Nada de hacer trampas en el 'FIFA': Electronic Arts se suma a la moda de los anticheats a nivel de kernel

Electronic Arts quiere deshacerse de una vez por todas de los tramposos. Para ello, la compañía acaba de anunciar el lanzamiento de EA AntiCheat (EAAC), un sistema antitrampas que ha sido desarrollado por la propia empresa y que actuará a nivel de kernel.

El primer juego que incluirá EAAC será 'FIFA 23' en PC y no, no será algo que vayamos a ver en todos los títulos de la empresa. Según EA, su implementación se evaluará caso por caso, pero lo que sí parece quedar claro es que es una medida enfocada a los juegos competitivos.

Una medida conocida (y polémica)

Electronic Arts nos es la primera empresa que apuesta por un sistema como este. Riot Games tiene Vanguard, implementado en 'Valorant' desde hace tiempo, y Activision Blizzard tiene 'Ricochet' en 'Call of Duty'. Sin embargo, que su uso esté medianamente extendido no quiere decir que no sea polémico, ya que el kernel es una de las partes más profundas del sistema operativo y muy pocos programas tienen acceso a él.

Riot Games y Activision Blizzard ya usan software antitrampas a nivel de kernel

Según EA, "los desarrolladores de trampas para PC se han mudado cada vez más al kernel, por lo que necesitamos tener protecciones de modo kernel para garantizar un juego limpio y abordar a los desarrolladores de trampas para PC en igualdad de condiciones". Además, aseguran que al ser un desarrollo interno y no un sistema de terceros, tienen la capacidad de reaccionar rápido y arreglar problemas de seguridad tan pronto como puedan surgir.

Las trampas a nivel de kernel son capaces de conseguir que los sistemas antitrampas no las detecten. Eso, en juegos competitivos, puede provocar un desequilibrio entre los jugadores y más en 'FIFA 23, que tendrá juego cruzado y enfrentará a los jugadores de PC (donde es más fácil usar estas trampas) contra los de consolas.

De acuerdo a Electronic Arts, EAAC es "lo más eficiente y liviano posible" y "tendrá un impacto insignificante en tu juego". Este sistema, afirma la empresa, solo se ejecutará mientras se esté jugando a un juego protegido con EAAC y se cerrará cuando se cierre el juego. Asimismo, si desinstalamos todos los juegos con EAAC del PC, también se desinstalará y eliminará el software antitrampas. También se podrá desinstalar manualmente, pero eso implicará problemas a la hora de jugar.

Finalmente, desde EA afirman que "EAAC no recopila ninguna información sobre su historial de navegación, aplicaciones que no están conectadas a los juegos de EA ni nada que no esté directamente relacionado con la protección contra trampas". Habrá que ver el resultado que da este sistema y, por supuesto, en qué otros juegos se acaba aplicando.

