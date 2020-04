Hacer trampas en videojuegos es en algunos casos todo un arte: las nuevas técnicas en 'CS:GO' mapean a los rivales sin que se enteren

Estás tan tranquilito en una esquinita, esperando a que alguien pase por allí para masacrarle. De repente aparece en plan ninja un rival que te funde a tiros sin que puedas decir esta boca es mía. ¿Cómo narices sabía dónde estaba escondido?

Puede que ese rival sea un máquina, claro, pero también puede que, simplemente, esté haciendo trampas. Una de las últimas técnicas de 'CS:GO' muestra hasta dónde han llegado los llamados 'cheaters' (tramposos), que crean una especie de radar accediendo a la memoria principal y a datos del juego que teóricamente no deberían ver. Gracias a eso tienen en todo momento un mapa en tiempo real que muestra dónde está cada enemigo.

Tratar de hacer trampas en videojuegos es tan viejo como la tos. En 'Manic Miner', el legendario título de 1983 para el ZX Spectrum, uno podía teclear "6031769" para acceder a ese modo especial.

En ordenadores de 8 bits los POKES convirtieron en tramposilla a toda una generación en los 80: estos comandos permitían acceder a regiones de memoria especiales que por ejemplo permitían conseguir vidas infinitas en un juego.

Aparecieron hasta cartuchos —quien suscribe tuvo uno para su C64, a ver qué va a pasar— que permitían acceder a un modo especial en el que uno podía introducir esos POKEs para matar a ese enemigo final o pasar esa fase que de otro modo parecía imposible superar.

Por supuesto, todas esas técnicas han ido pasando de generación a generación de jugadores. Hacer trampas está en nuestra naturaleza, parece, y hoy en día las técnicas para lograrlo se han vuelto especialmente llamativas.

Las trampas son una constante en todo tipo de videojuegos, y en los últimos tiempos este tipo de técnicas se han vuelto especialmente peligrosas por el carácter competitivo que han adquirido muchos de ellos: los eSports se han convertido en negocio espectacular, y si alguien es capaz de hacer trampas sin que le pillen, tendrá una ventaja competitiva fundamental. A algunos, claro, les pillan.

Eso ha hecho que la industria se convierta en una incensante carrera en la que gato y ratón se persiguen constantemente. A las trampas (cheats) les siguen mecanismos anti-trampas (anticheat) que luchan por evitar que los jugadores tramposos contaminen los servidores y hagan que otros jugadores abandonen el juego totalmente cansados de esa situación.

Como suele ocurrir en el segmento de la ciberseguridad, los "malos" suelen ir con ventaja. Las técnicas para crear esas trampas se vuelven más y más sofisticadas, y en algunos casos hacer trampas se convierte casi en un arte.

Lo hemos visto recientemente con una técnica revelada en el popular 'CS:GO'. Los tramposos juegan en su PC pero tienen otro al lado en el que conectan una tarjeta PCIe muy especial con un chip Xilinx SP605. Esa tarjeta cuenta con lo necesario para crear un singular "radar" a partir del acceso a los segmentos de memoria principal utilizados por el juego.

TIL some people cheat at CS:GO by chucking a Xilinx SP605 (or similar board with PCIe-capable transceivers) onto PCIe and using it to implement basic player “radar” from direct memory. Big money for pro gaming means big money for doping I suppose. Example: https://t.co/1FBs2BCWcf https://t.co/q8HVn1LA8P

En esos segmentos hay información que el usuario no debería ver, como la posición de los enemigos, pero con ese hardware y el código disponible en GitHub uno puede tener en ese PC auxiliar un mapa en tiempo real de dónde están todos los jugadores, sean amigos o enemigos.

Impressive: Someone wrote a compiler which compiles cheats (for Counterstrike) to use Return-oriented programming, only executing code that is already present in the machine's memory. This is done to try to bypass anticheat engines. Seen at #t2infosec https://t.co/RpW90HsKE2 pic.twitter.com/CNZeRA9STz