El sistema anti-cheat de 'Valorant' ante la polémica: para funcionar como funciona necesita control absoluto sobre tu PC

'Valorant' se ha convertido desde su lanzamiento en uno de los juegos más prometedores de su género, pero su desarrolladora, Riot Games, ha introducido un sistema anti-cheat llamado Riot Vanguard que está generando un gran polémica.

Eso se debe a dos de sus características: la primera, que este sistema está siempre funcionando en segundo plano aunque no estemos jugando. La segunda, que actúa en forma de controlador para el núcleo de Windows 10, y eso le da acceso absoluto a todas las funciones y datos de nuestro equipo. En Riot Games aseguran que de otro modo no podrían evitar modernas técnicas de cheating, pero las suspicacias sobre el poder con el que cuenta este software son inevitables.

Las mejores intenciones para parar a los tramposos pueden no ser suficientes

Un desarrollador de videojuegos apodado 'eevee' en Twitter ya avisaba del problema hace días. En Riot Games ya hablaban de este controlador para el kernel o núcleo del sistema hace dos meses. Indicaban que se usaría tanto en League of Legends como en un futuro juego al que llamaban 'Project A' (y que ahora sabemos que era 'Valorant'), y explicaban su funcionamiento, pero este desarrollador se asombraba ante ese anuncio:

i challenge anyone to explain to me why it is not absolutely fucking insane for a video game to require its own kernel driver https://t.co/BxyB4SXhIy — eevee (@eevee) 13 de abril de 2020

Para él, que un juego necesite acceso a privilegios absolutos del sistema para lograr bloquear a los tramposos era un despropósito. En Riot Games explicaban que el acceso al "Ring 0" o anillo de privilegios clave del diseño de Windows 10 era necesario´. De otro modo, explicaban, no podrían contrarrestar esos sistemas de trampas que se activan al iniciar el sistema operativo.

El descubrimiento generaba una gran polémica en foros como Reddit, y allí es donde intervenía Paul Chamberlain, responsable de los sistemas anti-cheat de Riot Games. Explicaba que este sistema "no escanea nada (a no ser que el juego esté corriendo)", y no consumía apenas recursos ni se comunicaba con sus servidores. Además, destacaba, "puedes eliminarlo en cualquier momento". La información sobre cómo eliminar este sistema se incluía en la web de soporte de Riot Games el pasado mes de marzo.

Según Chamberlain, este sistema anti-cheat ha sido desarrollado con todas las precauciones posibles de seguridad: "hemos hecho que múltiples equipos externos de seguridad lo analicen para descubrir errores", afirmaba. La aparición de tramposos, sea como fuere, no se ha podido evitar y ya han aparecido los primeros vídeos en redes sociales que mostraban a tramposos en el juego:

Well it didn't take long, this guys just walking around full on aimlocking dropping big bombs @Slasher pic.twitter.com/QhbA9CrVG9 — phantasy (@phantasyftw) 9 de abril de 2020

Aunque Chamberlain —quien ciertamente ha participado en el debate y siempre tratando de ofrecer transparencia en esta polémica— aseguraba que no interfería con el resto de procesos del sistema ni recolectaba información, los usuarios criticaban abiertamente: "¿Es esto lo que nos espera en el futuro? Todos los juegos triple A incluyendo su propio rootkit y nosotros solo tendremos que fiarnos de la palabra de la compañía y creernos que no está mal programado o no es malicioso?", preguntaba uno de esos usuarios.

El problema no solo es que este juego incluya este sistema, sino que efectivamente se convierta en una potencial tendencia en el mercado, con distintos pequeños programas anti-cheat para cada juego que tengan acceso a unos recursos a los que muy pocos programas deberían tener acceso.

Aun con las garantías que puedan ofrecer estas empresas desarrolladoras de videojuegos, eso plantea potenciales vulnerabilidades de seguridad —además de posibles conflictos entre unos y otros— y más vectores de ataque en aplicaciones que, como la propia Riot Games explicaba, tienen acceso a esos privilegios de ejecución.

Chamberlain comentaba que su empresa está considerando implementar una opción para activar y desactivar este software a petición del usuario, pero para muchos la solución es sencilla: si detectas que alguien está haciendo trampas, informa de ello: la mayoría de desarrolladores de juegos online proporcionan pociones para ello de forma sencilla durante la partida. La polémica, como decíamos, está servida.