' descienda cuando cambie el nombre. Para empezar, estos jugadores buscan el mismo juego con leves variaciones (más una actualización que una secuela), un juego al que saben jugar, y también saben que EA es quien se lo proporciona, no la FIFA. Por el camino puede que se pierda algún campeonato oficial, pero los modos -por ejemplo, el famoso Ultimate Team mantiene el mismo nombre- son idénticos.

De todos modos, esto no viene de nuevas. Ya en 2021, EA se planteaba cambiar el nombre de la saga. Consecuencia: las acciones de la compañía cayeron en picado. Pero hoy, la decisión se ha tomado y, en principio, no parece que el cambio vaya a afectar tanto a las ventas como se temía hace un par de años. Tal y como contaban nuestros compañeros de VidaExtra, la FIFA se ha posicionado fuertemente en los últimos años en el terreno de los eSports, y posiblemente en esa dirección se encaminen sus pasos en busca de nuevos negocios en la industria. Mientras tanto, corren nuevos tiempos para una saga legendaria.

Cabecera: EA

En Xataka | Nada de hacer trampas en el 'FIFA': Electronic Arts se suma a la moda de los anticheats a nivel de kernel