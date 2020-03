'Valorant', el nuevo shooter de los creadores de 'League of Legends', ya es oficial: un 5vs5 táctico que llegará a PC en verano

El pasado mes de octubre, Riot Games, estudio a cargo del gigante de los Esports, 'League of Legends', anunciaba estar trabajando en un nuevo juego con el nombre en clave 'Project A'. La compañía mostró algunas imágenes y dejó ver una suerte de shooter táctico, estilo 'Counter Strike', cuyos protagonistas contaban con habilidades de apoyo. Pues 'Project A' ya es oficial y ya tiene nombre: 'Valorant'.

Se trata, como decíamos, de un FPS (First Person Shooter) similar a 'Counter Strike', en el que un equipo compuesto por cinco personas se enfrentarán a otras cinco personas en un tiroteo basado en rondas, atacantes contra defensores, al mejor de 24 rondas. Siguiendo la estela de 'League of Legends', 'Valorant' será un título gratuito, así que cabe esperar que se financie mediante microtransacciones in game. No se conoce una fecha exacta de lanzamiento, pero sí que llegará en verano de este año a ordenadores.

Diferentes habilidades y enfocado al competitivo

'Riot Games' ha aprovechado el anuncio de 'Valorant' para mostrar un pequeño adelanto de la experiencia de juego que puedes ver sobre estas líneas. Como puede comprobarse, al principio de cada partida se debe seleccionar un arma dependiendo de la función de cada jugador, tal y como se hace en 'CS:GO'. Uno va con un francotirador, otro con un fusil de asalto... Depende del estilo de juego y de la posición que ocupe cada uno.

No es exactamente como 'Overwatch', en tanto que no hay "roles" como tanque, DPS o healer, sino que todos los personajes son iguales. Lo único que cambian son las "habilidades hipernaturales", una especie de habilidad de apoyo que varía según el personaje y que permite bloquear un camino, saltar más alto o lanzar un dron para localizar a los enemigos.

En cuanto al back-end, Riot Games ya cuenta con la experiencia acumulada de muchos años de 'League of Legends', pero afirman haber hecho una inversión "sin precedentes'. Eso incluye servidores dedicados de 128 tick, un netcode personalizado y un sistema de prevención y detección patentado anti-trampas que estará disponible desde el primer día. Prometen conseguir un ping inferior a los 35 ms, pero ya sabemos que eso depende de bastantes factores.

Valorant será un FPS táctico.

De acuerdo a Anna Donlon, productora ejecutiva el juego, en 'Valorant' han querido conservar los "valores fundamentales" de los shooter tácticos competitivos, véase los tiros precisos y la planificación de los movimientos, aunque opina que añadir habilidades como las mencionadas anteriormente están "ampliando la experiencia tradicional de los shooters tácticos y aportando algo nuevo al género". Concluye Donlon, afirmando que espera que 'Valorant' sea el comiendo de una "relación a largo plazo con los fans de los FPS tácticos".

El juego llegará en verano de 2020 y la web ya está activa. Por el momento, la única opción que hay disponible es apuntarse a la newsletter para recibir novedades, pero nada de descargar el juego. Tampoco se ha hecho mención a una posible beta abierta, así que tocará esperar para echarle el guante. Lo que sí sabemos son los requisitos mínimos y recomendados. Los tienes todos en este enlace, pero pero para jugar a 60 FPS bastará con un Intel i5-4460 y una GTX 1050 Ti.