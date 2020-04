'Valorant', el shooter táctico de Riot Games, comienza hoy su beta cerrada: así puedes (intentar) ser de los primeros en jugar

Hoy es el día. Tras ser anunciado hace algunos meses y hacerse oficial hace algunas semanas, 'Valorant', el nuevo shooter táctico de Riot Games (creadores de 'League of Legends') comienza hoy su andadura. Pero no lo hace al completo, sino que lo hace en fase de beta cerrada. ¿Qué quiere decir eso? Que no todo el mundo puede jugar, sino que debe ser seleccionado.

¿Por qué? Porque Riot Games repartirá acceso a las betas cerradas de forma aleatoria a través de ciertos canales de Twitch (donde ya acumula más de 1,3 millones de espectadores). En pocas palabras, la única forma de conseguir un acceso previo al juego es ver streamings del juego y tener un poquito de suerte. Si quieres intentarlo, te dejamos los pasos que hay que seguir.

Los pasos para acceder a la beta de 'Valorant'

Lo primero que cabe destacar es que la beta cerrada de 'Valorant' solo está disponible en Estados Unidos, Canadá, Rusia, Turquía y Europa, "con la posibilidad de que se expanda a nuevas regiones" según se desarrolle la crisis del COVID-19, según Riot Games. Por el momento, en América Latina no será posible acceder.

Dicho lo cual, los pasos a seguir son los siguientes:

Crear una cuenta de Riot. Es la misma cuenta de 'League of Legends', así que si a juegas al 'LoL' te puedes ahorrar este paso. Conectar la cuenta de Riot con una de Twitch. Para ello, haz clic en el enlace anterior, inicia sesión con tu cuenta de Twitch y busca el icono de Riot Games. Pulsa en "Conectar", inicia sesión en tu cuenta de 'Riot Games' y procede con la conexión.

Estos son los dos pasos fundamentales, ahora toca ver streamings del juego. Pero no vale cualquier streaming, sino que tiene que ser de uno de los canales "oficiales". Estos son los que siguen:

Estos canales tienen los "drops" activados, es decir, que son los únicos que pueden repatir betas. No hay nada que ellos puedan hacer para elegir a quién le caen ni cuándo le caen, sino que es pura aleatoriedad. Da igual que comentes, dones o te suscribas, no por hacer más acciones en un canal vas a tener más opciones. Para la llegada oficial del juego habrá que esperar hasta verano de 2020.